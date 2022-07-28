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Говорили о финансовой поддержке Украины, - Зеленский провел беседу с премьером Нидерландов Рютте

рютте

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте вопросы оборонного сотрудничества двух стран, вывоз агропродукции через украинские порты, а также финансовую поддержку Украины Европейским союзом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в твиттере Зеленского.

"Поддерживаю постоянную связь с нашими партнерами. Обсудил с премьер-министром Марком Рютте ход боевых действий, украинско-нидерландское оборонное сотрудничество и финансовую поддержку от ЕС. Отмечали важность скорейшего экспорта украинского зерна морем", - написал Зеленский.

Читайте также: Шмыгаль и Рютте обсудили восстановление Украины и конфискацию замороженных активов России

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) зерно (1070) Нидерланды (1585) экспорт (877) Рютте Марк (357)


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Топ комментарии
+6
це зевлада стала токсична
приймає з усіх сторін (с)
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28.07.2022 20:46
+6
На дароги!!!!
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28.07.2022 20:50
+3
там десь Єрмак поряд - фото обрізане.

Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.

агент ФСБ Козир, і західний партнер який постарається не видати якийсь секрет
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28.07.2022 20:55
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це зевлада стала токсична
приймає з усіх сторін (с)
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28.07.2022 20:46 Ответить
там десь Єрмак поряд - фото обрізане.

Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.

агент ФСБ Козир, і західний партнер який постарається не видати якийсь секрет
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28.07.2022 20:55 Ответить
Цензор- шановна платфоорма, а ти никчема!
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28.07.2022 20:58 Ответить
щось він дуже часто почав зустрічатись с голландцем...
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28.07.2022 20:44 Ответить
На дароги!!!!
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28.07.2022 20:50 Ответить
зелені виродки замість того аби створити максимально ліберальні умови для інвесторів і підприємців, аби вони створювали тут підприємства і нові робочі місця людям, бігають по світу з протягнутою рукою. Війна закінчиться і замість нової економіки у нас буде тільки багатосотмільярдний борг перед західними партнерами при цьому у людей як не було роботи так і не буде. Zeтварюки живуть одним днем, про завтра України вони не думають взагалі. Ані тут прібарахлітся і сваліть
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28.07.2022 21:00 Ответить
нєлох, а ти попробуй з квартальним бидлом і слугами наріду не красти, може тоді і просити ні в кого не треба буде.
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28.07.2022 21:06 Ответить
Скачущий на одной ноге рак, питающийся падалью, поговорил с Нидерландскими троллями. Вчера заЕленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів
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28.07.2022 22:32 Ответить
 
 