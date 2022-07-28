Под вражеский обстрел в Николаеве попал частный сектор, повреждены жилые дома, - мэр

В Николаеве под вражеский обстрел попал частный сектор, повреждены жилые дома, спасатели уже выехали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели. Пока продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации о последствиях обстрела сообщу вам позже", - написал он.

Позже глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне ударили, в частности, и в пункт выдачи гуманитарной помощи.

"Удар по частному сектору, в частности, в пункт выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким в телеграме.

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