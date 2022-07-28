Враг частично улучшил тактическое положение в направлениях Соледара и Вершины, в других районах Бахмутского направления успеха не имел, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 28.07.2022.
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"Слава Украине! Идут 155 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, за исключением использования подразделениями врага зенитных ракетных комплексов для ударов с территории республики Беларусь по объектам в Черниговской области.
На Харьковском направлении противник не прекращает обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Шаповаловка, Питомник, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Шестаково, Верхний Салтов, Старый Салтов, Печенеги, Базалиевка, Лебянка Мосьпаново и Чепиль. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Харькову и поселку Кочеток. Также враг задействовал авиацию вблизи Русских Тишков, а беспилотными летательными аппаратами вел воздушную разведку в районах Липцев, Русской Лозовой, Питомника, Малиновки, Чугуева и Печенегов.
На Славянском направлении враг вел огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пришиб, Гусаровка, Залиман, Петровское, Карнауховка, Курулька, Долина, Адамовка. Совершил безуспешную попытку разведки боем и понес потери возле Бражковки.
На Краматорском направлении активных наступательных действий подразделения противника не проводили. Ствольной, реактивной артиллерией и танками обстреливали районы населенных пунктов Славянск, Райгородок, Стародубовка, Пискуновка, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменное и Спорное. Авиаудары зафиксированы у Серебрянки.
На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы в районах Берестового, Покровского, Соледара, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Константиновки, Семигорья, Зайцева, Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка. Нанес авиационные удары возле Яковлевки, Покровского и Веселой Долины. В районах Берестового и Нагорного, силами разведывательных групп, оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции наших войск. Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Потерпели неудачу попытки противника провести штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье. Здесь подразделения врага с потерями отошли.
На Авдеевском направлении, при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии, противник возобновил штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, успеха не имел, отошел. Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах. Также враг обстреливал позиции наших войск в районах Александрополя, Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Опытного, Мемрика, Карловки, Нетайлового, Песков, Невельского и Красногоровки. Нанес авиационный удар возле Авдеевки.
На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не отмечается. Враг совершал обстрелы возле Марьинки, Екатериновки, Новомихайловки, Павловки и еще двадцати населенных пунктов. Нанес авиаудары неподалеку от Угледара и Каменского. Над Ореховом, Малиновкой и Ольговским отмечено проведение воздушной разведки беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон".
На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы в районах Нововознесенского, Потемкиного, Высокополья и многих других населенных пунктов. Враг нанес авиационный удар возле Новопетровки.
В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают врать о якобы расположении военных подразделений в школах, больницах и церквях. Призываем доверять информации только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.
Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
За амуніцію можете навіть не питати: ви ж самі висилиєте якщо не ьерці, то хоча би шкарпетки та білизну, які купуєте за свій рахунок.
Якщо нема зброї - то що, з вилами йти на фронт? Чи мені з дробовиком? Бо я свій табельний ПМ здав, коли оформлявся на пенсію... та й з ним багато не навоюєш. Та й з моїм віком і стенокардією багато не навоюєш...
У нас найкращі сили дірки в мостах роблять на радість "експертам"...
Дуже дивують деякі коментарі. І насторожують.
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"На Донеччині російські війська «частково покращили» своє розташування в напрямках Соледара та Вершини, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ."
на Донбасі наші здають і здають ворогу території, це факт очевидний і безспірний. Темп просування фронту, звісно, на порядок нижчий, ніж в другу світову, в обидві сторони; але просувння на захід - безспірний.
А ми гриземось...
І не помічаємо головної проблеми: наша країна за три минулі роки НАВМИСНЕ ЗАГУБИЛА боєздатність своїх ЗСУ; вже не кажучи про те, щоб підсилити їх як в кадровому порядку, так і в озброєнні. Це також безсумнівний і доведений факт.
І тут не стільки країна винувата, як влада - і її виборці, конкретно: 73/43%зебіли, включно з агітаторами за клоуна-наркомана з зеленою прислуга урода з *ОПи і головкою ЄрЗе.
А ми тут гриземось на форумі...
У нас казки оптимістичні про Херсон, Зєля навіть наказ про його звільнення віддав (Херсон, звільняйся, раз-два). Про чудодійні півтора Хаймарса і два німецьких артилерійських (!) самохода ППО сторічних, про підірвані склади орків...
Треба терміново щось робити з усім відомими кротами, шукати снаряди 152 мм і подвоїти зусилля на отриманні важкого озброєння! А також завершувати пустопоржні щодобові понти! Ситуація дуже складна...
шановні, і без ваших ниття й порад військові роблять свою справу. якщо є якісь побажання/пропозиції - велкам на позиції.
ваше ниття не має ніякої користі. ви забули, як тишком гомоніли у лютому? а зараз вимагаєте рознести рашистів - хоч і не 2га армія, але все ж у 1му десятку.
Виправити таку ситуацію - термінове завдання Президента і Міністерства оборони. Не Генштабу.