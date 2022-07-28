РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7360 посетителей онлайн
Новости Война
1 642 16
Генштаб ВС (5784) крылатые ракеты (866) обстрел (25795) ракеты (3471)

С начала июля Россия нанесла по Украине 49 ракетных и 44 авиационных удара, - Генштаб ВСУ

ракета,рф,ракети

С начала июля армия РФ нанесла 49 ракетных и 44 авиационных удара по территории Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала месяца противником нанесено 49 ракетных и 44 авиационных удара, в результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе 4 школы и 9 жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них 7 объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов", - отметил Громов.

Читайте также: Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала до 60% всех своих ракет, - ГУР
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
****** ... только за последние дни рашисты с четыре десятка ракет запустили
показать весь комментарий
28.07.2022 17:14
+5
треба Томагавки нам, чо
показать весь комментарий
28.07.2022 17:27
+4
показать весь комментарий
28.07.2022 17:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
******* 100 разів і усі по мааацкве.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:13 Ответить
Видосы боневтика.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:14 Ответить
показать весь комментарий
28.07.2022 17:20 Ответить
Та це небагато
показать весь комментарий
28.07.2022 17:13 Ответить
****** ... только за последние дни рашисты с четыре десятка ракет запустили
показать весь комментарий
28.07.2022 17:14 Ответить
"Удари"!!! Удар може бути як пуск одиночного Іскандера, так і масований пуск з кораблів Калібрами та Бастіонами з берегових систем захисту
показать весь комментарий
28.07.2022 17:17 Ответить
Люся ще у квітні казала, що ракети скінчились і що зразу вмазати 15 блєдін неможливо. Як страшно жити, нікому не можна вірити.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:14 Ответить
При всем неуважении к этой власти, он так не говорил. Речь шла о новых ракетах.
показать весь комментарий
28.07.2022 17:16 Ответить
О, ні! Аналітики, а, відповідно, і Зєля, відмічали, що орки використали на початок липня біля половини (приблизно 3000 ракет) своїх ракетних запасів (з загальної кількості приблизно біля 7000 ракет).
показать весь комментарий
28.07.2022 17:58 Ответить
треба Томагавки нам, чо
показать весь комментарий
28.07.2022 17:27 Ответить
Какой был симметричный ответ Украины?
показать весь комментарий
28.07.2022 18:29 Ответить
вопрос,кто сдал ПВО
показать весь комментарий
28.07.2022 18:47 Ответить
Наверно придётся скидываться хоть на одну ракету для ответки.
показать весь комментарий
28.07.2022 19:26 Ответить
 
 