Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО
Украина и Россия в этой войне сражаются за разное. Поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным.
Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси, передает Цензор.НЕТ.
"Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть за то, что есть в нашем сердце. Именно поэтому мы будем драться за свою государственность до последнего. Последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата. Только не нашего, а вражеского. Мы будем жить, чтобы сражаться, и сражаться, чтобы жить.
Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим последнее наше село, нашу последнюю хату, последний колодец, нашу последнюю вишню, нашу последнюю вербу. Так будет. И будет только так! Ибо для нас и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения. ...Мы сражаемся за разное, так что и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это провал "спецоперации". По-украински - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет украинское государство", - подчеркнул президент.
Пожалуйста, подождите...
нажаль, смертну кару вести на можна..Європа забороняє..
хоча й четвертака без права помилування буде досить
Задовбав уже високопарними фразами. Ти особисто нічим своїм не пожертвував.
Цей дурноголовий квартальний хвикидень хоча б чув приказку: "Не кажи гоп, поки не перескочиш", отак приблизно зі штурмом Херсона щось подібне назріває, - розбіг на рубль, стрибок на копійку... хотілось би помилитись 🤔
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
(с) Льюіс Керол Бармаглот
Оце шось таке було - типу виступ Зе по тєліку
Тож може потрібно покласти на алтар перемоги над паРашею 1,5 мільйона за один раз, і вирішити питання раз і назавжди!
А то в нас завжди як при Виговському Конотопська битва-перемога, Московське військо розгромили вщент, але на Москву не пішли, бо свої гниди цілувались з кацапами і кричали, що вони брати по вірі!
Этот точно будет воевать до последнего.. кого? Отдаст последнюю сорочку - чью?
Гнида
воно так і має бути, як ти кажеш, шановний презеденте. але це можливо тішльки в тому випадку, якщо ти, такий патріоте, розгониш ото щурячо-кротяче кобло на чолі з твоїм улюбленцем дЄрмаком!
бо складається враження, що своїми відосиками пан презЕдент просто замилює очі народу, що це така собі мантра, ширма, яка відволікає увагу, спантеличує, і приховує те, що діється за кулісами отого шапіто.
ДЕ ПРАВДА, ЗЕ???
нажаль, в часі війни нічого не вдієш з президентом. не знаю як, але всі маємо допомогти йому, примусити його знешкодити дЄрмаків і відсторонити це щуряче кодло від любої можливості впливати на хід війни.
Тому і не має поставок у більшой кількості .
Навіть відосікі-гундосіки і ті не допомагають
І не важливо чи то американський сенатор , чи громадянин Польщі, чи простий українець , який зрозумів , що
Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
З такою логікою не дивно , що все більше громадян України проти ze-скоту та їх клоуна
Всі Українці разом з Вами!
Слава Україні!
Героям Слава!
Смерть путлєру та його оркам!
Сколько же дерьма сейчас в Раде и во власти!
То кидає десятки тисяч цивільних на поталу вбивцям, щоб паніки не було.
То задаром віддає цілі регіони ворогу, щоб потім незупинятися повертати їх.
може воно, як завжди, тупо бреше?! а життя людей та цілої країни цьому зе потрібно тільки в відосиках.
дякую, дуже дякую 73 дупоголовим, їх ідіотизм дуже дорого обходиться людям
Впрочем, можно и так сказать , что владимир и думает об одном... о себе любимом... чем и отличается от Владимира, на фоне которого он владимир