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Новости Война
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Лавров (2234) МИД (6806) Николенко Олег (301) переговоры с Россией (725)

"Готовность" России к переговорам - прием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - спикер МИД Николенко

лавров

Заявления о готовности к переговорам со стороны РФ являются приемом остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дипломат отметил, что расценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на этой неделе о том, что Россия готова к переговорам, как прием, чтобы остановить контрнаступление Украины.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал Николенко.

По его мнению, это делается, чтобы выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, например зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", – подчеркнул дипломат.

Читайте также: Россия "поможет" Украине избавиться от "антинародного и антиисторического режима" Зеленского, - Лавров

Спикер МИД также заявил, что официальная позиция Украины состоит в том, что она заинтересована в переговорах. "Потому что каждая война заканчивается путем переговоров. Но пока мы не видим никакой готовности России вести переговоры добросовестно. Конечная цель – освободить все наши территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс", – проинформировал Николенко.
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Топ комментарии
+34
Знайомо ще з 14-го - як тільки починають відгрібати, то зразу запрошують перемирря. Їбашити треба у цей момент подвоєно, вони по іншому не розуміють!
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27.07.2022 22:36
+33
З москалями гарні переговори виходять тільки за участю HIMARS, MLRS та M777, так що не заважайте ЗСУ робити свою справу
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27.07.2022 22:35
+32
Так, але єрмакі з арахаміями вже слину пускають: готуються влізти в переговорні групи!
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
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27.07.2022 22:33
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27.07.2022 22:32 Ответить
Так, але єрмакі з арахаміями вже слину пускають: готуються влізти в переговорні групи!
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
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27.07.2022 22:33 Ответить
Хорошо , что все стали говорить о деокупации Крыма а не как раньше
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27.07.2022 22:34 Ответить
З москалями гарні переговори виходять тільки за участю HIMARS, MLRS та M777, так що не заважайте ЗСУ робити свою справу
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27.07.2022 22:35 Ответить
Знайомо ще з 14-го - як тільки починають відгрібати, то зразу запрошують перемирря. Їбашити треба у цей момент подвоєно, вони по іншому не розуміють!
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27.07.2022 22:36 Ответить
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27.07.2022 22:44 Ответить
я б поставив безкінечність плюсів під цим постом, але можливотільки 1 лайк
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27.07.2022 23:26 Ответить
А до чого тут контрнаступ і взагалі бойові дії?!!
Вониж (рашисти) ********** вести переговори НЕ ПРИПИНЯЮЧИ бойових дій ще з 2014/2015 років!
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27.07.2022 22:37 Ответить
Так і є. Треба переговарюватись, домовлятися але робити свою справу. Ф чом проблєма ?
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27.07.2022 22:38 Ответить
проблема в том, что чем больше слов, тем слаще речи........
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27.07.2022 22:49 Ответить
Перша умова: повна деокупація. Друге: репарації.
В іншому випадку це нещиро, не потрібно витрачати час, слухаючи їхні озброєні слова.
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27.07.2022 22:40 Ответить
Necro Mancer @666_mancer
Погибшие в СВОВУ тувинцы: на 11/07/22 в списке 81 штука
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27.07.2022 22:41 Ответить
А зверніть увагу, скільки українців загинуло ((( Майже 2.5 тисячі. І це ж були найкращі бійці радянської армії (так само як у Другу Світову).
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27.07.2022 23:49 Ответить
та не нужны срахе переговоры...ей нужна капитуляция...
а разговоры о готовности... это манипуляции, рассчитанные на Европейских наивняков...
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27.07.2022 22:42 Ответить
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27.07.2022 22:43 Ответить
Розумний речник . Але Зеленський цензор не читає . Ти йому це у вічи скажи , коли зустрінеш .
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27.07.2022 22:44 Ответить
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27.07.2022 22:44 Ответить
Це готовністья Єрмака до перемовин. Росіі вони не потрібни, А Єрмак за ціной не постоїть. Платити будемо ми всі.
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27.07.2022 22:45 Ответить
Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочят в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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27.07.2022 22:52 Ответить
Лавров, не гони лошадей !

давай после Херсона....
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27.07.2022 22:45 Ответить
а вы в курсе, что ирмак попал под следствие ФБР?
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332
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27.07.2022 22:47 Ответить
Ну вот и ответ на странный факт , на который вероятно многие обратили внимание - есть много видосиков со стугной и почти нет с джавелинами . Если срочно не принимать меры с развешиванием на столбах , то вместо Украины будет УССР , да и то в лучшем случае .
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27.07.2022 23:35 Ответить
Крысы мавзолейные нацисты...запросили мир...
Ушам не верю, глазам не слышу...
Украина спасет РАБzzeю от Гопоты питерской, уголовников, КГБистов и не воров в Законе...
Слава ЗСУ!!!Все буде Україна!!!
Надобраніч...
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27.07.2022 22:51 Ответить
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27.07.2022 22:53 Ответить
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27.07.2022 22:53 Ответить
Приємна новина !!
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27.07.2022 22:55 Ответить
та с утра еще говорили....., и даже ветка, кажись, на Цензоре была.......
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27.07.2022 23:01 Ответить
Даже гарна новтна.
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28.07.2022 00:10 Ответить
Країни Балтії великі молодці, вони нічого не забули.

Нам треба перейняти їх досвід.

Більше ніяких хороших руських, жодних переговорів поки йде війна , тільки після нашої перемоги 😠
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27.07.2022 22:54 Ответить
)(уй кацапам и смерть,а не переговоры.
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27.07.2022 23:02 Ответить
Ніяких переговорів,путина на кол!!!
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27.07.2022 23:13 Ответить
Речник МЗС Ніколенко!
Ми про це знаємо.
Зєля в курсі?
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27.07.2022 23:13 Ответить
А какой смысл вообще идти с неадекватными гомодрилами на переговоры в любом случае? Ведь все равно они обманут и используют переговоры против Украины. Если бы рашисты хотели мира они бы молча собрались и свалили с Украины. Но они же наоборот пасть разинули не только на Украину а и дальше на европейские страны.
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27.07.2022 23:21 Ответить
Ага..."За ЩЕКУ кацапы"...
Зараз уже ми "диктуємо"
Слава ЗСУ!!!
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27.07.2022 23:21 Ответить
"Речник МЗС також заявив, що офіційна позиція України полягає в тому, що вона зацікавлена в переговорах". Ідіть ви на)(*й зі своїми переговорами. "Офіційна позиція України полягає в тому, що вона НЕ зацікавлена в переговорах до повного вигнання кацапів за прєбрік", - отак правильно. Блд, ви коли навчитеся спершу думати про Україну, а вже потім про свою кишеню?! Чи посада не зобов'язує?!
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27.07.2022 23:21 Ответить
так це і коню зрозуміло
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27.07.2022 23:24 Ответить
Какой бред несут те кто нам вбивает что каждая война заканчивается переговорами. Какие переговоры с преступником ведет судья или прокурор? Так и после войны, побежденного просто ставят перед фактом и он молча уползает в своеи ***** зализывать раны и плакать. А то что нам навязывают переговоры после войны, так это наверное нас готовят к тому что мы будем идти на компромисы и делить с окупантами нашу землю и наши города. Тоесть это не переговоры а капитуляция со стороны Украины.
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27.07.2022 23:27 Ответить
А с какого перепугу у тебя стрелочка капитуляции только в одну сторону поворачивается?
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28.07.2022 05:59 Ответить
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27.07.2022 23:41 Ответить
Конечно. Проснулись в МИДе. Але, зеленые уже что-то порешали с Шойгой в стамбульском сортире. Агрохимия попросил письменно снять санкции с личных миллиардов Путина через Абрамовича. вестимо.
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27.07.2022 23:42 Ответить
О-о-ооо... Що я бачу? Кацапи завищали про перемовини?
Тільки ангріфф, тільки штурм унд дранг, доки не запіворять "остановитесь! капитулируем! ну позязя!!! СПАСИТЯ!!!.."
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27.07.2022 23:43 Ответить
Нехай готуються, але не до переговорів, а просто безславно здохнути
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27.07.2022 23:47 Ответить
молодець,
треба частіше пояснювати заходу що робить параша,
звісно що постійно бреше
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28.07.2022 00:01 Ответить
глядя на рыло лаврухи приходишь к выводу,он не выкисает,они с медведкой гасят по черняховскому...
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28.07.2022 06:14 Ответить
Справи в москалів дуже погані, крім перемир'я 3-4 рази була повітряна тривога по всій Україні. Пускають ракети навмання, вдруг якась кудись попаде.
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28.07.2022 06:50 Ответить
Джохар Дудаев: "Россия всегда предлагает переговоры, когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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28.07.2022 07:53 Ответить
Тобто "зернова угода" це, на думку речника глави МЗС, це дрібничка?
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28.07.2022 08:11 Ответить
які нах переговори, їбашить до останнього кацапа
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28.07.2022 08:25 Ответить
Для деокупації Херсону вже все готово,і ЗСУ вже нічого не зупинить. Які переговори?
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29.07.2022 22:04 Ответить
 
 