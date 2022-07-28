В течение двух недель ВСУ освободили три населенных пункта в Херсонской области, - Генштаб

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернули под контроль три села.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.

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