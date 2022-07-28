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Новости Война
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обстрел (25772) Харьков (7286) Харьковщина (5576) Синегубов (554)

Оккупанты нанесли удары по Харькову и Чугуеву. В районе Изюма враг безуспешно вел штурмовые действия, - Синегубов

обстріл,харків,харківщина

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Немышлянскому и Киевскому районам Харькова. Повреждены промышленные объекты, частный дом, произошли пожары. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром враг интенсивно обстрелял г. Чугуев. Предварительно - из РСЗО. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки. Было попадание снаряда в многоквартирный жилой дом, произошел пожар. Пострадавших, по предварительной информации областного Центра экстренной медицинской помощи нет. На месте работают профильные службы", – информирует он.

По информации Синегубова, за прошедшие сутки враг вел обстрелы Харьковского, Богодуховского, Изюмского районов области.

"В Чугуевском районе вчера вечером пгт Печенеги было обстреляно зажигательными снарядами, возникло сразу несколько пожаров на открытых территориях. Типы взрывоопасных предметов спасатели устанавливают. Поврежден объект критической инфраструктуры".

В Харьковском районе в течение вечера очень интенсивно оккупанты обстреливали с. Циркуны, произошло 7 пожаров. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - добавляет глава региона.

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Также по его словам, в Богодуховском районе в результате обстрелов горели поля с пшеницей.

"На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Также враг нанес авиаудар неподалеку от Русских Тишков и вел воздушную разведку из БПЛА. В районе Изюма оккупанты вели штурмовые действия в направлениях Довгенькое - Мазановка и Пасека - Долина, успеха не имели и отступили с потерями", - резюмирует чиновник.

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Читаю,що орки обстріляли один із районів Київщини. А не так давно читала про відбудову. Може все таки дочекаєтесь Перемоги, а не планувати елітні котеджі. Дайте людям житло до осені,просто житло.
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28.07.2022 09:24 Ответить
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали."
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28.07.2022 11:06 Ответить
Але по білгороду ніззззяяяя, бо Байден не дозволяє....
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28.07.2022 11:37 Ответить
У тому і річ, що ніякої заборони "відповідати" по території масковії нема від Бідона нема. Усі питання до Єлдака
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28.07.2022 13:34 Ответить
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28.07.2022 11:51 Ответить
 
 