Говорили о финансовой поддержке Украины, - Зеленский провел беседу с премьером Нидерландов Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы оборонного сотрудничества двух стран, вывоз агропродукции через украинские порты, а также финансовую поддержку Украины Европейским союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Поддерживаю постоянную связь с нашими партнерами. Обсудил с премьер-министром Марком Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС. Отмечали важность скорейшего экспорта украинского зерна морем", - написал Зеленский.

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