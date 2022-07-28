РФ усиливает контрразведку в приграничных с Украиной районах и перебрасывает дополнительные подразделения на Запорожское направление, - Генштаб ВСУ
Российские захватчики перебрасывают дополнительные подразделения на Запорожское направление и закрепляются вблизи села Вершина Донецкой области, защитники Украины отразили штурмовые действия на ряде направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 четверга 28 июля.
Итак, начались сто пятьдесят пятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
Основные усилия противник сосредотачивает на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, создании благоприятных условий для возобновления наступления на отдельных направлениях, а также блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.
Боевой, численный состав и характер действий группировки неприятеля остаются без существенных изменений.
Противник продолжает наносить авиационные и ракетные удары, в том числе и с территории Республики Беларусь.
На Волынском и Полесском направлениях фиксируется проведение инженерного оборудования позиций прибывших на ротацию подразделений. В целях уточнения позиций наших войск, разоблачения системы противовоздушной обороны и контроля проведения маскировки своих подразделений отмечается ведение воздушной разведки БпЛА.
На Северском направлении, по имеющейся информации, федеральная служба безопасности Российской Федерации ужесточает контрразведывательные меры в приграничных с Украиной районах. Враг совершил артиллерийские обстрелы недалеко от Николаевки Черниговской области и Товстодубового и Рясного на Сумщине.
На Харьковском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Дементиевка, Мосьпаново, Сосновка, Уды, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Циркуны, Протоповка, Злочев, Русские Тишки, Петровка, Пришиб, Прудянка и Калиново. Враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишек. Для уточнения положения наших войск и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.
На Славянском направлении, с целью поиска слабых мест в обороне наших подразделений, оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое – Мазановка и Пасека – Долина, успеха не имели. Артиллерийские обстрелы отмечены в районах населенных пунктов Андреевка, Норцовка, Богородичное, Чеполь, Большая Камышеваха, Петровское и Гусаровка.
На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Обстрелял из артиллерии районы Закотного, Верхнекаменского и Татьяновки. Нанес авиаудар возле Серебрянки.
На Бахмутском направлении враг пытается улучшить тактическое положение, но штурмовые действия в направлениях Клиново - Бахмут и Мироновский - Семигорье наши воины отбили и заставили оккупантов отступить. На направлении Видродження – Вершина противник имеет частичный успех, закрепляется юго-восточнее населенного пункта Вершина. Попытка продвинуться в направлении Владимировка – Соледар и Стряповка – Соледар завершилась для оккупантов провалом.
Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Новая Каменка, Веселая Долина, Кодема, Семигорье и Нью-Йорк. Нанес авиационные удары неподалеку от Яковлевки, Покровского и Соледара.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью усиления группировки войск на Запорожском направлении производит перебрасывание дополнительных подразделений.
Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Времовка, Красногоровка, Марьинка, Новокалиново, Опитное, Степногорск, Белогорье, Владимировка, Большая Новоселка, Никольское, Малиновка и Первомайское. Авиацию оккупанты задействовали возле Авдеевки, Марьинки, Павловки, Каменского и Малых Щербаков.
На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и возвращении утраченных позиций на Криворожском направлении.
В акватории Черного моря, вне пунктов базирования, находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
В целях сковывания наших действий враг ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах Трудолюбовки, Потемкиного, Посад-Покровского, Андреевки, Благодатного, Терновки, Красной Долины, Прибужского и Лупаревого. Нанес авиаудар возле Новопетровки.
Украинские воины отразили штурм в направлении Брускинское – Белогорка. Оккупанты понесли потери и отошли.
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Правоохоронці вилучили у мешканців Полтавської області одинадцять трофейних танків та дві бойові броньовані машини.
Про це звітує Полтавська обласна прокуратура за підсумками п'яти місяців роботи у 2022 році.
«Розпочато 92 кримінальні провадження за фактами незаконного придбання та зберігання зброї, до суду передано 47 обвинувальних актів. З незаконного обігу вилучено 158 одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 64 пістолети, 20 карабінів та гвинтівок, 46 одиниць автоматичної зброї, 8 кулеметів, 3 обрізи мисливських рушниць, 4 ручні гранатомети, 11 танків, 2 бойові броньовані машини, 222 одиниці ***********, 54 гранати та майже 7 тис. патронів», - йдеться у звіті прокуратури.
- І порошенко і зеленський спеціально набирали туди антиукраїнські елементи, бо озброєних патріотичних українців боялися і бояться більше, ніж московитів.
Эти ракеты способны поражать объекты на расстоянии до 310 км. По https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-27-22/h_7f930501642d710cef0291784bc25dca словам депутата от Демократической партии США Элиссы Слоткин, в правительстве США считают необходимым срочно, в ближайшие три-шесть недель, оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление достигло успеха