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Новости Война
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армия РФ (18042) Киевская область (3926) обстрел (25772) ракеты (3470) Вышгород (79) Кулеба Алексей (107)

Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры

ракета

В ходе утренней атаки на Киевскую область российские войска выпустили в сторону региона 5 ракет. Основной удар пришелся по Вышгородскому району.

Об этом заявил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в области работала система противовоздушной обороны, однако несколько ракет попали в объекты инфраструктуры.

Также Кулеба отметил, что на данный момент нет информации о жертвах и раненых.

Читайте также: Россияне нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района, - Кулеба

Как известно, утром 28 июля российская армия нанесла ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы.

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Так де інтелектуальне ППО? Так піарили, а просто ППО працює краще. Хотя,хто його знає чий інтелект взяли.
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28.07.2022 10:06 Ответить
Никакое ППО не справится с массовым пуском ракет. Только ответные удары по территории РФ могут остудить их. Иначе рашисты чуствуя безнаказанность могут годами обстреливать наши города
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28.07.2022 10:16 Ответить


Скільки ще разів можна робити недолугі закиди до нашого ППО.

Вам вже разів десять пояснювали, що проти ракет необхідне ПРО і що ніяке існуюче ППО і ПРО в принципі не взмозі на 100% перехопити ВСІ цілі.
Що до "інтелектуальне ППО" - більше слухайте зебільних "фахівців" з МВС, які в ППО та ПРО такі ж "фахівці", як у китайському класичному балеті.

Чи аби в черговий раз щось бовкнути?
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28.07.2022 10:40 Ответить
Навіть, коли цю орчу орду вигнати з України, обстріли триватимуть. Світ має усвідомити необхідність роззброєння кацапердії. Про позбавлення статусу ядерної держави і мови нема, це першочергове.
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28.07.2022 10:17 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 11:26 Ответить
Сьогодні моє село прокинулось від декількох потужних вибухів (
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28.07.2022 12:46 Ответить
це на правобережжі? бо я на лівому у виш районі, чув вибухи
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28.07.2022 14:03 Ответить
 
 