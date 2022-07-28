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Кропивницький (535) обстрел (25795)

Число раненых после ракетного удара по Кропивницкому возросло до 26 человек, один человек - в тяжелом состоянии, - руководитель ОВА Райкович

ракета

Число раненых в результате российского ракетного удара по Кропивницкому в четверг возросло до 26 человек, один человек в тяжелом состоянии,

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

"Имеем уточненную информацию о ракетном ударе. Враг атаковал нас ракетами класса "Калибр". Раненых 26. Один - в тяжелом состоянии. Один - от госпитализации отказался, - написал он.

Ранее глава ОВА сообщил, что в результате ракетного удара российских оккупантов по Кропивницкому в четверг погибли пять человек. Среди раненых – 12 военнослужащих и 13 гражданских.

Позже пресс-служба Александрийского горсовета уточнила, что прилеты были в ангары Летной академии и компании "Урга".

Читайте также: Ракетный удар по Кропивницкому: 5 человек погибли, 25 – ранены
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Когда уже будет ответка по носителям "калибров"?
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28.07.2022 19:23 Ответить
з рогатки? чи катапультою? чи може в тебе десь захований есмінець з "томагавками"?
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28.07.2022 19:45 Ответить
У главзеба запитуйте. Доречi, я до нього й звертався.
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28.07.2022 21:42 Ответить
Горіть у пеклі кончені кацапські ********.
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28.07.2022 19:34 Ответить
епоха бідності, ціла епоха , тепер закінчилася. Епохально!
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28.07.2022 19:34 Ответить
жили бедно '-
Хватит. кінець епохи бідності наступив.
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28.07.2022 19:50 Ответить
 
 