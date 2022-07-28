Число раненых после ракетного удара по Кропивницкому возросло до 26 человек, один человек - в тяжелом состоянии, - руководитель ОВА Райкович

Число раненых в результате российского ракетного удара по Кропивницкому в четверг возросло до 26 человек, один человек в тяжелом состоянии,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

"Имеем уточненную информацию о ракетном ударе. Враг атаковал нас ракетами класса "Калибр". Раненых 26. Один - в тяжелом состоянии. Один - от госпитализации отказался, - написал он.

Ранее глава ОВА сообщил, что в результате ракетного удара российских оккупантов по Кропивницкому в четверг погибли пять человек. Среди раненых – 12 военнослужащих и 13 гражданских.

Позже пресс-служба Александрийского горсовета уточнила, что прилеты были в ангары Летной академии и компании "Урга".

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