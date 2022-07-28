Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен
Верховная Рада внесла изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об урегулировании процедуры обмена военнопленных. Изменения предусматривают освобождение от наказания военнопленных, которые идут на обмен.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За законопроект проголосовали 296 народных депутатов.
В пояснительной записке сказано, что в связи с полномасштабным вторжением РФ и введением военного положения стала насущной необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых или осужденных лиц из числа военнопленных.
Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.
Также предусмотрены изменения в УПК – он дополняется новой статьей 201 об отмене следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение обменять военнопленного.
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А у житті - тихіше води та нижче - трави
"Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания."
Ты умеешь читать или тебе смысл неважен, главное кого-то да обосрать?
Таке рішення є підставою для подання прокурором клопотання до слідчого судді про скасування запобіжного заходу, а в разі, якщо особу засуджено, то клопотання про звільнення від відбуття покарання.
Слідчий суддя виносить відповідну ухвалу.
Таким чином, простежується ланцюжок "уповноважений орган" - прокурор - слідчий суддя, що задіюються в процедурі обміну особи, як військовополоненого.
В законі відсутні правові запобіжники від звільнення від покарання через такий механізм будь-якого кримінального злочинця, засудженого навіть на пожиттєвий строк і який відбуває покарання довгі роки. Головне щоб його включили у списки для обміну як військовополоненого, а списки ці формує той самий незрозумілий і утаємничений "уповноважений орган".
Антикорупційні запобіжники в законі відсутні, а тому всі, кому пощастить попасти у цей "уповноважений орган", через короткий час можуть стати досить таки заможними людьми.
Что за ИДИОТЫ пишут законы!?
Колекціонувати їх будуть та хвалитися.
АМНІСТІЯ рашистських військових ЗЛОЧИНЦІВ!
як би не важко було звільняти засуджених гвалтівників і катів
якщо доведено що він вбивця то як може бути звільнений від покарання,
звинувачення має лишитися після обміну, якщо другий раз зловлять то щоб відбував повне покарання