Благодаря западному оружию Украина снова может переломить ход войны, - The Washington Post

Западное оружие помогло украинским войскам замедлить продвижение российских войск, которое в настоящее время почти остановилось. У Украины появился шанс снова переломать ход войны в свою пользу, говорится в материале The Washington Post.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Журналисты, ссылаясь на данные военных, констатируют, что ВС РФ не добились значительных территориальных успехов с момента захвата Лисичанска. Официальное окончание так называемой "оперативной паузы", объявленной Минобороны РФ после оккупации Лисичанска, не привело к заметному увеличению интенсивности атак России, констатирует аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

Баррос и многие западные чиновники и аналитики подозревают, что русские близки к тому, чтобы исчерпать свои возможности для дальнейших территориальных завоеваний, поскольку их истощенная армия противостоит украинским силам с недавно приобретенными возможностями. Эксперты констатируют, что России вскоре придется признать, что она неспособна захватить весь Донбасс. По словам Барроса, ВС РФ, возможно, удастся захватить еще Северск или Бахмут, но дальше противник продвинуться не сможет.

В то же время The Washington Post отмечает, что в России идет масштабная вербовочная кампания, чтобы компенсировать огромные потери.

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Тем временем у украинской армии есть шанс перехватить инициативу благодаря более совершенной артиллерии, в частности американскими РСЗО HIMARS. "Сейчас русские теряют инициативу, а она либо есть, либо вот-вот появится у украинцев. HIMARS являются ключом к этому", — сказал Баррос.

Используя HIMARS для уничтожения запасов боеприпасов, Украина вынудила русских переместить склады боеприпасов подальше от линии фронта, удлинив пути снабжения и усложнив логистику доставки артиллерийских снарядов подразделениям, которые в них нуждаются, говорится в материале.

В то же время деоккупация регионов больше будет зависеть от способности Украины пополнять запасы в живой силе, обычной артиллерии и достаточного количества боеприпасов.