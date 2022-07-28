Более 75 тыс. россиян убиты или ранены на войне в Украине, - администрация Байдена
Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине эту информацию сообщили представители администрации президента США Джо Байдена депутатам Палаты представителей США на брифинге по Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Элисса Слоткин.
"Нас проинформировали, что более 75 тысяч россиян были либо убиты, либо ранены, что очень много", - говорится в сообщении.
Элисса Слоткин добавила, что "более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали… Но они все еще российские военные".
По ее словам, основной темой для разговора было то, что США еще могут и должны сделать для украинцев "очень срочно", буквально в ближайшие три-шесть недель. Слоткин отметила, что "украинцы хотят идти на юг и совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными". Сообщается, что обе партии поддерживают отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS.
Пожалуйста, подождите...
але на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть брати... або вчасно постачати куди треба....(напр. Харківський напрямок)...
Ви думаєте пані Спартц пише листи в Конгрес від "немашоробити"...?? вона ВЖЕ відкрито називає призвіща 5-ї колони: демченки, деркачі, єрмаки....
Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143600134987654&id=100080130052840
Понравился видос в Ютьюбе ..чувак без обеих рук "обмывает"со своей семьёй орден который ему вручил хмырь ШойХу...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times, не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.