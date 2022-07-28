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Нацполиция (16199) пропавший без вести (136) Клименко Игорь (388)

На деоккупированных территориях обнаружено около 1600 тел. Нацполиция призывает родственников пропавших без вести сдать образцы ДНК

безвісти

Национальная полиция призвала родственников без вести пропавших сдать образцы ДНК, чтобы ускорить процесс идентификации погибших в результате военных действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"В общей сложности обнаружено около 1600 тел украинцев. Часть из них еще не идентифицированы. Поэтому я прошу прямых родственников пропавших без вести или погибших прийти в полицию и сдать тест на ДНК, чтобы мы могли эту работу ускорить", - отметил он.

Клименко подчеркнул, что криминалисты Нацполиции показали свою эффективность во время работы на местах вражеских ракетных обстрелов в Кременчуге и Виннице, где погибли и травмировались многие люди.

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В частности, благодаря технике, которую получили от иностранных партнеров, а это две мобильные ДНК-лаборатории, специалисты на месте проводят такие тесты и устанавливают личности погибших. Глава ведомства также сообщил, что вскоре американская сторона передаст Национальной полиции Украины еще 26 таких ДНК-лабораторий.
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28.07.2022 15:31 Ответить
если немедленно не уничтожить агентуру фсб во главе с Ермаком и его зеленожопой резидентурой, захвативших ключевые посты в органах власти, правопорядка, безопасности, оборонных министерствах и ведомствах, Украину и всех украинцев ждет судьба "Азов"
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28.07.2022 15:51 Ответить
І всі ці жертви на совісті Зедебіла, його зеленої шобли та 73% дебілів.
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29.07.2022 05:34 Ответить
 
 