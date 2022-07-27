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В Польше начали сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины
В Польше учредили инициативу "Вооружим Украину", которая будет организовывать сбор средств на нужды украинцев. Первый сбор поляки устроили на вертолеты Mi2AM1 для эвакуации раненых
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Организаторы планируют собрать 8,1 млн злотых за 35 дней.
За них купят вертолеты украинского производителя AviaGrade.
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Під час зйомок, і між дублями:
Жоден слуга не пішов воювати - одні колаборанти і зрадники 😡
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
Липень 2022 - підняли вдвое.
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