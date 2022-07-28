АРМА переданы активы и имущество 19 украинских компаний, подконтрольных РФ и ее резидентам, - Офис генпрокурора
По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, контролируемых российскими корпорациями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.
"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора суд передал в управление АРМА корпоративные права 19 украинских предприятий, контролировавшихся российскими корпорациями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Группа ГМС", "Татнефть" и российскими банками на общую сумму свыше 7,75 млрд грн. Также были переданы тысячи объектов недвижимого и движимого имущества стоимостью в сотни миллионов гривень", - говорится в сообщении.
Прокурорами Офиса Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием по уголовному производству по фактам диверсии и ведения агрессивной войны.
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Бо ще на тому тиждні була інфа, що жоден російський актив в Україні не арештований та не переданий у власність України.