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Новости Война
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Арестованы активы компаний РФ и Беларуси почти на 40 млрд грн, - Нацполиция

гроші

С начала войны по материалам Департамента стратегических расследований и его структурных подразделений суды арестовали активов российских и белорусских компаний на десятки миллиардов гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента Стратегических Расследований Нацполиции.

Отмечается, что активы теперь будут работать исключительно на экономику и восстановление Украины.

"Департаментом с начала войны в сфере экономики направлены обвинительные акты в отношении 270 человек по 67 уголовным производствам в отношении пророссийского бизнеса. Всего по направлению работы объявлено 407 подозрений в 216 уголовных производствах и проведено более тысячи обысков", - говорится в сообщении.

Правоохранители, в частности, изъяли транспортные средства на сумму 1,3 млрд грн, которые сейчас служат Вооруженным Силам Украины.

"Буровые установки, авиакомпания, ценные бумаги банка, авиадвигатели, вагоны и тысячи тонн топлива - и это не полный перечень арестованных судом, по материалам Департамента, активов на территории Украины, конечными бенефициарами которых являются граждане страны-агрессора. Общая сумма арестованного достигает почти 39,5 млрд грн", - подытожили в Департаменте стратегических расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 2 млрд грн активов российской компании, занимающейся изготовлением бытовой химии, арестованы в Винницкой области, - Офис генпрокурора

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Топ комментарии
+3
Цього замало.
Вони мають бути конфісковані в бюджет України.
Як вимагають робити від країн Заходу Зе та Ко із активами рашистів.
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28.07.2022 17:47
+2
Якби це було правдою !!! Наші суди задарма не працюють... значить брехня.
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28.07.2022 17:38
+1
А в бюджет, скільки поступило?
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28.07.2022 21:16
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Правила форума Совет форумчан
щоб вони на карман Єрмака не працювали...
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28.07.2022 17:38 Ответить
Які працюють ( на Ермака,Арахамію,Зеленських) - не конфіскують!
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28.07.2022 19:13 Ответить
Якби це було правдою !!! Наші суди задарма не працюють... значить брехня.
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28.07.2022 17:38 Ответить
СБ України @ServiceSsu
СБУ викрила ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам
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28.07.2022 17:46 Ответить
Цього замало.
Вони мають бути конфісковані в бюджет України.
Як вимагають робити від країн Заходу Зе та Ко із активами рашистів.
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28.07.2022 17:47 Ответить
А скільки залишилось?
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28.07.2022 19:11 Ответить
Очень интересно, а сколько добра Украина потеряла в России и Беларуси ??Миллиарды или триллионы гривен ??
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28.07.2022 21:09 Ответить
А в бюджет, скільки поступило?
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28.07.2022 21:16 Ответить
швидше запускати хай працюють активи для України
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29.07.2022 00:19 Ответить
Зелень всё рисует в стиле "Ура! Всё хорошо! Майские, шашлыки!".

Реальность? Конфискации ПО ЗАКОНУ где? Видимо в рабочем материале гинеколога.
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29.07.2022 04:32 Ответить
 
 