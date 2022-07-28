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Посол ЕС Маасикас о назначении Клименко главой САП: Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС

сап

Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС после назначения на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко

Об этом сообщил в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Клименко сегодня был назначен на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС! Завершен долгий процесс отбора, преподав уроки. Желаю господину Клименко сил и мужества!" – написал Маасикас в твиттере в четверг.

Ранее стало известно, что руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал Александр Клименко, объявленный конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения.

Также сообщалось, что 19 июля 2022 конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса, по которому победителем в конкурсе на руководителя САП был определен детектив НАБУ Александр Клименко, и сообщила, что документы будут поданы на утверждение в Офис генпрокурора.

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28.07.2022 14:18 Ответить
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28.07.2022 14:18 Ответить
Тепер ще треба, щоб Клименко став реальним головою САП!
Випробувальний тест - посадка татарова!
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28.07.2022 14:20 Ответить
ЄС прям аплодує стоячи призначенню Клименка, Завгосп вже відзвітував, ********** ще не оговтався від такого прориву і ОПа вже пише сценарій для відосика, Спартц втерли носа на її претензії.
От я думаю собі, а взагалі чому в ЄС, США депутати, дипломати, конгресмени, президенти так переймаються такими "глобальними" проблемами більше, ніж сама Україна. Навіщо їм це, якщо влада і нарід який їх обрав, вирішили жити в лайні і будувати не дім для життя, а клозет з вивіскою "країна мрій". Ми виходить самі не хочемо і не очікуємо від влади правильних дій, бо обрана влада в цьому не зацікавлена в першу чергу, а наріду тільки дай "хліба і видовищ" і все буде Беня Україна. Ми реально самостійно без зовнішнього тиску і контролю не здатні будувати демократичну державу, бо самі обираємо тих, хто під веселі відосики країну руйнує.
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28.07.2022 14:45 Ответить
 
 