5 гражданских пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине. Погибших нет, – глава ОВА Кулеба
Пять гражданских лиц пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", - говорится в сообщении.
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