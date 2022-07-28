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армия РФ (18042) ликвидация (3138) США (24834)

Более 75 тыс. россиян убиты или ранены на войне в Украине, - администрация Байдена

рф,ліквідація

Более 75 тысяч россиян были убиты или ранены во время войны в Украине эту информацию сообщили представители администрации президента США Джо Байдена депутатам Палаты представителей США на брифинге по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщила член комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Элисса Слоткин.

"Нас проинформировали, что более 75 тысяч россиян были либо убиты, либо ранены, что очень много", - говорится в сообщении.

Элисса Слоткин добавила, что "более 80% их сухопутных войск погрязли, и они устали… Но они все еще российские военные".

По ее словам, основной темой для разговора было то, что США еще могут и должны сделать для украинцев "очень срочно", буквально в ближайшие три-шесть недель. Слоткин отметила, что "украинцы хотят идти на юг и совершать операции на юге. И мы хотим, чтобы они были максимально успешными". Сообщается, что обе партии поддерживают отправку в Украину дальнобойных ракет ATACMS для HIMARS.

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Топ комментарии
+13
Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»28.07.2022, 8:23ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: EPA

Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
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28.07.2022 08:31
+9
буду краток-мало
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28.07.2022 08:18
+7
И что это должно означать? Щас сформируют дивизию "лада калина" и в бой?
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28.07.2022 08:27
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0,1% от общего населения рашки
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28.07.2022 08:13 Ответить
Ну, 0,05% от всего населения, что равно 0,32% от трудоспособных мужчин (среди населения есть также женщины, дети и старики) или каждый 312-й мужчина
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28.07.2022 08:21 Ответить
Не мешайте теплое с мягким. По кацапским летописям народонаселение 140 млн. В западным источникам около 100 млн. Пусть 75 тыс выведенных из строя (200+300) это активное мужское население от 18 до 55 лет которое не имеет потомства( большинство) которое не сможет наполнять ВВП, платить налоги, а инвалиды еще и станут 100%-ми потребителями бюджета. Потери еще не смертельные, но опасные. И это ЗСУ еще серьезно не начинали
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28.07.2022 08:43 Ответить
И что это должно означать? Щас сформируют дивизию "лада калина" и в бой?
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28.07.2022 08:27 Ответить
А до чого тут обсчєє насєлєніє . ? . Мова йде про армію . А ти включив сюди всіх , і немовлят і пенсів ..
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28.07.2022 08:41 Ответить
наверное целью было впечатлить нас ничтожностью боевых патерь
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28.07.2022 08:48 Ответить
175 тисяч прийнятніше
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28.07.2022 08:13 Ответить
значить дадуть ATACMS
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28.07.2022 08:15 Ответить
Та вони дадуть все що треба ( крім ЯЗ , звичайно ) ,, але , на жаль , не все зразу . . Просто - коли ( образно ) палає хата в сусіда , а не своя , то й нема такої потреби - надто швидко бігати по воду . Бюрократією , в світі хвора не лише Україна .
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28.07.2022 08:53 Ответить
"вони дають все що треба..."....

але на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть брати... або вчасно постачати куди треба....(напр. Харківський напрямок)...

Ви думаєте пані Спартц пише листи в Конгрес від "немашоробити"...?? вона ВЖЕ відкрито називає призвіща 5-ї колони: демченки, деркачі, єрмаки....
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28.07.2022 09:23 Ответить
буду краток-мало
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28.07.2022 08:18 Ответить
Що це означає "...але вони все ще російські військові"? Американці так висловлюються,що їх хрен зрозумієш.
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28.07.2022 08:22 Ответить
Это значит, что хоть они и "подустали", но всё ещё никуда не делись.
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28.07.2022 08:25 Ответить
Нічого незрозумілого: Байден цим сказав, що хоч кацапи і вимотані, але від своїх агресивних планів поки що не відмовляться не збираються (зокрема - їх командування)
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28.07.2022 08:30 Ответить
Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»28.07.2022, 8:23ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: EPA

Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
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28.07.2022 08:31 Ответить
********** и лукашило вас заждались черти в Аду..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143600134987654&id=100080130052840
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28.07.2022 08:33 Ответить
Останній день орка-кулеметника! https://youtu.be/8tlJ2gWMu5g
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28.07.2022 08:33 Ответить
По моим подсчетам 105 000 раненых и убитых крыс путлерской банды...
Понравился видос в Ютьюбе ..чувак без обеих рук "обмывает"со своей семьёй орден который ему вручил хмырь ШойХу...
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28.07.2022 08:46 Ответить
І без вуха.
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28.07.2022 09:27 Ответить
І без мізків
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28.07.2022 09:33 Ответить
"ані хатєлі стать руZZкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:14 Ответить
Дикии сказав шо це ***** на постном маслі -- для них шо 40 т. шо 400 т. шо 4млн. без разніци -- лиш би нас задавити
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28.07.2022 09:17 Ответить
ATACMS это прекрасно! Нужна полная капитуляция агрессора! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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28.07.2022 09:29 Ответить
Прокасапський ресурс, але це він дає передрук з достовірних західних:

https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times, не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.
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28.07.2022 09:59 Ответить
в цифру 75 000 різні чурки і буряти не входять?
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28.07.2022 10:11 Ответить
туда им и дорога!
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28.07.2022 13:03 Ответить
 
 