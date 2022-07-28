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Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА

пляж,одеса,міна,міни

В с. Коблево Николаевской области два человека во время купания подорвались на мине.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Повторяю, если запрещено - значит, есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - написал чиновник.

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Топ комментарии
+11
Дарвін-неси премію 2 раза...
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28.07.2022 19:52
+10
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28.07.2022 19:57
+9
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28.07.2022 19:53
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Дарвін-неси премію 2 раза...
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28.07.2022 19:52 Ответить
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28.07.2022 19:53 Ответить
Но в Параше есть ещё лучше экземпляры:
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28.07.2022 19:55 Ответить
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28.07.2022 19:57 Ответить
Може він уявив себе Суховим з "Білого сонця пустелі"?
Той також запалював цигарку від дінамітного патрону...

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28.07.2022 20:07 Ответить
У того хоть хватило ума от шнура прикурить...
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28.07.2022 20:21 Ответить
І написано ж на табличках про міни, навіть продубльовано на москальському язикє, - ні, все одно лізуть.
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28.07.2022 19:56 Ответить
если дуракам не помогаю слова, значит им помогают мины.....
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28.07.2022 20:01 Ответить
самоочищення від біосміття
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28.07.2022 20:03 Ответить
все вірно - це були співробітники поліції
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28.07.2022 22:10 Ответить
Щас набегут довбні-дарвіністи.
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28.07.2022 20:03 Ответить
значит планида такая у человека была
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28.07.2022 20:06 Ответить
Хромосома у него лишняя была )) а не планида, вошка, гнида или бабка степанида )))
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28.07.2022 20:18 Ответить
Чим більше подохне дебілів, тим краще розумним людям.
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28.07.2022 20:07 Ответить
Чогось печаль не бере.
То, певно, від того, що я якийсь неправильний.
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28.07.2022 21:39 Ответить
ОНОВЛЕНО О 20:44. За даними «Думської», загинув 39-річний полковник, начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його 35-річний підлеглий, оперуповноважений, капітан поліції.
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28.07.2022 22:11 Ответить
Там такие же 73%
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29.07.2022 04:44 Ответить
«Купатися чи не купатися? Зайобує це питання…» (Л.Підеревянський).
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28.07.2022 22:39 Ответить
китайские бассейны по побережью вырыли бы\поставили, что ли, если все равно лезут. да и на окопы практика
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29.07.2022 02:29 Ответить
Лучше бы около кацапского склада боеприпасов покурили.
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29.07.2022 09:08 Ответить
играют в кацапскую рулетку
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29.07.2022 12:12 Ответить
 
 