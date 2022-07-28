Прекращение гражданства Корбана неприемлемо, Зеленский - не царь, Украина принадлежит не ему, а гражданам, - Друзенко

Прекращение гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана является атавизмом практики советских времен.

Об этом в Facebook пишет глава правления в Центре конституционного моделирования Геннадий Друзенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "прекращение" гражданства - это техническая процедура, прописанная в законе для тех, кому украинское гражданство больше не нужно и кто его "сдает" - ни в коем случае не должно быть орудием политической борьбы.

"Я не подписал известное открытое письмо с призывом к Президенту Украины" дать поручение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте провести проверку по этому вопросу, исправить это ошибочное решение и восстановить конституционные права Геннадия Корбана как гражданина Украины. "Как по мне, это письмо руководствуется ложной логикой ", – отметил Друзенко.

Авторы отмечают вклад Геннадия Корбана в защиту Украины, однако, продолжил Друзенко, гражданство, по крайней мере полученное по рождению, не может зависеть от заслуг или вины конкретного лица.

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"Логика открытого письма была бы правильной, если бы Корбан никогда не был гражданином Украины и известные лица просили Президента Украины принять его в гражданство "за выдающиеся заслуги перед Украиной". Сейчас гражданин Украины может быть лишен гражданства только в двух случаях:

1. Он сам об этом просит;

2. Он получил его незаконным способом", - объяснил он.

"Я считаю абсолютно неприемлемым прекращение гражданства Геннадия Корбана, являющееся атавизмом практики советских времен. Но в то же время я убежден, что так же незаконно лишили гражданства и других фигурантов президентского Указа № 502/2022, которые не просили о его (гражданстве) прекращении. Потому что Зеленский - не царь. И мы - не его подданные. Мы - граждане свободной страны. И Украина принадлежит нам, а не президенту", - подытожил Друзенко.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

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