РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7347 посетителей онлайн
Новости Война
4 695 0
Киевская область (3927) обстрел (25795) ракеты (3471) Кулеба Алексей (107)

5 гражданских пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине. Погибших нет, – глава ОВА Кулеба

ракета,зброя,росія,російська

Пять гражданских лиц пострадали в результате утреннего ракетного удара по Киевщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствия утренних взрывов в Киевской области. Утром враг обстрелял один из населенных пунктов Вышгородского района. Повреждены объекты военной инфраструктуры. На месте работают спасатели. Предварительно пострадали пять гражданских лиц. К счастью, погибших нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Удар по Вышгородскому району: оккупанты выпустили 5 ракет, несколько попали в объект инфраструктуры
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 