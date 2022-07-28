Посол ЕС Маасикас о назначении Клименко главой САП: Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС

Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС после назначения на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко

Об этом сообщил в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Клименко сегодня был назначен на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры - Украина выполнила одну из рекомендаций, которыми сопровождался статус кандидата в ЕС! Завершен долгий процесс отбора, преподав уроки. Желаю господину Клименко сил и мужества!" – написал Маасикас в твиттере в четверг.

Ранее стало известно, что руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры стал Александр Клименко, объявленный конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения.

Также сообщалось, что 19 июля 2022 конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса, по которому победителем в конкурсе на руководителя САП был определен детектив НАБУ Александр Клименко, и сообщила, что документы будут поданы на утверждение в Офис генпрокурора.

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