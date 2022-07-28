Украина сделает все, чтобы поскорее начать переговоры о членстве в ЕС, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.
Об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
"Мы подали заявку на вступление в Европейский Союз и получили кандидатство со скоростью и в условиях, которых не было ни в одном другом государстве. С такой скоростью мы должны прийти к началу переговоров по членству Украины в Европейском Союзе", - отметил президент.
По словам Зеленского, все, что Украина должна сделать для этого, она сделает.
"Синхронизировать законодательство Украины с правом Евросоюза. Мы выполним. Сформирован и план имплементации всех регламентов и директив ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Это фактически общая задача для нас, для вас, уважаемые депутаты, для правительства нашего государства, и это отвечает нашей новой реальности", - подчеркнул глава государства.
Также, заявил Зеленский, Украина с каждым днем становится все ближе к Европе.
"Мы дошли до того, что наше государство, наша государственная система институционально становится Европой. Мы начали процесс деолигархизации. Формируется реестр, готовый поставить олигархов под власть общества", - добавил он.
Президент также сообщил, что подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в Высший Совет Правосудия.
Пожалуйста, подождите...
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
Як приклад:
"Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".
Эрмака тебе не простим, ублюдок Бенин.
"Потрібно не імітувати, а реально виконувати умови для вступу в Євросоюз", - Климпуш-Цинцадзе про процедуру призначення судді КСУ.
Тільки зміни політичного керівництва рашки відкриють вікно можливостей для України і забезпечать реально швидкий вступ в НАТО.
походу, он сейчас уверен, что до "Оскара" осталось совсем чуть-чуть..(
И тебя нарисовал, я тебя нарисовал
З пісні про вступ зеленського до ЄС
Президент https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський з цього приводу зазначив, що Україна йшла до отримання статусу кандидата в Євросоюз 115 днів, і шлях до членства в ЄС https://www.slovoidilo.ua/2022/07/01/novyna/polityka/shlyax-********-chlenstva-yes-ne-povynen-zajmaty-roky-chy-desyatylittya-zelenskyj не повинен займати роки, десятиліття .
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/03/novyna/polityka/stefanyshyna-rozpovila-koly-********-mozhe-vstupyty-yevropejskoho-soyuzu