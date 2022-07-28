Официально около 20 мелитопольцев находятся в российском плену. Реальная цифра значительно больше, - мэр Федоров

Согласно официальным данным, около 20 мирных жителей Мелитополя находятся в плену у российских оккупантов.

Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр города Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Точной цифры, конечно, нет. Но согласно официальному реестру, который мы ведем при поддержке областной военной администрации (это если родственники, родители, друзья заявили и официально зарегистрировали тех людей, которых (россияне. - Ред.) взяли в плен), то на сегодняшний день около 20 человек находятся в плену, и это только в отношении города Мелитополя", - сказал он.

При этом городской голова убежден, что реальное количество находящихся в плену мелитопольцев значительно превышает эти данные, поскольку "основное, о чем говорят сегодня рашисты: если хотите, чтобы ваших родственников отпустили быстро, не задумайте сказать об этом ни средствам массовой информации, ни официальным властям Украины".

Поэтому Федоров не исключает, что российские оккупанты удерживают в несколько раз больше пленных.

"По официальному реестру это около 20 человек, но точно можно удвоить, а то и утроить эту цифру, и тогда мы сможем получить реальное количество пленных", - добавил мэр Мелитополя.

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Кроме того, он отметил, что враг в целом усиливает давление на мирных граждан, в частности, в рамках намерения провести псевдореферендум. По его словам, это проявляется в массовых похищениях людей и пытках над ними.

"В результате под давлением появляются видео, на которых похищенные люди признаются во всем возможном и невозможном, к чему не имели никакого отношения. Потому что мы точно понимаем, чем занимались эти люди на временно оккупированной территории", - уточнил Федоров.