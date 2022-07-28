АРМА переданы активы и имущество 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам, - Офис генпрокурора

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, контролируемых российскими корпорациями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, контролировавшихся российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн. Также были переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Также смотрите: СБУ передала в АРМА новую партию арестованного имущества более чем на 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по фактам диверсии и ведения агрессивной войны.