Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову из ЗРС С-300, - Терехов

Оккупанты ночью нанесли два удара по Харькову из ЗРС С-300

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, которые потушили наши спасатели. Информации о пострадавших пока нет" , – отметил он.

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