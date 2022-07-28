Прекращение гражданства Корбана неприемлемо, Зеленский - не царь, Украина принадлежит не ему, а гражданам, - Друзенко
Прекращение гражданства главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана является атавизмом практики советских времен.
Об этом в Facebook пишет глава правления в Центре конституционного моделирования Геннадий Друзенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "прекращение" гражданства - это техническая процедура, прописанная в законе для тех, кому украинское гражданство больше не нужно и кто его "сдает" - ни в коем случае не должно быть орудием политической борьбы.
"Я не подписал известное открытое письмо с призывом к Президенту Украины" дать поручение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте провести проверку по этому вопросу, исправить это ошибочное решение и восстановить конституционные права Геннадия Корбана как гражданина Украины. "Как по мне, это письмо руководствуется ложной логикой ", – отметил Друзенко.
Авторы отмечают вклад Геннадия Корбана в защиту Украины, однако, продолжил Друзенко, гражданство, по крайней мере полученное по рождению, не может зависеть от заслуг или вины конкретного лица.
"Логика открытого письма была бы правильной, если бы Корбан никогда не был гражданином Украины и известные лица просили Президента Украины принять его в гражданство "за выдающиеся заслуги перед Украиной". Сейчас гражданин Украины может быть лишен гражданства только в двух случаях:
1. Он сам об этом просит;
2. Он получил его незаконным способом", - объяснил он.
"Я считаю абсолютно неприемлемым прекращение гражданства Геннадия Корбана, являющееся атавизмом практики советских времен. Но в то же время я убежден, что так же незаконно лишили гражданства и других фигурантов президентского Указа № 502/2022, которые не просили о его (гражданстве) прекращении. Потому что Зеленский - не царь. И мы - не его подданные. Мы - граждане свободной страны. И Украина принадлежит нам, а не президенту", - подытожил Друзенко.
Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.
22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.
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Основаниями для потери гражданства Украины являются:
1) добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если
на момент такого приобретения он достиг совершеннолетие.