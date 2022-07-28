При подготовке к зиме нужно выкупить весь добываемый в Украине газ, - Арахамия

При подготовке к следующему отопительному сезону государству необходимо выкупить весь добываемый в Украине газ

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"Насколько я понимаю, что у всех согласовано, что любые 1000 евро, условно, что мы заплатили за импорт, это чистый минус сальдо торгового баланса. А 1000 евро здесь (деньги потрачены на закупку украинского газа – ред.) это минус 32 -35% процентов возврата ренты (в госбюджет - ред.) здесь сразу же и после того еще какие-то другие налоги и занятость. Мы же понимаем, что нужно выкупить все, что добывают в Украине, не сначала, потому что там нельзя терпеть и нужно параллельно идти, но мы должны дать комитмент на весь объем", - сказал он.

Арахамия добавил, что при подготовке к отопительному сезону Украине необходимо купить больше газа, чем добывается в стране, поэтому сначала необходимо покупать газ собственной добычи, а остальное импортировать. Также он подчеркнул, что газ собственной добычи покупать гораздо выгоднее импортного.

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"Поскольку отопительный сезон на носу и денег нет ни туда ни сюда, мы будем разделять параллельно в какой-то пропорции. Но мы говорили о том, что нам финансово в любом случае гораздо выгоднее купить у местных. Поэтому все, что есть у местных, нужно дать на полный объем комитмент", – сказал он.

Напомним, Кабинет Министров обязал НАК "Нефтегаз Украины" увеличить запасы газа в подземных хранилищах до 19 млрд куб. м до начала следующего отопительного сезона. Как сообщалось, по результатам 2022 года "Нефтегаз" прогнозирует снижение добычи газа на 3-6%.