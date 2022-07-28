По Украине с территории Беларуси было выпущено более 20 ракет, - ОК "Північ"
С территории Беларуси по Украине было выпущено более 20 ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОК "Північ".
"С 5:20 до 6:30 часов 28 июля 2022 года по информации из белорусских источников поступала информация о запуске более 20 ракет с территории Беларуси.
Пока известно о прилетах 9 ракет по территории Гончаровской громады Черниговской области, которые упали в лесной массив. Также работала наша система противовоздушной обороны.
О жертвах пока не сообщается", – говорится в сообщении.
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Пожалуйста, подождите...
нічого, цих ссук знайдуть.
На гугл.меп подивись Я ВСЕ ДИВЛЮСЯ
Сколько метров в одном градусе широты
111,134861111 км
Тут все просто: длина окружности (меридиана) постоянна - 40 008,55 км, разделим на 360°, получим: 111,134861111 км в одном градусе, делим на 60 минут: 1,85224768519 км в одной минуте, делим на 60 секунд: 0,0308707947531 км (30,8707947531 м) в одной секунде.
За неточність тобі ніхто слова не скаже.
Там точность до метра
Може ще в очі Бульбофюреру заглянути, може там мир?
Достає все, навіть старе совкове!
Що ти там вчора молов про політичну волю керівництва?
Я зовсім не розумію - чому ми навіть ніякої ноти протесту, а не те що ракет, до цих пір не вірправили білорусам? Чому не міє отвєток???
По идее это объявление войны Белоруссией - casus belli. Но если Украина обьявит войну Белоруссии то может вмешаться Россия с ОДКБ. И тогда Путин не будет агрессором - он заступиться за бедную Белорусь. Для того чтобы понять ситуацию нашему Главкому нужно полгода, если хорошо взбодриться. А потом, когда поймет, нужно много шаурмы и журналистов, чтобы стукнуть булавой по столу и сказать: "*******! Ухожу! Ленка собирай вещи! В Оман..."
"Новатор"(єкатеринбург)
"Авангард"(москва)
Інакше обстріли Українських міст з території росії триватимуть довічно!
Так що шапками їх закидувати не можна...
https://petition.president.gov.ua/petition/148490
Где ваша воля и выполнение обещания, пан Данилов? Может пора прикрыть этот тир? Тем более ракеты прилетали с Белоруси.
Мы ждем.
Так давайте сейчас хотябы сменим понятия - всех жителей Беларуси кто против орков нужно называть ЛИТВИНЫ, а остальное болото бЕЛАРУСЫ. Не НА Украине а В Украине, не беларусы - а ЛИТВИНЫ. Нужно отделить этих 20% от основной массы болотных орков.
Були протести в білорусі..цвіточки.шаріки..сєрдєчкі..обісрались
Скинули б 2020 році бульбофюрера.була б інша ситуація.Тепер бульбаші ниють..ох та ах..нас прітєсняєт рєжим...бєдниє нісчасниє...
треба підставляти другу щоку?
хай далі стріляють