Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей земли, - Зеленский. ВИДЕО

Украина и Россия в этой войне сражаются за разное. Поэтому и финал этой битвы для каждого будет разным.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня крещения Киевской Руси, передает Цензор.НЕТ.

"Мы отдадим последнюю рубашку, отдадим все, что у нас есть за то, что есть в нашем сердце. Именно поэтому мы будем драться за свою государственность до последнего. Последнего дыхания, последнего патрона, последнего солдата. Только не нашего, а вражеского. Мы будем жить, чтобы сражаться, и сражаться, чтобы жить.

Мы не сдадимся, пока не прогоним из своего дома последнего оккупанта. Мы не остановимся, пока не освободим последний метр нашей украинской земли. Мы не успокоимся, пока не освободим последнее наше село, нашу последнюю хату, последний колодец, нашу последнюю вишню, нашу последнюю вербу. Так будет. И будет только так! Ибо для нас и для оккупанта все это имеет совершенно разные, полярные значения. ...Мы сражаемся за разное, так что и финал этой битвы для каждого будет разным. По значению и даже по звучанию. По-русски это провал "спецоперации". По-украински - победа в войне. Вот почему она будет, вот почему будет украинское государство", - подчеркнул президент.

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