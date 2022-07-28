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Зеленский (19064) членство в ЕС (933) Евросоюз (16691)

Украина сделает все, чтобы поскорее начать переговоры о членстве в ЕС, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.

Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подали заявку на вступление в Европейский Союз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни в одном другом государстве. С такой скоростью мы должны прийти к началу переговоров по членству Украины в Европейском Союзе", - отметил президент.

По словам Зеленского, все, что Украина должна сделать для этого, она сделает.

"Синхронизировать законодательство Украины с правом Евросоюза. Мы выполним. Сформирован и план имплементации всех регламентов и директив ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, для правительства нашего государства, и это отвечает нашей новой реальности", - подчеркнул глава государства.

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Также, заявил Зеленский, Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.

"Мы дошли до того, что наше государство, наша государственная система институционально становится Европой. Мы начали процесс деолигархизации. Формируется реестр, готовый поставить олигархов под власть общества", - добавил он.

Президент также сообщил, что подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший Совет Правосудия.
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Топ комментарии
+13
Він хоч сам вірить у всю цю маячню, що каже?
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28.07.2022 16:18
+12
Очевидно, що при цій владі ніякий ЄС нем не світить.
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28.07.2022 16:20
+9
Нажаль, виконати всі умови для вступу у ЄС при таких "фахових" призначеннях як останнє (і це не єдиний приклад) обрання на генерального прокурора Костіна, якого викинули геть зі списку, коли він ще хотів проштовхатись бо не відповідав головним критеріям.
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
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28.07.2022 16:29
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Він хоч сам вірить у всю цю маячню, що каже?
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28.07.2022 16:18 Ответить
Очевидно, що при цій владі ніякий ЄС нем не світить.
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28.07.2022 16:20 Ответить
Нажаль, виконати всі умови для вступу у ЄС при таких "фахових" призначеннях як останнє (і це не єдиний приклад) обрання на генерального прокурора Костіна, якого викинули геть зі списку, коли він ще хотів проштовхатись бо не відповідав головним критеріям.
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
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28.07.2022 16:29 Ответить
...хотів проштовхатись у ДБР...
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28.07.2022 16:34 Ответить
Неужели не понятно что "каже" воно не для них, а для стада бувшого 73%...
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28.07.2022 16:24 Ответить
Він же розуміє, що з єрмаком нас туди не візьмуть, чи надіється що його папа все владнає, як на Омані
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28.07.2022 16:30 Ответить
Це лише обiцянки для людей.

Як приклад:
"Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".
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28.07.2022 16:30 Ответить
Кожен день обіцянки. Все добре буде потім, треба трошки потерпеть!
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28.07.2022 16:34 Ответить
Ніде не знайшов значення слова "все".
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28.07.2022 16:21 Ответить
Це перша ознака дегенерата,коли він починає говорити -всі це знають,всі підтримують,все буде зроблено й т.д.
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28.07.2022 16:31 Ответить
опять обдолбился...
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28.07.2022 16:21 Ответить
Всё о народе думает.Весь в делах и заботах.
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28.07.2022 17:21 Ответить
Дерьмак уже в Израэле ботву мобилизовал?
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28.07.2022 17:48 Ответить
Ну а сам вже на генсека ООН подавай!
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28.07.2022 16:22 Ответить
Він чомусь вирішив що дебільний закон "про олігархів" це і є вимога для вступу в ЕС...
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28.07.2022 16:22 Ответить
Невже Єрмака позбудеться???
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28.07.2022 16:23 Ответить
Ермака ніззя... Ермак на всіх посадах це така "вимога ЕС".
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28.07.2022 16:30 Ответить
Удались с власти со всей коррупцией - тогда мб и выгорит что...
Эрмака тебе не простим, ублюдок Бенин.
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28.07.2022 16:23 Ответить
злн-пнх!
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28.07.2022 16:26 Ответить
Тільки ти це побачиш через грати на вікні,та у полосатій робі із номером.
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28.07.2022 16:29 Ответить
А что, коррупция куда-то делась? ... как только война закончится чинуши начнут хапужничать по черному, дабы потери отбить ... рядовые граждане на обывательском уровне только знают о коррупции, вы поспрашивайте у предринимателей, вам каждый столько расскажет что вы офигеете насколько мы далеки от Европы ... я могу точно сказать, без расстрелов нас не обойтись
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28.07.2022 16:32 Ответить
какие потери? На войне наживаются намного больше, нет контроля, законы не работают, все воровство покрыто военной тайной
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28.07.2022 16:53 Ответить
Виродок, який зі своїми карєшами грабує країну під час війни, розказує про членство в ЄС. Невже він думає, що в Європі всі такі імбіцили як 73% в Україні?
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28.07.2022 16:35 Ответить
Та ти робиш ...........

"Потрібно не імітувати, а реально виконувати умови для вступу в Євросоюз", - Климпуш-Цинцадзе про процедуру призначення судді КСУ.
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28.07.2022 16:35 Ответить
надоели уже, брысь отсюда, убогие чмыри.
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28.07.2022 16:46 Ответить
Не плач! Може ми його ще в Ростов виженемо.
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28.07.2022 16:53 Ответить
Не плачь, hellake, Укаина никуда не денется. Что такое россия - уже все поняли, и никакого интереса она уже не вызывает. В западном сознании Украина заменит россию
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28.07.2022 17:03 Ответить
Не стану обсуждать ЕС, но в НАТО Украина точно будет. Мощнейшая армия, с великолепным опытом - как только прогонят захватчиков, тут же и вступит.
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28.07.2022 16:57 Ответить
Толста и еще как!
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28.07.2022 17:04 Ответить
любишь своего фюрера, свинособака?
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28.07.2022 17:49 Ответить
Проблема, що рашка це теж розуміє, тому спокою не дасть, щоб не допустити нашого вступу в НАТО і остаточної втрати впливу і можливості захоплення територій.
Тільки зміни політичного керівництва рашки відкриють вікно можливостей для України і забезпечать реально швидкий вступ в НАТО.
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28.07.2022 17:48 Ответить
Украина победит и захватчиков прогонит и в НАТО вступит и в ЕС. Но есть одно но. А не будут ли в ЕС ив НАТО, Крымчане и Донбассяне, поезда под откос пускать? И будут ли им рады Европейцы? Ведь их то в НАТО и ЕС придётся силком тащить.
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28.07.2022 21:14 Ответить
Ця маячня тільки для піару серед населення.
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28.07.2022 16:50 Ответить
интересно, этому актёру ну хоть кто-то из свиты решится сказать, что это не съёмка масштабного сериала, а реальная жизнь?..
походу, он сейчас уверен, что до "Оскара" осталось совсем чуть-чуть..(
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28.07.2022 16:51 Ответить
Путин, Путин президент Мира!!! Уррраа!!!
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28.07.2022 16:58 Ответить
Боюсь это не скоро будет....пока есть коррупция и пока к своим гражданам нет должного отношения не будет членства
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28.07.2022 16:52 Ответить
Ти русскій?
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28.07.2022 16:57 Ответить
Дурака и ватника Зеленского спасет только мощная победа над РФ, потому как победителей не судят (согласен с тезой). Но когда Ермак перетирает ход наступления с американским генералом Милли, а рядом сидит такой себе Залужный, есть какие-то сомнения. Видимо честь офицера позволяет крысе из канцеляриии московского ГРУ сидеть рядом.
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28.07.2022 17:03 Ответить
Без тебя я жить устал
И тебя нарисовал, я тебя нарисовал

З пісні про вступ зеленського до ЄС
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28.07.2022 17:19 Ответить
Цей тупак не має зеленого поняття про тривалість роботи по підписанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка була однією зі складових частин процесу отримання кандидатства в ЄС. Ця робота відбувалася протягом 2007-2014 рр. Про безвіз і решту взагалі не говорю, але Зеля весь процес скоротив до 115 днів з моменту подачі заявки до членства з умовами. Не дивно,що вступ в ЄС він бачить до нового року.

Президент https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський з цього приводу зазначив, що Україна йшла до отримання статусу кандидата в Євросоюз 115 днів, і шлях до членства в ЄС https://www.slovoidilo.ua/2022/07/01/novyna/polityka/shlyax-********-chlenstva-yes-ne-povynen-zajmaty-roky-chy-desyatylittya-zelenskyj не повинен займати роки, десятиліття .
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/03/novyna/polityka/stefanyshyna-rozpovila-koly-********-mozhe-vstupyty-yevropejskoho-soyuzu
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28.07.2022 17:43 Ответить
По чому це видно, що "ми дедалі ближче стаємо до Євросоюзу", чи важливі тільки слова, гарна промова, а куди ми котимось з цією командою і їхніми законами, народ сам добре бачить. На жаль....
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28.07.2022 17:55 Ответить
Спочатку тебе, підара, разом з Єрмаком треба на осину прилагодити.
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28.07.2022 18:24 Ответить
Не раньше ПОБЕДЫ над агрессором и оккупантом!
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28.07.2022 22:55 Ответить
 
 