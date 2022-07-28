Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА
В с. Коблево Николаевской области два человека во время купания подорвались на мине.
Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
"Повторяю, если запрещено - значит, есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - написал чиновник.
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+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.07.2022 19:52
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показать весь комментарий28.07.2022 19:53
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Той також запалював цигарку від дінамітного патрону...
То, певно, від того, що я якийсь неправильний.