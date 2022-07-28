Советник Офиса президента: "Коломойского нужно выдать в Америку, чтобы его осудили, а его деньги передать украинскому народу"

В ОП не исключают, что после лишения украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского его передадут США.

Об этом в эфире Breakfast Show заявил советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко, передает Цензор.НЕТ.

"На мой взгляд, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над и, приговорит его, если сочтет нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто был потерпевшим от этого", - отметил Лещенко.

По его словам, выдача Коломойского в руки американской правоохранительной системы логична, "поскольку он в свое время сделал выбор в пользу гражданства Израиля и Кипра".

"В украинских реалиях это (быстро провести суд. - Ред.) организовать сложно, учитывая его коррупционные связи в системе, огромные средства, политическое влияние в медиа... Во-вторых, это снимет риски политизации суда в Украине и расшатывание ситуации в стране", – объяснил советник главы ОП.

В то же время Лещенко заявил, что это его личное мнение, не основанное ни на одной инсайдерской информации.

Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков, среди которых бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещенной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

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