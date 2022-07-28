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Новости Война
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Зеленский (19064) Крещение Киевской Руси (137)

Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

Украина и Россия в этой войне сражаются за разное. Поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть за то, что есть в нашем сердце. Именно поэтому мы будем драться за свою государственность до последнего. Последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата. Только не нашего, а вражеского. Мы будем жить, чтобы сражаться, и сражаться, чтобы жить.

Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим последнее наше село, нашу последнюю хату, последний колодец, нашу последнюю вишню, нашу последнюю вербу. Так будет. И будет только так! Ибо для нас и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения. ...Мы сражаемся за разное, так что и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это провал "спецоперации". По-украински - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет украинское государство", - подчеркнул президент.

Смотрите также: Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: Снова – ракетный террор. Нас не запугать! ВИДЕО

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Топ комментарии
+37
а для зелених лава підсудних..партійними списками..

нажаль, смертну кару вести на можна..Європа забороняє..
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28.07.2022 10:20
+32
"Ми віддамо останню сорочку.."Ах ти ж поцовато-хрипате стерво.Ти хоч щось віддав для армії,скумрія тобі в пельку?Вірніше було б сказати-"Ми вкрадемо останню сорочку у народу України."
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28.07.2022 10:25
+31
хєрмака віддай, балаболка
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28.07.2022 10:20
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Правила форума Совет форумчан
а для зелених лава підсудних..партійними списками..

нажаль, смертну кару вести на можна..Європа забороняє..
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28.07.2022 10:20 Ответить
хєрмака віддай, балаболка
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28.07.2022 10:20 Ответить
І себе не забуде хай. Все таки чистосердечне пом'якшує долю.
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28.07.2022 10:24 Ответить
аха..два довічних замінять на одне

хоча й четвертака без права помилування буде досить
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28.07.2022 10:26 Ответить
Масло масляное ,вода мокрая , пустой звиздежь , дымовая завеса и крыша агенту рашистов "козырю" -Шарапову , торгующим во время войны оружием, полная узурпация власти вашими хитросделанным липкими лапами 🤢💩👹🤢ублюдки не арестован ни Портнов ,Баканов -Наумов все их сбушные гниды мрази предатели⁉️ГДЕ генерал ЗРАДНИК сдавший Херсон , всего лишь в звании понижен⁉️🤡
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28.07.2022 10:46 Ответить
Хотілося б побачити реальні дії, а не слухати піз...ж
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28.07.2022 10:20 Ответить
Реальность за все 1000 дней подготовки

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28.07.2022 10:30 Ответить
Зеля, особенно ты отдашь всё..меценат хренов
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28.07.2022 10:21 Ответить
Тойшоневтік найвеличніший пабідун **********. Другий після Черчілля.
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28.07.2022 10:21 Ответить
Ви не поспішайте, бо він щаз може стати ще побєдунєє і Черчілля переплюне
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28.07.2022 10:28 Ответить
Вангує. А що там чекає оманських зрадників? І подетальніше.
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28.07.2022 10:23 Ответить
Дерьмаку это расскажи. Его за "провал спецоперации" Куйло в рядовые разжалует.
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28.07.2022 10:23 Ответить
У нього такі успіхи, що може сам х.лом стане, якшо вже не став.
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28.07.2022 10:28 Ответить
Разве что Куйлишком, да и то гундосым...
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28.07.2022 10:36 Ответить
"Ми віддамо останню сорочку.."Ах ти ж поцовато-хрипате стерво.Ти хоч щось віддав для армії,скумрія тобі в пельку?Вірніше було б сказати-"Ми вкрадемо останню сорочку у народу України."
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28.07.2022 10:25 Ответить
Отдав своему творцу КАКЛАМОЮ И ФИРТАШУ - МИЛЛИАРДЫ ,естественно с откатом%🤑
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28.07.2022 10:49 Ответить
Не обижайте поцифиста. Он продал свою майку на аукционе за 100к Евро. Деньги не помню куда вывел. А его пацаны татух набили. Разве мало?
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28.07.2022 12:27 Ответить
Скільки ти віддав своїм бандюкам останніх сорочок українців ?
Задовбав уже високопарними фразами. Ти особисто нічим своїм не пожертвував.
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28.07.2022 10:26 Ответить
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28.07.2022 10:33 Ответить
Що воно, чмо неголене, несе🤔 От же ж Боженька покарав українців, як не зек то клоун біля керма держави, хоча 73 % відсотки мудрого наріду заслужили саме на те, що мають, але в чому провина 27% громадян, яким зовсім не хотілося продати🧐 Певне, що не повезло, не в тій країні народились🤨
Цей дурноголовий квартальний хвикидень хоча б чув приказку: "Не кажи гоп, поки не перескочиш", отак приблизно зі штурмом Херсона щось подібне назріває, - розбіг на рубль, стрибок на копійку... хотілось би помилитись 🤔
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28.07.2022 10:29 Ответить
73% це тих хто прийшов на вибори, а якщо взяти від загальної кількості населення - це 21%. тому його обрали 21%!!!
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28.07.2022 10:51 Ответить
Той, хто не прийшов на вибори, розумів, що без нього виберуть клоуна, а значить був з цим згоден
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28.07.2022 12:30 Ответить
Просто философ! ))))) Какой глубокий смысл вложен в эту фразу! И представьте себе: он это генерит с утра и по вечерам! Куда там Григорию Сковороде! Скоро его изрыгательства ртом на деньгах будут писать как фразы великих! Например: "Деньги - это просто деньги" или "За эту бумажку счастье не купишь" ))))
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28.07.2022 10:29 Ответить
поблював від дешевого радянського пафосу
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28.07.2022 10:29 Ответить
я пам'ятаю,колись була передача-"Сам себе режисёр" так ось,навіть в цієї дебильної передачи,відосіки цієї потвори,не виграли б й купу лайна...
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28.07.2022 10:30 Ответить
Заткнить цьому зелюку його сіпату пельку.Ціничне лайно окуте зрадниками у кубі.
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28.07.2022 10:31 Ответить
Гарні слова! Дуже! Як би ж він ще й думав та діяв так ...
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28.07.2022 10:32 Ответить
No comment.
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28.07.2022 10:34 Ответить
який дєрьмак, такий і прєпісдєнт.
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28.07.2022 10:34 Ответить
Перемога України - це комплекс заходів. По-перше, це вихід на кордони 1991-го року, по-друге, це посадка рашистських колаборантів із банкової, сбу, вр, генпрокурори та ін.
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28.07.2022 10:40 Ответить
https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share&fbclid=IwAR0UCvgHWXyG2LOiY5jQ8b3ZXEWZM2AN3mksG_abGFSZCgvc4I0uAqgtx3o https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share
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28.07.2022 10:41 Ответить
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
(с) Льюіс Керол Бармаглот

Оце шось таке було - типу виступ Зе по тєліку
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28.07.2022 10:50 Ответить
Від 1500 року Росія, або Московія, знищила у війнах, голодоморах депортаціях, переселеннях, тюрмах і розстрілах біля 100 мільйонів українців!
Тож може потрібно покласти на алтар перемоги над паРашею 1,5 мільйона за один раз, і вирішити питання раз і назавжди!
А то в нас завжди як при Виговському Конотопська битва-перемога, Московське військо розгромили вщент, але на Москву не пішли, бо свої гниди цілувались з кацапами і кричали, що вони брати по вірі!
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28.07.2022 11:02 Ответить
Ми і один мільйон покладемо душ на вівтар батьківщини і все буде даремно, бо не змогли прибрати зрадників та інших московських гнид.
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28.07.2022 11:13 Ответить
1.5 мільЙона за раз на "алтар"? Почнемо давай з тебе, кацапчику)
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28.07.2022 12:28 Ответить
хорошо ему ******* из бункера, имея оманские договоренности с патрушевым.

Этот точно будет воевать до последнего.. кого? Отдаст последнюю сорочку - чью?

Гнида
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28.07.2022 11:03 Ответить
Ми віддамо останню сорочку, віддамо все, що в нас є за те, що є в нашому серці - Міністерство оборони України офіційно ,свого часу надавало підтверження,що кандидат у Президенти Володимир Зеленський неодноразово ухилявся від проходження військової служби й іґнорував виклики військового комісаріату.
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28.07.2022 11:04 Ответить
як казав один з кіношних персонажів "складно звонишь!"
воно так і має бути, як ти кажеш, шановний презеденте. але це можливо тішльки в тому випадку, якщо ти, такий патріоте, розгониш ото щурячо-кротяче кобло на чолі з твоїм улюбленцем дЄрмаком!
бо складається враження, що своїми відосиками пан презЕдент просто замилює очі народу, що це така собі мантра, ширма, яка відволікає увагу, спантеличує, і приховує те, що діється за кулісами отого шапіто.
ДЕ ПРАВДА, ЗЕ???
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28.07.2022 11:29 Ответить
ріжем матку - правду до кінця -- зебілів у хвіст і гриву дермака на гиляку асфальтом по ракетах -- не перепутати
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28.07.2022 11:42 Ответить
чим далі, тим більше складається враження, що зЕ або ідіот, яким крутить шобла дЄрмака та бородатої бабушки. або він і є головним зрадником країни, який свідомо пише відосики з одним наративом, ну а його дії мають діаметрально протилежний напрямок! чи так, чи інакше по суті - йому глибоко на$rати на Україну, на загиблих і тих, хто ще живий. інакше не було б таких диверсій з постачанням зброї на фронтах - це справа рук дЄрмака та шарапова. по розрахунках британської та штатівської розвідок з тією кількістю їхньої зброї, що вже поставлена, наші успіхи мали би бути більш очевидні, натомість ми продовжуєм на сході віддавати території...
нажаль, в часі війни нічого не вдієш з президентом. не знаю як, але всі маємо допомогти йому, примусити його знешкодити дЄрмаків і відсторонити це щуряче кодло від любої можливості впливати на хід війни.
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28.07.2022 11:46 Ответить
А що за розрахунки британської та штатівської розвідки? Більш схоже на вологі мрії кацапської розвідки, бо штатівська дуже хвалить ефективність використання наданої зброї.
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28.07.2022 12:31 Ответить
Використання - так , але ті ж самі сенатори США вимагають розлідовання що до дЄрмака
Тому і не має поставок у більшой кількості .

Навіть відосікі-гундосіки і ті не допомагають
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28.07.2022 13:02 Ответить
Трындеть, не мешки ворочать! Выгони Ермака, Татарова, Шарапова и всю их шоблу, разберись со снабжением боевых частей, потом будешь варнякать!
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28.07.2022 12:37 Ответить
Та не вигоне воно їх, тому що вони це лайно за яйця тримають.
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28.07.2022 12:56 Ответить
Всі хто говорять правду про агентів кремля у колі ze-клоуна - порохобот

І не важливо чи то американський сенатор , чи громадянин Польщі, чи простий українець , який зрозумів , що

Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022

З такою логікою не дивно , що все більше громадян України проти ze-скоту та їх клоуна
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28.07.2022 13:00 Ответить
Ти Єрмака та його шоблу зпочатку звільни , клоун
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28.07.2022 12:57 Ответить
ахаха)) а как же - мы не хотим потерь??
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28.07.2022 13:08 Ответить
вибачте : виказали якбудете несправлятись -п і д е т е......
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28.07.2022 13:14 Ответить
І це не помилки...банять!
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28.07.2022 13:15 Ответить
Дякую пане ПРЕЗИДЕНТ!
Всі Українці разом з Вами!

Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
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28.07.2022 13:50 Ответить
Что-то чувство презрения увеличилось после очередного обращения. Опыт пиз.....ть на сцене ,очень пригодился в "руководстве" страной,других талантов пока не проявил!
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28.07.2022 13:51 Ответить
Чем больше высокопарных,лживых обращений,тем больше презрения к эти трускавецким паскудам во главе с их главным "слугой".
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28.07.2022 13:57 Ответить
Харьковчанин передал россиянам информацию о блокпостах ВСУ: суд решил ограничиться условным сроком
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28.07.2022 14:12 Ответить
Порошенко в Раде говорит о погибших офицерах 28 бригады, военных 80 й бригады.. В это время "Слуги" смеются. Это - их реальное отношение к погибшим воинам, к ВСУ.
Сколько же дерьма сейчас в Раде и во власти!
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28.07.2022 14:35 Ответить
примеров зесволотности миллион.... а чё им не смеяться? люди за них проголосовали и поплатились за это жизнями... чем не веселуха?
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28.07.2022 16:02 Ответить
Таке дивне творіння це зе!
То кидає десятки тисяч цивільних на поталу вбивцям, щоб паніки не було.
То задаром віддає цілі регіони ворогу, щоб потім незупинятися повертати їх.
може воно, як завжди, тупо бреше?! а життя людей та цілої країни цьому зе потрібно тільки в відосиках.
дякую, дуже дякую 73 дупоголовим, їх ідіотизм дуже дорого обходиться людям
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28.07.2022 14:40 Ответить
Все правильно сказав! Навіть я ладен підписатися під кожним словом цього тексту. Але ж одночасно єрмак, татаров, костін і решта зє-призначенців паскудять все до чого їх корумповані прокацаплені лапи дотягуються...
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28.07.2022 14:51 Ответить
73% ідіотів знову виберуть клоуна, всі патріоти дружно сядуть, а татаров і єрмак будуть рулити далі
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28.07.2022 15:56 Ответить
Фончик Владимира для видосика владимира ох**но скромен и показывает нам , что владимиру есть время подумать о разном.... вместо того, чтоб думать об одном своей кровоточащей нэньке...
Впрочем, можно и так сказать , что владимир и думает об одном... о себе любимом... чем и отличается от Владимира, на фоне которого он владимир
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28.07.2022 15:59 Ответить
а як же тоді дороги?
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28.07.2022 16:18 Ответить
 
 