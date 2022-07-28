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гражданство (1269) законопроект (3204) Шмыгаль Денис (2596)

Кабмин подал в Раду законопроект о сдаче экзаменов для приобретения украинского гражданства, - Шмыгаль

паспорт

Правительство подало в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Он предусматривает сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком для приобретения гражданства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или проходящие службу в Вооруженных силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что украинский народ своей смелостью и сплоченностью сегодня пишет новую историю Украины.

"Гражданство Украины - это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим устоям нашей страны", - подчеркнул премьер.

Соответствующий законопроект №7606 уже зарегистрирован в украинском парламенте.

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Топ комментарии
+16
Депутаты и министры первыми публично подтвердят свои знания на испытах?
А то меня терзают смутные сомнения.....
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28.07.2022 20:11
+8
Невзоров тоже будет сдавать в течение 2-х лет?
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28.07.2022 20:19
+8
І шо тепер, нєвзоров вивчить мову з історією, а зєля конституцію?
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28.07.2022 20:25
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Правила форума Совет форумчан
параша медленно, но неуклонно, движется к своему логическому концу......
https://youtu.be/ngRX_YTeXv0&t=336
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28.07.2022 20:11 Ответить
Депутаты и министры первыми публично подтвердят свои знания на испытах?
А то меня терзают смутные сомнения.....
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28.07.2022 20:11 Ответить
Ось Невтікач нехай і складає, юрист блд...
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28.07.2022 20:13 Ответить
а ВСІ дЄржслужбовци???? гогіашпілі-вілі, авакьяни і и. д. - КОЛИ складуть, чи ЕТА - ДРУГОЄ????...... *****.....
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28.07.2022 20:18 Ответить
Невзоров тоже будет сдавать в течение 2-х лет?
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28.07.2022 20:19 Ответить
с потомком индейцев мы сами разберемся. ******* мама, а ты сам что? уж очень ты подозрителен...
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28.07.2022 20:23 Ответить
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28.07.2022 22:50 Ответить
Ще треба відразу альтернативний проєкт: іспит на позбуття громадянства.
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28.07.2022 20:20 Ответить
сократить задачи : вимовити паляниця та плюнути на триколор
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28.07.2022 20:20 Ответить
Так зеленський такий іспит вже давно провалив. Особливо в частині знання основ Конституції України!
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28.07.2022 20:20 Ответить
Певен, усі будуть згідні: іспит з української мови не складе відсотків вісімдесят від маси щирих українців.
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28.07.2022 20:22 Ответить
І шо тепер, нєвзоров вивчить мову з історією, а зєля конституцію?
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28.07.2022 20:25 Ответить
напруга наростає --- в екзаменаціині комісіі 17 ч. на одне місце
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28.07.2022 20:26 Ответить
Тепер Кіля обєвиться на екзамен
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28.07.2022 20:40 Ответить
Виникає одне питаннячко,
чого аж на протязі ДВОХ років ПІСЛЯ набуття громадянства,
а не йти за логікою - спочатку вид на проживання на ДВА роки, потім іспити, і по їх результатам - громадянство.

У зебілів як завжди, ніби-то щось врегулювати задумали, а в результаті все знову через ж...
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28.07.2022 21:12 Ответить
Это простая "отписка", ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА должен быть КАРДИНАЛЬНО реформирован (начиная с конституции), ныне по факту это не ГРАЖДАНСТВО, а жалкая пародия на него!
ГРАЖДАНСТВО на протяжении последнего тысячелетия было НАМЕРЕНО ДЕВАЛЬВИРОВАНО УЗУРПАТОРАМИ до уровня ПОДДАНСТВА, РЕЗИДЕНСТВА, о кое где и РАБСТВА!
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28.07.2022 22:18 Ответить
А как коллаборанты в дыныры будут подтверждать гражданство
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28.07.2022 22:30 Ответить
То что сейчас называется "гражданством" - по сути им не является (и не толко в Украине), настоящий институт ГРАЖДАНСТВА намеренно девальвирован УЗУРПАТОРАМИ до подданнства, резиденства, о кое-где и РАБСТВА!
Мы живем в эпоху победившего БОЛЬШЕВИЗМА (а не демократии), ибо "голосами" ЛОХТОРАТА (большинства РАБОВ) УЗУРПАТОРЫ легализуют свою власть!
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28.07.2022 22:43 Ответить
Ніякого громадянства москалям!!! Ще бурятів і калмиків тут не хватало! Це небезпечно!
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29.07.2022 06:44 Ответить
 
 