"Готовность" России к переговорам - прием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - спикер МИД Николенко
Заявления о готовности к переговорам со стороны РФ являются приемом остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Дипломат отметил, что расценивает заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на этой неделе о том, что Россия готова к переговорам, как прием, чтобы остановить контрнаступление Украины.
"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал Николенко.
По его мнению, это делается, чтобы выиграть больше времени, устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.
"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, например зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", – подчеркнул дипломат.
Спикер МИД также заявил, что официальная позиция Украины состоит в том, что она заинтересована в переговорах. "Потому что каждая война заканчивается путем переговоров. Но пока мы не видим никакой готовности России вести переговоры добросовестно. Конечная цель – освободить все наши территории от российской оккупации, включая Крым и Донбасс", – проинформировал Николенко.
Пожалуйста, подождите...
Бо як тільки в кацапів справи починають йти в сраку, їм допомагають українськи гниди.
Вониж (рашисти) ********** вести переговори НЕ ПРИПИНЯЮЧИ бойових дій ще з 2014/2015 років!
В іншому випадку це нещиро, не потрібно витрачати час, слухаючи їхні озброєні слова.
Погибшие в СВОВУ тувинцы: на 11/07/22 в списке 81 штука
а разговоры о готовности... это манипуляции, рассчитанные на Европейских наивняков...
давай после Херсона....
https://youtu.be/NbrWkEx2syc?list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332
Ушам не верю, глазам не слышу...
Украина спасет РАБzzeю от Гопоты питерской, уголовников, КГБистов и не воров в Законе...
Слава ЗСУ!!!Все буде Україна!!!
Надобраніч...
Нам треба перейняти їх досвід.
Більше ніяких хороших руських, жодних переговорів поки йде війна , тільки після нашої перемоги 😠
Ми про це знаємо.
Зєля в курсі?
Зараз уже ми "диктуємо"
Слава ЗСУ!!!
Тільки ангріфф, тільки штурм унд дранг, доки не запіворять "остановитесь! капитулируем! ну позязя!!! СПАСИТЯ!!!.."
треба частіше пояснювати заходу що робить параша,
звісно що постійно бреше