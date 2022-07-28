Обе партии Конгресса США поддерживают передачу Украине ракет большой дальности ATACMS, - член Комитета Палаты представителей Слоткин
Член Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Элисса Слоткин заявила, что обе партии Конгресса поддерживают передачу Украине ракет большой дальности. В частности, речь идет об оперативно-тактическом ракетном комплексе ATACMS.
Этот вид вооружения может поражать цели на расстоянии до 300 км. Об этом Слоткин заявила во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По словам члена Комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил, и республиканцы, и демократы в Конгрессе Соединенных Штатов выступают за то, чтобы предоставить Вооруженным силам Украины ракеты ATACMS.
Слоткин объяснила, что Украина нуждается в таком вооружении, поскольку высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии около 80 км. В то же время ATACMS позволяет уничтожать вражеские цели на гораздо большем расстоянии.
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Запускается с хаймерса.
И много таких нужно
"Представленная в 2014 году корейская реактивная артиллерийская система KN-09 имеет дальность стрельбы в 200 км и легко "перестреляет" HIMARS. Кроме того, поставки можно будет наладить с наименьшими затратами: Северная Корея и Россия соединены железной дорогой, и системы вооружения можно будет перебросить на Украину в течение считанных дней, либо укомплектовав корейскими расчетами, либо российскими после надлежащего обучения. Первый вариант станет зеркальным ответом на переброску на Украину американского персонала, чтобы ускорить развертывание HIMARS. Северокорейский вариант еще более высокого уровня, система KN-25, был представлен в 2019 году и может похвастаться еще бóльшей дальностью действия - свыше 400 км. Он может поставляться вместо своего предшественника или наравне с ним. Обе системы разрабатывались для максимальной мобильности, как и HIMARS, и используют передвижные пусковые установки, позволяющие оперативно менять дислокацию после стрельбы.
12:51"
Учитывая уровень технологий обеих "сверхдержав" и предполагаемую на этой основе точность попадания, да ещё при условии, что эти гробы с музыкой высокомобильны, страшно представить, что ждёт их собственное население в радиусе 1000 км от этой вунделвафли.
через структуру Шарапова (напарніка дЄмака старшого по бізнесу) не доходить до бійців
на нулі. Просто не доходить, а десь дівається, ні ночніки, ні тепловізори, ні навіть прилади
від Джавелінів (які йдуть у комплекті в одній коробці з Джавелін) до нуля не доходять. Про
це у своїх інтервю кажуть бійці Іноземного легіону які в шоці від діяльності наших військових
чиновників, тоб то навіть вони воюють без всіх цих приладів, іноді проважаючи колони
кацапських танків очами, невзмозі чимось вразити їх. Про це вони сказали соліному
журналу Newsweek :
Перебуваючи у запеклих артилерійських боях проти російських сил, які переважають за чисельністю та озброєнням, солдати, які борються з українськими силами, і експерти розповіли Newsweek, що люди на передовій не отримують обладнання та постачання, які їм вкрай необхідні.
«На фронті величезна нестача бронетехніки», - сказав Newsweek Даніл, іспанський доброволець, який воює разом з українськими силами. "Але коли англійський волонтер намагався відправити 27 з них в країну, їх затримали на митниці. Він приїхав в Україну, щоб навчити війська, як їх використовувати, і коли він приїхав сюди, він нічого не міг зробити, тому що український уряд не пропускав вантажівки».
"Ми не можемо чекати на бюрократію", - додав він. «Нам потрібні ці машини. Людям вмирають, тому що у нас немає цих транспортних засобів»."
Незважаючи на те, що українські солдати не бажають говорити в протоколі, багато з них скаржилися в приватному порядку на неспроможність українських військових максимізувати ефективність наявних у них ресурсів. Іноземні бійці, такі як Даніл і Майкл, ветеран американської армії, відчували менші обмеження, ніж їхні українські побратими, щоб говорити про проблеми з постачанням, які часто стають питанням життя і смерті.