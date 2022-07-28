Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, - Николаевская ОВА

В с. Коблево Николаевской области два человека во время купания подорвались на мине.

Об этом сообщил глава облгосадминистрации Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Повторяю, если запрещено - значит, есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете", - написал чиновник.

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