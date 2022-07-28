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Лавров (2234) Блинкен (930)

Блинкен впервые с начала войны поговорит с Лавровым об обмене осужденными гражданами, - СМИ

лавров,блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что намерен в ближайшее время поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым, это произойдет впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Блинкена, он планирует обсудить с Лавровым "важное предложение", выдвинутое американской стороной несколько недель назад по освобождению двух незаконно задержанных в России граждан США – Пола Уилана и баскетболистки Бритни Грайнер.

Уилана с 2018 года держат в российском СИЗО по обвинению в шпионаже, а Грайнер задержали в феврале этого года за якобы незаконный ввоз наркотиков – речь идет о каннабиоидном масле, которое спортсменка приобрела в США по рецепту.

Госсекретарь не уточнил, о чем идет речь, но, по данным источников CNN, президент Джо Байден поддержал идею обменять Уилана и Грайнер на осужденного в США российского торговца оружием Виктора Бута.

Кроме того, Блинкен хочет обсудить с Лавровым недавно подписанное соглашение о разблокировании экспорта украинского зерна по Черному морю. Глава американской дипломатии подчеркнул, что "обсуждение Украины без Украины" с Лавровым не будет.

Последний раз государственный секретарь США и министр иностранных дел России вели телефонные переговоры 12 февраля, за две недели до полномасштабного российского наступления на Украину.

Читайте также: "Готовность" России к переговорам - прием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - спикер МИД Николенко
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Топ комментарии
+8
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28.07.2022 00:04
+3
Так ничего и не поняли американцы. Пусть готовятся по тихоньку воевать в Европе с кацапами
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27.07.2022 23:57
+2
О чем говорить, он же полный дебил.
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27.07.2022 23:56
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О чем говорить, он же полный дебил.
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27.07.2022 23:56 Ответить
Поміняти дерьмака на Азовців?
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28.07.2022 06:31 Ответить
Так ничего и не поняли американцы. Пусть готовятся по тихоньку воевать в Европе с кацапами
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27.07.2022 23:57 Ответить
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28.07.2022 00:04 Ответить
Единственно справедливый и равноценный договор с орками - они принимают в рот спереди, а взамен за это им вводят под кожу сзади.
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28.07.2022 00:25 Ответить
Коли ми Преможемо (а ми ТОЧНО ПЕРЕМОЖЕМО!) - треба буде створити петицію про нагородження Блінкена(як і Джонсонюка, Остіна та інших багатьох по справжньому відданих друзів України) найвищими державними нагородами нашої країни, які передбачені для нагородження іноземних громадян.
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28.07.2022 00:17 Ответить
Поговорить - тпррру коняка сіра.
Візьме вівса і нагайку?
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28.07.2022 00:52 Ответить
Заохочення до захоплення нових заручників.
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28.07.2022 01:30 Ответить
Торгівець зброєю Бут вже не актальний , хіба що з Єрмаком почне співпрацювати ...
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28.07.2022 04:57 Ответить
Поговорить? Да Кремль потом три дня орать будет в прессе что США Украину сливают - у этих зебилов праздник же случится тут же )))
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28.07.2022 07:26 Ответить
 
 