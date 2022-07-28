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Коломойский (1773) Лещенко Сергей (697) США (24862)

Советник Офиса президента: "Коломойского нужно выдать в Америку, чтобы его осудили, а его деньги передать украинскому народу"

коломойський

В ОП не исключают, что после лишения украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского его передадут США.

Об этом в эфире Breakfast Show заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над и, приговорит его, если сочтет нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто был потерпевшим от этого", - отметил Лещенко.

По его словам, выдача Коломойского в руки американской правоохранительной системы логична, "поскольку он в свое время сделал выбор в пользу гражданства Израиля и Кипра".

"В украинских реалиях это (быстро провести суд. - Ред.) организовать сложно, учитывая его коррупционные связи в системе, огромные средства, политическое влияние в медиа... Во-вторых, это снимет риски политизации суда в Украине и расшатывание ситуации в стране", – объяснил советник главы ОП.

В то же время Лещенко заявил, что это его личное мнение, не основанное ни на одной инсайдерской информации.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

Также читайте: ОП отказался предоставить копии указов Зеленского о лишении гражданства Коломойского, Рабиновича и Корбана. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+65
Так ми й повірили Що Зеля віддасть Беню,а потім сяде разом з ним.
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28.07.2022 15:46
+57
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28.07.2022 15:48
+41
Не при клоуні.
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28.07.2022 15:45
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Слова-слова... А тим часом йому таємний рейс до Ізраїлю готують, звідки його не вирвеш.
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28.07.2022 21:25 Ответить
Йому ніде місця немає. Нікуди тікати. Він втік з Ізраїлю через кримінальне провадження. Але, в той самий час, в Україні були вибори, і мудрий нарід вибрав Бубочку, а значить бабломойського.
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29.07.2022 00:04 Ответить
Вєсьолиє історіі в журналє єралаш. "Всьо"!!!
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28.07.2022 21:27 Ответить
Як задовбують всі оці диванні **експерти**,ніхто нічого конкретно не знає,а такі гіпотези виставляють,що аж мурахи по кожі!"!! І другий,і третій,і десятий термін--та дай Боже,щоб віндобув хоч-би перший темін до кінця,як тільки вивидуть на чисту воду(а таки виведуть) Єрмака і від Зе,залишиться тільки мокре місто і всі ваші прогнози підуть в дупу"!!! **Астрологи** хренові!!! Україна ЩО,,рашка,зо один день знесуть!!!Краще моліться БОГУ,щоб як найбільше залишилось живими наших ВОЇНІВ,які віддають своє життя,за те,щоб Ви тут всіляку хер.. обсмоктували..
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28.07.2022 21:31 Ответить
Вже колись подібна мулька з Лазаренко була.
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28.07.2022 21:38 Ответить
Я, в общем-то, не против!
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28.07.2022 23:32 Ответить
Суд стягнув з "Приватбанку" $17,5 мільйона за позовом колишньої дружини Боголюбова
Джерело: https://biz.censor.net/n3357175
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28.07.2022 23:59 Ответить
нічого ще суд не стягнув
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29.07.2022 00:36 Ответить
То хай би суд стягнув за її позовом з її чоловіка.
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29.07.2022 00:45 Ответить
😜
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29.07.2022 00:03 Ответить
Вброс зелёной плесени для прикрытия своего очередного про***ба. Отвлечение лохтората информационным шумом от какого-то зашквара ЗЕкодлы
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29.07.2022 00:49 Ответить
Хотелось бы увидеть Ко после его посадки в США. Интересно, побреют ли ему его калоритную бороду и его голову?
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29.07.2022 00:56 Ответить
Ніякої зради.Знову лапша. А хто пропонує видати ? Агент лещенко?
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29.07.2022 06:08 Ответить
https://ibb.co/QMNGvNw
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29.07.2022 07:04 Ответить
сначала этот гандон каломойський сдрыстнет в свою землю обетованную . а потом ему пойдут повестку в суд вручать --- и овцы целы и волки сыты
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29.07.2022 07:15 Ответить
Нікуди цей гандон не здрисне поки не роздягне всіх нас до останньої нитки тому що він почуває себе тут в безпеці, тримаючі Боневтіка за яйця.
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18.09.2022 20:53 Ответить
Чергове шоу для лохтората
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29.07.2022 07:29 Ответить
"Думи мої думи мої - горе мені з вами" Т.Г. Шевченко.
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29.07.2022 07:46 Ответить
візьмуть бєню - здасть зєлю - тому не буде цього, та й духу у боневтіка не вистарчить навіть під маузером козира
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01.08.2022 09:36 Ответить
Забрати гроші в бені і попиляти їх між собою....
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06.09.2022 19:17 Ответить
Зробили вкид в суспільство як собаці кістку щоб на якийсь час відволікти, а далі нічого. Ні, ні нічого бо наші суди продовжують виносити вироки в пользу Коломойськог на мільярди доларів. А це є найкращий барометр настроїв у владі.
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18.09.2022 20:50 Ответить
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