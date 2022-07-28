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Новости Война
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обстрел (25772) Харьков (7286) Терехов Игорь (255)

Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову из ЗРС С-300, - Терехов

обстріл,харків

Оккупанты ночью нанесли два удара по Харькову из ЗРС С-300

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, которые потушили наши спасатели. Информации о пострадавших пока нет" , – отметил он.

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Топ комментарии
+15
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28.07.2022 08:42
+5
Марченка повертають на південний напрямок. дасть бог, може, і Сирського повернуть на харківський.
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28.07.2022 08:42
+4
Орда -- люди без честі і совісті
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28.07.2022 08:38
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Орда -- люди без честі і совісті
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28.07.2022 08:38 Ответить
Марченка повертають на південний напрямок. дасть бог, може, і Сирського повернуть на харківський.
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28.07.2022 08:42 Ответить
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28.07.2022 08:42 Ответить
Підтримую.
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28.07.2022 09:20 Ответить
у юріспруденції є таке поняття - звинувачений вибран не належним чином
тобто злочин безумовно присутній, але звинувачують не ту особу

ось й Харків'яночка палає праведним гнівом, але не в той бік, хто винен у війні
якщо цю дуру послухать, то у війні винні мешканці Белгорода, наприклад района Харківська гора в Белгороді (спальний район, приблизний аналог нашої Салтівки)

ні, дуринда, ні - білгородці у війні не винні !!!

у війні для всієї України, а не тільки для Харкова - винні харків'яне !!! саме харків'яне
й праведним гнівом ти повинна спалахнути на харків'ян, а може й особисто на себе

ніхто так, як харків'яне не відкривав Путіну ПРОПОЗИЦІЇ для поширення його імперії
30 ріків відкривали, особливо активно останні 8 років

де у 2014-му році проводили "референдум" за відділення від України? Пам'ятаєш повні газельки на колишій пл.Дзержинського нагружені бюллетенями "ЗА ХНР"?

давай згадаеємо у якому місті України ОПЗЖ зібрало найбільше голосов в Україні?
а що заспівав лідер ОПЗЖ Рабінович з трибуни Ради?
нагадати?
Вставай страна огромная, звертаючись до Росії, на боротьбу з фашистами (!), тобто з українцями

нагадати тобі як голосовали ВКРАЙ антіукраїнську політіку Гепочки, навіть коли він іздох
нагадати тобі як у ЕДИНОМУ місті України доля українськомовних шкіл послідовно ЗМЕНЬШУВАЛАСЬ, в той час як по всій Україні збільшувалась? У якому місті?

де в якому місті України на Меморіалі в пику державному дню пам'яті загаблих 8-го мая збиралися 9-майскі курви, яких навіть ОМОНом ніхто отпіздіть не наважувався, а навпаки курвяча харківська влада приїзжала їх привітати? де це було?

у якому місті досі існує вулиця курвячого жидо-єфіопа Пушкіна, та немає жодної вулиці Шухевича?

у всьому цьому білгородці винні? якого району? Харгори або центра?

Путін 8 років не наважувався сприйняти пропозиції українців, особливо харків'ян, тому у перший день війни на Харків пішов просто ОМОН з дубинками, навіть не війска
й досі на російских пабликах можно почитати як дивується русня - хто ж очікував що вони будуть чинити нам опір, після того, ЯК ВОНИ ПРОХАЛИ НАС ПРИЄДНАТИ ЇХ
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28.07.2022 10:31 Ответить
Ідіотські коментарі, спрямовані на звинувачення жертв війни - все, що ви змогли з себе вичавити? Звісно. у вас не винний ні Бєлгород. ні Путін особисто думаю теж. А в обстрілі Харкова винен Харків, ага. Я звідси і я тут, приїжджай - поговоримо!
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28.07.2022 10:49 Ответить
**** мені з тобою розмовляти, я виїхав з Харкова на початку війни
що КОНКРЕТНО ти можешь заперечити у моєму коментарі - давай по пунктах звинувачення, просто пиши моє звинувачення, що САМЕ харків'яне спровокували цю війну
й проти кожного звинувачення пиши НІ, це неправда тому що...

а все що ти відповів - намагаєшься виставити мене росіяніном, та просто бьеш себе кулаком у груди - всіх порву !!!
а по суті тебе є що сказати?
що ти можешь відповісти на КОНКРЕТНІ звинувачення, що САМЕ ХАРКІВ'яне привели на землю України війну?

ніде ****** ЗЕ-команда зі своєю програмою
"майдануті (тобто проєвропейско налаштовані українці) будут вмирати, зникати, ємігрувати"
не зібрала стільки голосів, як у Харкові

після цього, ти ЖЕРТВА ?
або автор та ПРОВОКАТОР війни?
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28.07.2022 10:56 Ответить
Давай по пунктах! Я голосував за ЄС, всі мої знайомі - теж, хто голосував за ЗЕ-команду - їх совість хай з ними розбирається. Виїхав - твоє право, я не виїжджав. В 2014 був на майдані Незалежності, отримав від русні і бився з нею, радів, коли нарешті зачищали русню і купку місцевих путінофілів в ОДА, яку тепер рознесли Калібром. Абсолютна більшість харків'ян яких бачу зараз - ненавидить русню і путіна. Образа на своє місто - це дуже тупо. Люди в ньому різні, в тероборону пішло багато в перші ж дні. Волонтерів вистачає. Ніхто війну нікуди не приводив, це було бажання Путіна і багато в чому "глубіннаго народа" Росії. А звинувачувати жертв у початку війни - підло, тим більше що сам виїхав. Мої загибли і поранені знайомі нікого нікуди не приводили.
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28.07.2022 11:08 Ответить
типичный кацапский провокатор, поливающий дерьмом украинцев. будет ли так делать человек покинувший свою родину? - сомневаюсь... по поводу того, кто "спровоцировал" войну, то надо начинать не с Харькова или Одессы, а с Крыма и Донбасса, ведь именно там появилась гниль и невыносимая вонь "русского мира". да, и вообще, наши внутренние разборки никого не должны колебать. если бы не вмешательство России, то наверняка был бы найден какой то компромисс, и все бы остались удовлетворены. но, это не устраивало Россию, ей был нужен именно конфликт, и как можно более кровавый, именно поэтому она и подбрасывала дрожжи в бурлящие говна где только смогла. обвинять украинцев в том, что они, дескать, "спровоцировали" войну, это всеравно что обвинять жертву изнасилования, что у нее была слишком короткая юбка, которая спровоцировала маньяка. поэтому, кем бы вы ни были, идите... вслед за своим российским кораблем...
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28.07.2022 16:26 Ответить
Не знаю, як ви, але я особисто давно вже не вірю, що "ЗАХІД" не дозволяє стріляти по рф. Це не дозволяє - Єрмак та інші агенти путіна у вищому керівництві держави.
Знищувати війська росії - це напівзаходи. Тільки повне знищення росії.
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28.07.2022 09:49 Ответить
А не пора ли взлохматить дедушку.Хоть пару любых ракет в белгород по любой базе.
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28.07.2022 10:29 Ответить
Чому Байден не дозволяє стріляти по рашці - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02szqHUQfhJrstVxiZmaKgydiR1fS8ECqtqSEZ2yn61RsmorVTBxveuX7YW5ZUwdJol&id=100005166549389
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28.07.2022 11:40 Ответить
Зупинеться орда лише при отриманні відповідей на їхні обстріли. На два ракетні удари по Харкові-два ракетні удари по Бєлгороду і т. д. і т. п.
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28.07.2022 12:35 Ответить
 
 