Россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, - Кулеба

Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы".

Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке. ВИДЕО