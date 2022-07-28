Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры
В ходе утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.
Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, однако несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.
Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.
Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.
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Скільки ще разів можна робити недолугі закиди до нашого ППО.
Вам вже разів десять пояснювали, що проти ракет необхідне ПРО і що ніяке існуюче ППО і ПРО в принципі не взмозі на 100% перехопити ВСІ цілі.
Що до "інтелектуальне ППО" - більше слухайте зебільних "фахівців" з МВС, які в ППО та ПРО такі ж "фахівці", як у китайському класичному балеті.
Чи аби в черговий раз щось бовкнути?