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Новости Война
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Генштаб ВС (5784) Донбасс (26950)

Враг частично улучшил тактическое положение в направлениях Соледара и Вершины, в других районах Бахмутского направления успеха не имел, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 28.07.2022.

Читайте на Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 155 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, за исключением использования подразделениями врага зенитных ракетных комплексов для ударов с территории республики Беларусь по объектам в Черниговской области.

На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка Мосьпаново и Чепиль. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов.

На Славянском направлении враг вел огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.

Читайте также: С начала июля Россия нанесла по Украине 49 ракетных и 44 авиационных удара, - Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.

На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины. В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск. Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.

На Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел. Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах. Также враг обстреливал позиции наших войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опытного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар возле Новопетровки.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях. Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+23
Знову часткові покращення
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28.07.2022 19:13
+18
а Ви що не бачили ідеї і навіть дії по вирішенню цих питань? Це Ставка. Там зібралися найбільші і найцінніші мізки України -ветеринар, клоун, три бригадира із банд, абхазець і донецькі любітєлі сруцького міру.
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28.07.2022 19:27
+18
Декілька днів тому ворог частково покращив становище на Вугледарсьткій ТЕС-здали її русні,тепер покращення в Соледарі і Вершині... це покращення у росіян супроводжується диким криком генштабу-арестовіча-колі котлети-копитька про перемоги на Херсонщині,котли,розбиті мости,сто тисяч мільйонів вбитих рашканоїдів...мабуть щось іде не так,як і 24-25.02. коли русня без опору взяла Південь,Бучу,Гостомель,Чернігівщину,Сумщину...
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28.07.2022 19:29
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Знову часткові покращення
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28.07.2022 19:13 Ответить
Как?Есть идеи?
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28.07.2022 19:20 Ответить
Так как улучшить?Может больше людей пойдет воевать?Я так это вижу.Это мое виденье.От комментов положение не улучшится.
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28.07.2022 19:26 Ответить
На каком направлении воююете?
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28.07.2022 19:52 Ответить
Муж 2 месяца воююет.Вы воююете?
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28.07.2022 20:04 Ответить
В Генштабі бтоферми?
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28.07.2022 20:23 Ответить
Нет.Что за ирония?Арта.Защищает Ваш диван,пока Вы комменты сторчите.Удивлены?
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28.07.2022 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Xbt-nvORB8o Це Він тобі роз'яснює!
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28.07.2022 20:48 Ответить
Він не воює. Він - тіліпає.
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28.07.2022 20:24 Ответить
На Ужгородском фронте.
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28.07.2022 20:11 Ответить
Угу,и медаль надо дать за защиту Ужгорода.
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28.07.2022 20:14 Ответить
Ведь Ухгород орки не взяли - медаль заслуженная.
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28.07.2022 21:34 Ответить
Как Вы думаете,Генштаб ответит на Ваши вопрсы на этом ресурсе?Пальцы не болят по клаве бить?Может пора брать в руки оружие?
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28.07.2022 20:20 Ответить
а може з командуванням проблеми? Чи вам таке і на думку не спадає?
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28.07.2022 19:28 Ответить
Може підти в Генштаб,чи краще комменти строчити?
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28.07.2022 19:50 Ответить
Не поняла,про таблетку и советы.Вы даете советы на этом форуме?
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28.07.2022 20:06 Ответить
Видимо нет.Таблетка причем?
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28.07.2022 20:15 Ответить
Если Вы не видели мою карту,то как можете рекомендовать таблетки?
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28.07.2022 20:27 Ответить
Может уже пришло время встать с дивана,пойти в военкомат,а не воевать в инете с украинками?Как думаете?
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28.07.2022 20:32 Ответить
Вы пытаетесь меня оскорбить?Интернетвоин?
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28.07.2022 20:48 Ответить
Ага і в штикову атаку? Кацапи вагонами снаряди відстрілюють, ракети, літаки активно. У нас Зєліни відосіки, понти і кроти в Києві. І віра в декілька американських РСЗО та десяток гаубиць з обмеженим боєзапасом. Терміново важке озброєння і снаряди шукати, а також меньше понтів, зокрема про якийсь контрнаступ...
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28.07.2022 20:04 Ответить
Воюют не числом, а умением.
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28.07.2022 20:51 Ответить
зброя є? Запитайте чоловіка, чи на всіх вистачає зброї. Як арта, він вам пожаліється і на снаряди, і на нелетальні засоби забезпечення арти...
За амуніцію можете навіть не питати: ви ж самі висилиєте якщо не ьерці, то хоча би шкарпетки та білизну, які купуєте за свій рахунок.

Якщо нема зброї - то що, з вилами йти на фронт? Чи мені з дробовиком? Бо я свій табельний ПМ здав, коли оформлявся на пенсію... та й з ним багато не навоюєш. Та й з моїм віком і стенокардією багато не навоюєш...
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28.07.2022 20:53 Ответить
Ну например? Я ни одной такой "гениальной" идеи не встречал в СМИ. Пример приведете? Или ляпнули абы что?
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28.07.2022 19:35 Ответить
а Ви що не бачили ідеї і навіть дії по вирішенню цих питань? Це Ставка. Там зібралися найбільші і найцінніші мізки України -ветеринар, клоун, три бригадира із банд, абхазець і донецькі любітєлі сруцького міру.
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28.07.2022 19:27 Ответить
Декілька днів тому ворог частково покращив становище на Вугледарсьткій ТЕС-здали її русні,тепер покращення в Соледарі і Вершині... це покращення у росіян супроводжується диким криком генштабу-арестовіча-колі котлети-копитька про перемоги на Херсонщині,котли,розбиті мости,сто тисяч мільйонів вбитих рашканоїдів...мабуть щось іде не так,як і 24-25.02. коли русня без опору взяла Південь,Бучу,Гостомель,Чернігівщину,Сумщину...
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28.07.2022 19:29 Ответить
Які ще "без опору" здані Сумщина, Чернігівщина, Гостомель? Про Гостомельський десант нічого не чули? Чи це вже не вважається опором?
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28.07.2022 19:54 Ответить
чому про Гостомельський десант не чули, звичайно чули, що на прикриття аеродрому залишили дуже малу кількість нацгвардівців, решту чомусь зняли і один строковик почав вбивати російську наволоч, яка туди вдерлася. Це Ви про це? А про "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана" не бажаєте розповісти, чому в нас їх немає, коли вони вкрай потрібні, зате є асфальт, який не зберігає життя і підприємства, міста, військові частини від ракет?
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28.07.2022 20:01 Ответить
А що "Москву" затопило? Випадково не "Нептун"? І якщо це справді була "здача" як на це натякають певні користувачі, то чому Гостомель у перший же день не здали? Відійшли б з аеропорту, не стали б ліквідувати наволоч?
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28.07.2022 20:57 Ответить
А "Москву" потопили тими ракетами "Нептун", які залишили ще "бариги" і які після знищення складу волонтери погрузили і доставили в Одесу, де знаходилася пускова установка після випробовувань. А Гостомель не так зразу здали, бо не знали. Чи можливо пан відповість, чому залишили найкращий і єдиний літак "Мрія", коли мали його вивезти в Лейпціг? Хто це зробив? Навіщо це зробив?
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28.07.2022 21:45 Ответить
Іще скажіть літак "здали"
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28.07.2022 21:48 Ответить
можете і так це назвати. Я написав, що залишили "Мрію", яку кацапи спалили, але крім "Мрії" там було ще багато латаків і навіть завод "Антонова". А де скіфське золото? А де Асканія Нова? А де флагман українського флоту "Сагайдачний"? А де Азовське море зі всіма пляжами і будинками відпочинку, курортними базами, саматоріями? Де такі самі інфраструктури на Чорному морі в Скадовську, Херсоні?
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28.07.2022 22:04 Ответить
у сепарів ця інфа на каналах ще з ранку була ...мабуть перевіряли ...за таку зарплатню
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28.07.2022 19:30 Ответить
Погано. Так, знову і до Києва можуть покращувати. Чекаємо вже перемог.
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28.07.2022 19:42 Ответить
Що знову здали ?
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28.07.2022 19:46 Ответить
Углегорскую ТЭС.
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28.07.2022 20:10 Ответить
Сколько новорегов каждый день))))
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28.07.2022 19:55 Ответить
Тиснуть вагнерівці різні за шаленої підтримки арти, РСЗО та авіації.
У нас найкращі сили дірки в мостах роблять на радість "експертам"...
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28.07.2022 20:12 Ответить
і правда, що можуть зроботи навіть самі велиткі патріоти в руках з автоматом проти ворога, який з ракетами, артою і лвтаками. Зато Вова всі гроші витратив всі три роки в асфальт і залишив пацанів з автоматами, які ще залишилися від попередників.
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28.07.2022 21:48 Ответить
Найпотужнішими патріотами тут вважаються зрадогони?
Дуже дивують деякі коментарі. І насторожують.
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28.07.2022 20:21 Ответить
А скільки кожного дня новорегів,я мовчу за останній місяць)))І всі кричать-зрада,"вперед в атаку")))
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28.07.2022 20:37 Ответить
Я звертаю увагу не на дату, а на зміст.
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28.07.2022 20:39 Ответить
Хто-небудь може мені пояснити, що може означати цей ідіотський евфемізм штабних вояків?:

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"На Донеччині російські війська «частково покращили» своє розташування в напрямках Соледара та Вершини, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ."
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28.07.2022 20:21 Ответить
Если по Арестовичу это успех, а реально перспективы печальны
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28.07.2022 20:51 Ответить
Ми поміж собою тут гриземось, але:
на Донбасі наші здають і здають ворогу території, це факт очевидний і безспірний. Темп просування фронту, звісно, на порядок нижчий, ніж в другу світову, в обидві сторони; але просувння на захід - безспірний.
А ми гриземось...

І не помічаємо головної проблеми: наша країна за три минулі роки НАВМИСНЕ ЗАГУБИЛА боєздатність своїх ЗСУ; вже не кажучи про те, щоб підсилити їх як в кадровому порядку, так і в озброєнні. Це також безсумнівний і доведений факт.

І тут не стільки країна винувата, як влада - і її виборці, конкретно: 73/43%зебіли, включно з агітаторами за клоуна-наркомана з зеленою прислуга урода з *ОПи і головкою ЄрЗе.
А ми тут гриземось на форумі...
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28.07.2022 20:45 Ответить
Все так, нажаль. Усвідомлення того, що відбуваається приходить з часом і то не до всіх.
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28.07.2022 23:10 Ответить
Навіть дружні до України росіянські блогери кажуть, що кацапи підтягнули сили і після паузи без понтів і парадних відосіків відновили наступ на Донбасі як мінімум. І рухаються кожен день вперед! Уже і до Дніпра недалеко... Та ще й почали все в тилу розстрілювати цілими пачками ракет, які все не кінчаються.
У нас казки оптимістичні про Херсон, Зєля навіть наказ про його звільнення віддав (Херсон, звільняйся, раз-два). Про чудодійні півтора Хаймарса і два німецьких артилерійських (!) самохода ППО сторічних, про підірвані склади орків...
Треба терміново щось робити з усім відомими кротами, шукати снаряди 152 мм і подвоїти зусилля на отриманні важкого озброєння! А також завершувати пустопоржні щодобові понти! Ситуація дуже складна...
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28.07.2022 20:58 Ответить
часткові покращення рашистів ведуть до досягнеення ним тих завдань, котрі перед ними поставив куйло.
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28.07.2022 21:12 Ответить
Так прикольно спостерігати.. ніби хвилі на морі комменти на Цензорі: від зради ..до перемоги..зрада..перемога...

шановні, і без ваших ниття й порад військові роблять свою справу. якщо є якісь побажання/пропозиції - велкам на позиції.

ваше ниття не має ніякої користі. ви забули, як тишком гомоніли у лютому? а зараз вимагаєте рознести рашистів - хоч і не 2га армія, але все ж у 1му десятку.
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28.07.2022 21:42 Ответить
Так у нас ніхто по суті війною не займається...хто зерном, хто схематозом, хто посадами під Єрмаком! У Києві затори кожного дня, якісь надважливі справи холопи вирішують, мабуть
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28.07.2022 23:09 Ответить
З генеральним штабом і головнокомандувачем, та і з ЗСУ в нас все слава Богу нормально. Ще є Верховний головнокоманждувая зі своєю "Ставкою" і донецько-осетинським ОП зрадників.
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29.07.2022 07:06 Ответить
Яка саме зброя у "нас є"? Автомати сторічні? Штик - ножі до них? Чи ви про пару-трійку американських РСЗО з обмеженим боєзапасом, чи про півтора Байрактари? Нормальної важкої зброї і *********** у нас НЕМАЄ! Так, в межах статистичної похибки...
Виправити таку ситуацію - термінове завдання Президента і Міністерства оборони. Не Генштабу.
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29.07.2022 07:21 Ответить
И оружие дают и резервы есть только вот результата нет.
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29.07.2022 02:34 Ответить
 
 