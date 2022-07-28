С начала июля Россия нанесла по Украине 49 ракетных и 44 авиационных удара, - Генштаб ВСУ

С начала июля армия РФ нанесла 49 ракетных и 44 авиационных удара по территории Украины.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С начала месяца противником нанесено 49 ракетных и 44 авиационных удара, в результате которых полностью разрушены 28 объектов, в том числе 4 школы и 9 жилых домов, а также частично разрушены 137 объектов, из них 7 объектов транспортной инфраструктуры, 11 учебных заведений и 29 жилых домов", - отметил Громов.

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