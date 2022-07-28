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Медведчук (1735) Мукачево (345) налоги (3204) суд (24820) таможня (1925) ГБР (2818)

В Украине будут судить 14 работников таможни, которые "помогали" без налогов импортировать нефтепродукты компании, близкой к Медведчуку, - ГБР

митниця,мито

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 14 работников таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни, из-за действий которых государственный бюджет потерял более 35,5 млн гривен. Обвинительные акты направлены в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

"Установлено, что в течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума Путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом из Словакии нефтепродукты венгерского происхождения - легкие и средние дистилляты. Однако в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром.

Во время таможенного оформления должностные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат. Это позволило организаторам уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривень", – говорится в сообщении.

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Работники таможни обвиняются в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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Топ комментарии
+5
Що там з дєрьмаком, він до цього причетний?
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28.07.2022 09:26
+5
2018,а сьогодні? Сама більша корупція має місце сьогодні, а не вчора...
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28.07.2022 09:28
+3
А сбогодні, пані Валентина, можна сміливо порушувати справу проти всіх митників і не буде помилки. Після виборів ми дізнаємося, як команда "слуг" тирила "гуманітарки", як вони під "гуманітарку" завозили свої товари і сдавали на потреби армії, біженців за бюджетні кошти.
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28.07.2022 09:31
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Без даху зверху така хрєнь не могла відбуватись зовсім...
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28.07.2022 09:19 Ответить
Що там з дєрьмаком, він до цього причетний?
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28.07.2022 09:26 Ответить
2017-18роки-здається це був хтось іньший...Я навіть здогадуюсь хто...
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28.07.2022 09:35 Ответить
Ото ті лохи дадуть покази на того , шо ти догадуєшся, їх за це відпустять а зебня смакуватиме під час війни чергове шоу...
Їм зараз іншого не треба ...
Чаус підтвердить....
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28.07.2022 10:21 Ответить
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28.07.2022 10:31 Ответить
2018,а сьогодні? Сама більша корупція має місце сьогодні, а не вчора...
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28.07.2022 09:28 Ответить
А сбогодні, пані Валентина, можна сміливо порушувати справу проти всіх митників і не буде помилки. Після виборів ми дізнаємося, як команда "слуг" тирила "гуманітарки", як вони під "гуманітарку" завозили свої товари і сдавали на потреби армії, біженців за бюджетні кошти.
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28.07.2022 09:31 Ответить
Роль ведмедчука сегодня успешно выполняет дЕрмак...дядя Витя стар стал...вместе с кумом путлером... Оксанка Марченко тоже пролетела...як казав Леонид Макарыч...маємо те що маємо...
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28.07.2022 09:39 Ответить
Більше того, д'Єрмак за неповних три роки вже зробив те, чого Медведчуку не вдалося зробити за 30 років!
За це Медведчука і прибирають руками д'Єрмака на схвальні оплески люмпену.
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28.07.2022 10:25 Ответить
Кремль потратив на колаборантів 5 ярдів зелені, їх через кордон ніхто не возив. Медведчук стояв на чолі "процесу", Гроші "освювались" і виникла "Панама" в ФСБ. А митники це "розходний матеріал", час прийшов, прошу сідати з конфіскацією.
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28.07.2022 09:51 Ответить
Якісь нестиковки... Терміново нову заяву з Медведчуком записати! Хай в чергове зачитає з суфлера, що компанія теж не його, а Пороха!
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28.07.2022 11:02 Ответить
Та де там вже оты "связи, явки, пароли" фсбшні від резедента мертвечука? А скількі було хрюканья, а окрім пшика з Порохом, ані квартал, ані ярмаківці нич не народили. Там ще один був, теж верещадо Zелене лайно ож "явки, пароли, агенты".
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28.07.2022 13:45 Ответить
 
 