Ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову из ЗРС С-300, - Терехов
Оккупанты ночью нанесли два удара по Харькову из ЗРС С-300
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Два обстрела Харькова за ночь. Оба сразу после полуночи. Один ближе к центру, второй в одном из прилегающих к нему районов. Снова ракеты С-300. Как результат - два небольших пожара, которые потушили наши спасатели. Информации о пострадавших пока нет" , – отметил он.
Топ комментарии
+15 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий28.07.2022 08:42
+5 Claudia Smith
показать весь комментарий28.07.2022 08:42
+4 Валентин Коваль
показать весь комментарий28.07.2022 08:38
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Пожалуйста, подождите...
тобто злочин безумовно присутній, але звинувачують не ту особу
ось й Харків'яночка палає праведним гнівом, але не в той бік, хто винен у війні
якщо цю дуру послухать, то у війні винні мешканці Белгорода, наприклад района Харківська гора в Белгороді (спальний район, приблизний аналог нашої Салтівки)
ні, дуринда, ні - білгородці у війні не винні !!!
у війні для всієї України, а не тільки для Харкова - винні харків'яне !!! саме харків'яне
й праведним гнівом ти повинна спалахнути на харків'ян, а може й особисто на себе
ніхто так, як харків'яне не відкривав Путіну ПРОПОЗИЦІЇ для поширення його імперії
30 ріків відкривали, особливо активно останні 8 років
де у 2014-му році проводили "референдум" за відділення від України? Пам'ятаєш повні газельки на колишій пл.Дзержинського нагружені бюллетенями "ЗА ХНР"?
давай згадаеємо у якому місті України ОПЗЖ зібрало найбільше голосов в Україні?
а що заспівав лідер ОПЗЖ Рабінович з трибуни Ради?
нагадати?
Вставай страна огромная, звертаючись до Росії, на боротьбу з фашистами (!), тобто з українцями
нагадати тобі як голосовали ВКРАЙ антіукраїнську політіку Гепочки, навіть коли він іздох
нагадати тобі як у ЕДИНОМУ місті України доля українськомовних шкіл послідовно ЗМЕНЬШУВАЛАСЬ, в той час як по всій Україні збільшувалась? У якому місті?
де в якому місті України на Меморіалі в пику державному дню пам'яті загаблих 8-го мая збиралися 9-майскі курви, яких навіть ОМОНом ніхто отпіздіть не наважувався, а навпаки курвяча харківська влада приїзжала їх привітати? де це було?
у якому місті досі існує вулиця курвячого жидо-єфіопа Пушкіна, та немає жодної вулиці Шухевича?
у всьому цьому білгородці винні? якого району? Харгори або центра?
Путін 8 років не наважувався сприйняти пропозиції українців, особливо харків'ян, тому у перший день війни на Харків пішов просто ОМОН з дубинками, навіть не війска
й досі на російских пабликах можно почитати як дивується русня - хто ж очікував що вони будуть чинити нам опір, після того, ЯК ВОНИ ПРОХАЛИ НАС ПРИЄДНАТИ ЇХ
що КОНКРЕТНО ти можешь заперечити у моєму коментарі - давай по пунктах звинувачення, просто пиши моє звинувачення, що САМЕ харків'яне спровокували цю війну
й проти кожного звинувачення пиши НІ, це неправда тому що...
а все що ти відповів - намагаєшься виставити мене росіяніном, та просто бьеш себе кулаком у груди - всіх порву !!!
а по суті тебе є що сказати?
що ти можешь відповісти на КОНКРЕТНІ звинувачення, що САМЕ ХАРКІВ'яне привели на землю України війну?
ніде ****** ЗЕ-команда зі своєю програмою
"майдануті (тобто проєвропейско налаштовані українці) будут вмирати, зникати, ємігрувати"
не зібрала стільки голосів, як у Харкові
після цього, ти ЖЕРТВА ?
або автор та ПРОВОКАТОР війни?
Знищувати війська росії - це напівзаходи. Тільки повне знищення росії.