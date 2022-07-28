5 гражданских пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине. Погибших нет, – глава ОВА Кулеба

Пять гражданских лиц пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры