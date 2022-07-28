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Под вражеский обстрел в Николаеве попал частный сектор, повреждены жилые дома, - мэр

миколаїв

В Николаеве под вражеский обстрел попал частный сектор, повреждены жилые дома, спасатели уже выехали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели. Пока продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях. Больше информации о последствиях обстрела сообщу вам позже", - написал он.

Позже глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне ударили, в частности, и в пункт выдачи гуманитарной помощи.

"Удар по частному сектору, в частности, в пункт выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким в телеграме.

Читайте также: Несколько взрывов раздалось в Николаеве, - мэр Сенкевич

Автор: 

Николаев (2153) обстрел (27259)


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Знову коригувальники відзначились.
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28.07.2022 21:27 Ответить
Тільки но по Кропивницькому відповідав: "Тут не коригувальники небезпечні, а маргінали, котрі відстежують наші війська; дислокації, ремонтні бази, ангари. Потім скидують данні кураторам, а ті їм адреси квартир, де ті забирають винагороду. У нас такі падли вже більше половини міста розвалили. А враховуючи те, що точність ракет орків так собі і далеко так, то біди вже наробили дуже багато. Ну а потім ці утирки просто підтверджують, попали ті, чи ні".
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28.07.2022 21:46 Ответить
Ось та разголужена мережа наркоманських "закладок",яка створювалась кацапами з допомогою телеграм-каналiв, ефективно працюЭ й зараз..Контнингент абсолютно не змiнився,тiльки розраховуються тепер за зiлля локацiями наших вiйскових, центрiв гум.допомоги, складiв...
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28.07.2022 23:30 Ответить
Волонтери теж часто викладають фото з місць видачі гуманітарної допомоги
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28.07.2022 21:42 Ответить
А депутати вихваляються, які класні мобільні госпіталя поставили. Наступного дня туди ж і прилітає (Баштанка на прикладі).
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28.07.2022 21:47 Ответить
Обстрелы Николаева каждый день с Херсонской области все это как то не вяжется с контрнаступлением.
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28.07.2022 22:50 Ответить
Немає ніякого контрнаступу, байка для лохів, йде повільне важке вичавлювання ворога вже 4 місяці результат мізерний.
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29.07.2022 05:56 Ответить
Та ХЗ,з чим воно в'яжеться,обстріли з дистанції ідуть,не прямою ж наводкою...
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29.07.2022 00:02 Ответить
 
 