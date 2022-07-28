Арестованы активы компаний РФ и Беларуси почти на 40 млрд грн, - Нацполиция

С начала войны по материалам Департамента стратегических расследований и его структурных подразделений суды арестовали активов российских и белорусских компаний на десятки миллиардов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента Стратегических Расследований Нацполиции.

Отмечается, что активы теперь будут работать исключительно на экономику и восстановление Украины.

"Департаментом с начала войны в сфере экономики направлены обвинительные акты в отношении 270 человек по 67 уголовным производствам в отношении пророссийского бизнеса. Всего по направлению работы объявлено 407 подозрений в 216 уголовных производствах и проведено более тысячи обысков", - говорится в сообщении.

Правоохранители, в частности, изъяли транспортные средства на сумму 1,3 млрд грн, которые сейчас служат Вооруженным Силам Украины.

"Буровые установки, авиакомпания, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн топлива - и это не полный перечень арестованных судом, по материалам Департамента, активов на территории Украины, конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора. Общая сумма арестованного достигает почти 39,5 млрд грн", - подытожили в Департаменте стратегических расследований.

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