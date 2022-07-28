Россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, - Кулеба
Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы".
Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – говорится в сообщении.
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Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
В Мокшандии (столиця Саранськ) зявились сектанти андрофаги, які вимагають влади,мовляв в 1937 получилось, і тепер теж получиться, і скільки потрібно загризем, але владу отримаємо.