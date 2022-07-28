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Киев (24765) обстрел (25772) Кулеба Алексей (107)

Россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, - Кулеба

ракета

Под Киевом раздалось по меньшей мере два взрыва, россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по одной из громад Вышгородского района. Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы".

Еще раз призываю, не пренебрегайте сигналами тревоги – спускайтесь в укрытие. Война продолжается, враг продолжает коварно наносить ракетные удары", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ нанесли огневой удар по объекту в оккупированной Горловке. ВИДЕО

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Топ комментарии
+30
З білорашки сьогодні активно пуляли тварюки. Здохніть кацапи зі своїми картопляними холуями
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28.07.2022 06:51
+28
Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
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28.07.2022 07:19
+24
Ось і бульбаші-"братушки" нагадали про себе!
Не хвилюйтесь, "поневолєні", ми і про вас пам'ятаємо!
Прийде час...
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28.07.2022 07:04
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З білорашки сьогодні активно пуляли тварюки. Здохніть кацапи зі своїми картопляними холуями
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28.07.2022 06:51 Ответить
Може пора жахнуть х Хаймарса по Білорусі, щоб мізки їм прочистити?
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28.07.2022 07:04 Ответить
Пуйло цього дуже чекає. Це ж провокації від них, щоб потім на весь світ завити, що "зла Україна вдарила по суверенній невинній овечці Білорусі", і таким чином викликати "занепокоєння" від світу вже по відношенню до нас, і дати привід Лукі задіяти свою недоармію.
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28.07.2022 10:14 Ответить
Надейся, ага Обеспокоенность разве что Иран с Сирией выскажут! Так они уже и так трибунал для Украины готовят
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28.07.2022 10:48 Ответить
Не мели дурниць, для світу білорусь така сама законна ціль для України, як і кацапстан.
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28.07.2022 11:05 Ответить
По Мозырьскому НПЗ нужно жахнуть-это нанесет максимальный урон белорашке и прочитит мозги Лукашенко и Беларусам.
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28.07.2022 10:22 Ответить
Ось і бульбаші-"братушки" нагадали про себе!
Не хвилюйтесь, "поневолєні", ми і про вас пам'ятаємо!
Прийде час...
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28.07.2022 07:04 Ответить
Били не бульбаші, а кацапи з території Бульбашії. Що мають зробити прості перелякані терпильні бульбаші? Без зброї напасти на військову базу РФ, спробувати підпалити її, підірвати?
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28.07.2022 10:16 Ответить
Данілов, від кордону до Зябровки 35-40 км.
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
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28.07.2022 07:19 Ответить
чому не зрівняти зябрівку з землею? чи зеленський тільки ******* буде? там відосами війну не виграти.
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28.07.2022 09:59 Ответить
Да знову по військовим частинам *********( і в Чернігові теж по танковій бахнули( надіюсь військових і техніки там немає(
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28.07.2022 07:20 Ответить
Аеродроми - то пусте, враховуючи що дальність польоту Іскандерів 700 км,калібрів 1800 км, а кинджалів 2300 км, бити треба по заводах, що їх виготовляють!
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28.07.2022 08:11 Ответить
або щоб там хтось покурив, якесь ссо
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28.07.2022 09:09 Ответить
Полоненних не брати. Як в чеченську війну робили чеченці-- різали голови- це добровольці , за контрактом і за гроші.
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28.07.2022 08:36 Ответить
Ничего мы не сделаем с Беларусью. Стрелять по ним не будем. Стреляет параша с Беларуси. Если нельзя стрелять по параше, нельзя и по Беларуси, маразм...
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28.07.2022 08:28 Ответить
Кацапское тупое отродье,ваши родственнички мечтают о машинах,не разочаровывайте их,осуществите мечту,мешки подкинем!
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28.07.2022 08:59 Ответить
Це вітання Українців від бабуїнів і показ мокшанцю Пушиліну,разом з майбутнім лідером кровожерів Турчаком, ми еще не начинали.
В Мокшандии (столиця Саранськ) зявились сектанти андрофаги, які вимагають влади,мовляв в 1937 получилось, і тепер теж получиться, і скільки потрібно загризем, але владу отримаємо.
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28.07.2022 09:14 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:31 Ответить
Але Київска область не зона бойових дій! Верховна Рада так сказала
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28.07.2022 10:55 Ответить
поймай русского унтерменша нацистско-фашистского вялико зверькового . перережь ему глотку и в образовавшееся отверстие насыпь ему УКРАИНСКОЙ земли !
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28.07.2022 11:11 Ответить
 
 