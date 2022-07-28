Ситуация значительно меняется в пользу Украины. Считаю, что ВСУ смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца года, – генерал США Ходжес
Ситуация на поле боя с российскими войсками, начавшими широкомасштабное вторжение в Украину уже значительно меняется в пользу Украины.
Об этом экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", - сказал он.
По словам Ходжеса, "холодная фаза" войны выгодна только России.
"Я предполагаю, под "холодной фазой" вы подразумеваете пат с менее активными боевыми действиями? Я не думаю, что Украина позволит или должна позволить этому случиться... Это выгодно только России", - добавил экскомандующий войсками США.
Он отметил, что ВСУ могут отвоевать юг страны и ограничить театр военных действий россиян на востоке Украины.
"Я уверен, что они могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины… Возможно, привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании?" - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Від Київа, Чернігова, Сум, Харьківа відігнали іньші міста далі. Не усе так швидко на війні тим більше з армією котра у рази має більше озброєння.
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
Ми програємо її прямо зараз втрачаючи село за селом, місто за містом
Київ , Чернігів, Суми, Харьків відбили, далі іньші міста. Допомогай ЗСУ й не ний.
какие-то отклонения у тебя сексуальные.... ну это твое дело, конечно....., кому что нравится......
Порівнянно з Ходжесом Володимир Краснобокий ніхто, особливо зважаючи на
Реєстрація: 28 липня 2022 15:46, кількість помилок в тексті, расєйську мову і сам зміст коменту дуже схожий на "тролька звичайного".
Чесно кажучи мене вже ******* ці стратеги, які розказують про те скільки ще триватиме війна.
А найвеличніший підор ********** не проти?