РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10847 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 781 13
Польша (8144) волонтеры (2613) вертолёт (1065)

В Польше начали сбор средств на три эвакуационных вертолета для Украины

допомога,польща

В Польше учредили инициативу "Вооружим Украину", которая будет организовывать сбор средств на нужды украинцев. Первый сбор поляки устроили на вертолеты Mi2AM1 для эвакуации раненых

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Организаторы планируют собрать 8,1 млн злотых за 35 дней.

За них купят вертолеты украинского производителя AviaGrade.

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств на дрон для аэроразведки. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
сегодня Порошенко в Раде говорил о погибших: офицерах 28 бригады, военных 80 й бригады, обо всех, кто гибнет, защищая нас. Это фото момента. "Слуги" смеются именно в этот момент. Это - уровень безразличия и цинизма "слуг" ко ВСЕМ военным, к своей армии, к народу Украины.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:04
+14
Немає ніяких слів, сама вдячність.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:04
+14
Поляки супер і саме в тяжкі часи.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сегодня Порошенко в Раде говорил о погибших: офицерах 28 бригады, военных 80 й бригады, обо всех, кто гибнет, защищая нас. Это фото момента. "Слуги" смеются именно в этот момент. Это - уровень безразличия и цинизма "слуг" ко ВСЕМ военным, к своей армии, к народу Украины.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:04 Ответить
Буча.
Під час зйомок, і між дублями:
показать весь комментарий
28.07.2022 00:16 Ответить
У ВР сидить в основному зелене бидло , яким до д@ пи наші воіни , так як основне іх завдання - пилити бабло , жерти і відпочивати !

Жоден слуга не пішов воювати - одні колаборанти і зрадники 😡
показать весь комментарий
28.07.2022 00:53 Ответить
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg З ранку мені ютуб отаке пропонує.
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
показать весь комментарий
28.07.2022 08:48 Ответить
Немає ніяких слів, сама вдячність.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:04 Ответить
Поляки супер і саме в тяжкі часи.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:09 Ответить
Липень 2014 - депутати ВР скоротили свої зарплати у 2,5 рази.

Липень 2022 - підняли вдвое.
показать весь комментарий
28.07.2022 00:12 Ответить
Лучше на один ударный. У МЧС ников заберите французские для эвакуации
показать весь комментарий
28.07.2022 00:14 Ответить
Dziękuję Ci!

Za naszą i Twoją wolność!

Хай живе Річ Посполита - 2:
союзна держава Польщі, України, Литви та Білорусі
показать весь комментарий
28.07.2022 00:44 Ответить
Białoruś jeszcze nie.
показать весь комментарий
28.07.2022 10:32 Ответить
буде!
показать весь комментарий
28.07.2022 12:48 Ответить
Полякам щира подяка , так як вони справжні наші друзі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
28.07.2022 00:55 Ответить
Головне щоб на цих вертольотах дерьмак з оманським не здриснув у бєлорусію.
показать весь комментарий
28.07.2022 06:29 Ответить
 
 