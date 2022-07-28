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Новости Война
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армия РФ (18059) оружие (10031) Херсон (2662) Херсонщина (4387) Ходжес (161)

Ситуация значительно меняется в пользу Украины. Считаю, что ВСУ смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца года, – генерал США Ходжес

бен,ходжес

Ситуация на поле боя с российскими войсками, начавшими широкомасштабное вторжение в Украину уже значительно меняется в пользу Украины.

Об этом экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Я полагаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное, более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", - сказал он.

По словам Ходжеса, "холодная фаза" войны выгодна только России.

"Я предполагаю, под "холодной фазой" вы подразумеваете пат с менее активными боевыми действиями? Я не думаю, что Украина позволит или должна позволить этому случиться... Это выгодно только России", - добавил экскомандующий войсками США.

Он отметил, что ВСУ могут отвоевать юг страны и ограничить театр военных действий россиян на востоке Украины.

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"Я уверен, что они могут сделать это, при условии, что мы, Запад, продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины… Возможно, привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании?" - сказал он. 
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Топ комментарии
+33
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28.07.2022 15:32
+24
Твоїми би молитвами генерале!
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
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28.07.2022 15:28
+22
От і *******. Смерть рашистам. Смерть путінгу.
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28.07.2022 15:27
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От і *******. Смерть рашистам. Смерть путінгу.
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28.07.2022 15:27 Ответить
Що "нє очєнь" вам рюзькагаварящім?
Від Київа, Чернігова, Сум, Харьківа відігнали іньші міста далі. Не усе так швидко на війні тим більше з армією котра у рази має більше озброєння.
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28.07.2022 15:38 Ответить
Що ти верзеш. Аби їх не їб#шили пачками Захисники нікуди вони б не "пішли" .
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28.07.2022 16:09 Ответить
Твоїми би молитвами генерале!
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
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28.07.2022 15:28 Ответить
Конєшно зможемо і відсунемо, але є проблема - то дерьмак.
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28.07.2022 15:29 Ответить
Не забувайте,що Дєрмак зосередив в своїх руках всі оборудки зі зброєю.Сильно поведеш бойові дії,коли постачання зброї залежить від кремлівського крота?
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28.07.2022 15:36 Ответить
У нас є значно більша проблема ніж єрмак ,це людина котра цього крота призначила.
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28.07.2022 16:39 Ответить
Почему мы перестали поставлять за паребрик бавовну? Хорошо ж начали, склады, нефтебазы, мосты.. а сейчас тишина. К тому же уже 6й месяц кацапы по нам ракетами пуляются, а мы им не одной... Думаю нам надо наладить производство дальнобойных ракет, что бы кацапам совсем печально жилось.
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28.07.2022 15:30 Ответить
може ми почали тому що нам не давали зброю, ми таким чином показували, чи Захід починає нам надавати зброю щоб ми воювали на полі бою, чи ми залишками своєї техніки використовуємо в партизанській війні. І захід засцяв і почав хоч щось передавати за умови, що ми це зупиняємо.
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28.07.2022 15:34 Ответить
Політика...
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28.07.2022 16:17 Ответить
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28.07.2022 15:32 Ответить
Тільки табличку замінити на Білгород.
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28.07.2022 15:52 Ответить
Генерал помиляється - без масштабного постачання озброєння Україні (як в Афганістан чи СРСР), без завдання масштабних ударів у відповідь по території РФ і Білорусії, без усунення Єрмаків - ми війну програємо.

Ми програємо її прямо зараз втрачаючи село за селом, місто за містом
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28.07.2022 15:33 Ответить
Гітлер теж так думав.село за селом,місто за містом він завоював майже всю Європу а потім застрелився..так що відставити зрадойобсЬкі думки та коменти.Віримо в ЗСУ!!!!
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28.07.2022 15:39 Ответить
Не сци. Ніхто нічого не програє.
Київ , Чернігів, Суми, Харьків відбили, далі іньші міста. Допомогай ЗСУ й не ний.
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28.07.2022 15:40 Ответить
Именно поэтому ты сегодня зарегистрировался, чтобы наконец выдавить свою позицию.
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28.07.2022 16:02 Ответить
Без далекобійних ракет з ядером вигнати рашистів буде складно. Ракети міняють баланс сил меншого проти більшого. Хімарси доказ. Вони можуть вільно перегруповуватись, шмуляти з недосяжного тилу. Хоча б одна відповідь на 10 їх прильотів
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28.07.2022 15:37 Ответить
Ти коли бив комара у себе на лобі собі всі мізки, мабудь, вибив? Це ж яким треба бути щоб випалювати ядеркою свої ж міста, хіба що кацапом.
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28.07.2022 15:55 Ответить
твоя рязянь ніколи небула тут своїм містом кцп.
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28.07.2022 16:00 Ответить
Моя твоя рязань? Нічогенько тебе коротить, мені от цікаво дай тобі ядерку як ти нею будеш свинорусів виганяти, мабудь, такий підходиш до цапів витягаєш з штанів ядріну бімбу і кажеш ану нах з країни бо приб'ю, і вони потікши жвавой Настею тікають. Чи може ****** ядеркою по Херсону щоб цапів вигнати?
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28.07.2022 16:29 Ответить
знайшли цілі для хімарсів в штабі знайдуть і для томагавків. І для ядерки якщо потрібно буде. Нехвилюйсь. Але ж це й ваша вина пацифістів кінчених які плясали на руїнах рвсп що дикуни напали на Україну. Тьфу на вас.
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28.07.2022 17:02 Ответить
Друже, я в пацифістах ніколи не ходив але я проти застосування цього лайна на території України, хіба що вже виходу не буде, а от випалить московію нахрін це инша справа я перший побіжу жмакати кнопку пуску якщо дозволять.
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28.07.2022 20:14 Ответить
а ***** нам єта линия, нам граница нужна, а не линии
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28.07.2022 15:38 Ответить
Якщо позбавимся Зелі, то може бути і так !
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28.07.2022 15:42 Ответить
ну судя по тому, что за две недели вернули три села...., то к октябрю, думаю, уже за Уралом будем!
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28.07.2022 15:43 Ответить
*****, ну ти б хоч пару тижнів свого нового акаунта витримав, перед тим, як зрадойобити. Де ж вас таких тупих набирають?
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28.07.2022 16:08 Ответить
Мабудь, по оголошенню або десь за гаражами збирають.
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28.07.2022 16:23 Ответить
А поёрничать на швабре или пляшке из под горилки не хочешь?
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28.07.2022 17:48 Ответить
чувак, а чего ты нервный такой постоянно....., на всех кидаешься? ты там голодный сидишь что ли? мож тебе хавчика прислать?
какие-то отклонения у тебя сексуальные.... ну это твое дело, конечно....., кому что нравится......
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28.07.2022 22:54 Ответить
Хорошо, что понимают - все зависит от поставок оружия. Может зашевелятся побольше и подкинут оружия сколько нужно...
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28.07.2022 15:44 Ответить
Оце так! Видно в кацапів дійсно срака, раз товариш майор ботам для мімікрії дозволив ***** ****** називати
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28.07.2022 16:10 Ответить
ти глань краще які дівчата зараз нас боронять поки ти тут зрадоньку сієш
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28.07.2022 16:39 Ответить
Во-во зранку проснулася, макіяж підправила та ще й двох москалів та той світ відправила
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28.07.2022 17:45 Ответить
Не ссы в труссы,кацапченок Ифан,вам по любому будет фызда
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28.07.2022 17:50 Ответить
Ваші слова та Богу в уші. Напевно Ходжес знає щось таке. чого ми не знаємо.
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28.07.2022 15:47 Ответить
Бидлячою будеш за поребріком дзявкати або сидячи на унітазі в своїй норі, а до українців звертайся українською мовою.
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28.07.2022 16:07 Ответить
Спалился, кремлеботина ссаная.
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28.07.2022 16:44 Ответить


Порівнянно з Ходжесом Володимир Краснобокий ніхто, особливо зважаючи на
Реєстрація: 28 липня 2022 15:46, кількість помилок в тексті, расєйську мову і сам зміст коменту дуже схожий на "тролька звичайного".
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28.07.2022 16:09 Ответить
Нині очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики
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28.07.2022 16:12 Ответить
цеи хитроздрючении Дермак скував по руках і ногах Залужного і не дає иому ні дихнути . Дамо гарненько під дих Дермаку
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28.07.2022 15:50 Ответить
Знову це 23-24 лютого, а далі що? Стояти й дивитись як барани на нові вороти? Чистити всю країну від кацапської швалі.
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28.07.2022 15:58 Ответить
*ворота.
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28.07.2022 16:08 Ответить
Не умничай
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28.07.2022 16:59 Ответить
пока ми зжимаємось як пружина
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28.07.2022 16:12 Ответить
Каждый мнит себя стратегом наблюдая бой со стороны (с)

Чесно кажучи мене вже ******* ці стратеги, які розказують про те скільки ще триватиме війна.
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28.07.2022 16:31 Ответить
хочеться бути більш оптимістичними..
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28.07.2022 16:44 Ответить
Так хочется в это верить....
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28.07.2022 16:58 Ответить
На мій погляд, все зводиться до одного - далекобійна зброя, а не дороги. Можете знову на мене нападати, але я напишу свою думку і свої спостереженння. Якби у 2019 році народ вибрав президентом Порошенка, то в нас були б побудовані десятки дивізіонів ракетних комплексів "Вільха М", які можуть знищувати ціль на великій відстані і точно і не потрібно просити у США іх РСЗО. А ракетні комплекси "Нептун", яких також виготовили не один десяток дивізіонів одним залпом знищили б весь дирявий флот у нашому Чорному морі, яке по їх версії ми викопали для себе, щоб прати одяг. Також мали тоді виготовити "Грім 2", "САУ Богдана" та іншу зброю, яка за декілька місяців дала відсіч ворогу. А так маємо купу зрадників, які розмінували Чончар, відвели війська, розброїли армію, скоротили армію і брехали, що все під контролем і щоб ніхто нікуди не втікав, а йшли на шашлики і в гості один до одного з горілкою і холодцем, а гроші закактав в дороги, по яким окупант бистро зайшов і ще скоріше вивозить крадене зерно і техніку.
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28.07.2022 17:03 Ответить
Все правильно написал, тезка.
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28.07.2022 19:21 Ответить
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28.07.2022 19:41 Ответить
Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Джерело:

А найвеличніший підор ********** не проти?
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29.07.2022 05:37 Ответить
 
 