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Новости Война
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Генштаб ВС (5784) увольнение (2650) Херсонщина (4387)

В течение двух недель ВСУ освободили три населенных пункта в Херсонской области, - Генштаб

зсу

Украинские военные продолжают продвигаться в Херсонской области. За две недели ВСУ вернули под контроль три села.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Нашими воинскими частями и подразделениями продолжается поэтапное освобождение Херсонской области от оккупационных войск РФ. В течение последних двух недель освобождены Ивановка и Лозовое, на этой неделе освобождена Андреевка", - отметил Громов.

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Топ комментарии
+8
І не кажи

Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
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28.07.2022 13:37
+6
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.07.2022 13:16
+6
нагадайте. скільки Бубачка пройобав населенних пунктів ?
2000 тис. ?
10000 тис.?

і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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28.07.2022 13:35
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ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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28.07.2022 13:16 Ответить
так ,ще не скоро..поетапно..це війна розумна ,а не як перша ,чи друга світова...засипати трупами тільки рашисти можуть..
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28.07.2022 13:23 Ответить
нагадайте. скільки Бубачка пройобав населенних пунктів ?
2000 тис. ?
10000 тис.?

і скільки "тижнів" ми будемо їх звільняти ?
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28.07.2022 13:35 Ответить
І не кажи

Помилка 2019 призвела до катастрофи 2022
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28.07.2022 13:37 Ответить
А ну перерахуй!
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28.07.2022 13:51 Ответить
південь було розміновано і війська відведені від входу на крим, як ніби спеціально бубочка готувався з хлібом-сіллю орків приймати
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28.07.2022 14:28 Ответить
вони за два дні були під Херсоном . Міни мінами а де була наша армія шо вони проишли як ніж у масло
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28.07.2022 14:13 Ответить
Мины не минами: верещук занималась разминированием. СБУ сдало. Ответ давно про армию известен. И под Херсоном они были в 9.20. Пол года один и тот же вопрос. Не треба паникувати, як казав сивогундосый. Хочешь мира готовься к войне, а оно дороги для орков строило.
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28.07.2022 14:40 Ответить
в Верещук чоловік в ВСУ
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28.07.2022 18:16 Ответить
то що тепер,чолвік в всу,треба слідкувати щоб і там чогось не стлося.
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28.07.2022 21:52 Ответить
якось дико якшо в сімі один воює а другии здає -- обоє з Львівськоі обл
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29.07.2022 10:26 Ответить
 
 