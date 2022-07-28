РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10629 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 818 11
Николаев (2110) обстрел (25772) Сенкевич (188)

РФ нанесла ракетные удары по Николаеву. Практически разрушена школа, повреждены жилые дома и складское помещение университета, - Сенкевич

школа,миколаїв

Сегодня, 28 июля, из-за ракетных ударов РФ подверглись частичным разрушениям учебные заведения и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Еще одна городская школа практически полностью разрушена. Там обрушилась часть здания. Ранение получил охранник заведения. В близлежащих частных домах побиты окна и кровля. Также ракета попала на территорию водной станции нашего Кораблестроительного университета, повредив складское помещение", - говорится в сообщении.

Также читайте: Более 75 тыс. россиян убиты или ранены на войне в Украине, - администрация Байдена

Сенкевич отметил, что на территории одного из частных предприятий от попадания боеприпасов загорелись остатки шрота. Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. Что касается жилых домов, в настоящее время известно о повреждении двух многоэтажек.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
показать весь комментарий
28.07.2022 08:57
+6
У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
показать весь комментарий
28.07.2022 09:03
+3
Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
показать весь комментарий
28.07.2022 09:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
показать весь комментарий
28.07.2022 08:57 Ответить
У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
показать весь комментарий
28.07.2022 09:03 Ответить
зато наш недоминистр окольно топит за офлайн, за годы барановируса уже можно было создать рабочую платформу для полного онлайна как в Китае, но мы легких путей не ищем, выделяем деньги на подвалы и с умным видом называем их "укрыттям".
показать весь комментарий
28.07.2022 10:35 Ответить
Повсюду нацбатальоні на бєндєрамабілях.
показать весь комментарий
28.07.2022 08:58 Ответить
в ближноьму бою арта та рсзв недоцільні ,але ціна
показать весь комментарий
28.07.2022 09:12 Ответить
Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
показать весь комментарий
28.07.2022 09:18 Ответить
Адекватний президент?
показать весь комментарий
28.07.2022 09:32 Ответить
А чого пану Аметису ще не вистачає? Ще в 2019 році адекватні зрозуміли, що найкраща його зброя - відос. От він і завдав "нищівного" удару по ворогу відосом, 73% вівців це дуже схавали і пишаються своїм хоробрим лідером.
показать весь комментарий
28.07.2022 09:43 Ответить
Ганьба, а не відос.
показать весь комментарий
28.07.2022 09:54 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показать весь комментарий
28.07.2022 11:05 Ответить
********** відповість на обстріли відосом в футболці відтінку асфальту великого крадівництва)
показать весь комментарий
28.07.2022 14:03 Ответить
 
 