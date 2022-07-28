Кабмин подал в Раду законопроект о сдаче экзаменов для приобретения украинского гражданства, - Шмыгаль

Правительство подало в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Он предусматривает сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком для приобретения гражданства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или проходящие службу в Вооруженных силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что украинский народ своей смелостью и сплоченностью сегодня пишет новую историю Украины.

"Гражданство Украины - это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим устоям нашей страны", - подчеркнул премьер.

Соответствующий законопроект №7606 уже зарегистрирован в украинском парламенте.

Читайте также: В Раде предлагают лишать украинского гражданства лиц, добровольно получивших российское