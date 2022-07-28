Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры

В ходе утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, однако несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.

Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.

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Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.