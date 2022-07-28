Кабмин подал в Раду законопроект о сдаче экзаменов для приобретения украинского гражданства, - Шмыгаль
Правительство подало в Верховную Раду проект закона об условиях приобретения гражданства Украины. Он предусматривает сдачу экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком для приобретения гражданства.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"После принятия этого закона для получения украинского гражданства необходимо будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции Украины, истории Украины и украинского языка. Те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или проходящие службу в Вооруженных силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Премьер подчеркнул, что украинский народ своей смелостью и сплоченностью сегодня пишет новую историю Украины.
"Гражданство Украины - это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим устоям нашей страны", - подчеркнул премьер.
Соответствующий законопроект №7606 уже зарегистрирован в украинском парламенте.
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https://youtu.be/ngRX_YTeXv0&t=336
А то меня терзают смутные сомнения.....
чого аж на протязі ДВОХ років ПІСЛЯ набуття громадянства,
а не йти за логікою - спочатку вид на проживання на ДВА роки, потім іспити, і по їх результатам - громадянство.
У зебілів як завжди, ніби-то щось врегулювати задумали, а в результаті все знову через ж...
ГРАЖДАНСТВО на протяжении последнего тысячелетия было НАМЕРЕНО ДЕВАЛЬВИРОВАНО УЗУРПАТОРАМИ до уровня ПОДДАНСТВА, РЕЗИДЕНСТВА, о кое где и РАБСТВА!
Мы живем в эпоху победившего БОЛЬШЕВИЗМА (а не демократии), ибо "голосами" ЛОХТОРАТА (большинства РАБОВ) УЗУРПАТОРЫ легализуют свою власть!