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Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен

гур,полонені,обмін

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об урегулировании процедуры обмена военнопленных. Изменения предусматривают освобождение от наказания военнопленных, которые идут на обмен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За законопроект проголосовали 296 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что в связи с полномасштабным вторжением РФ и введением военного положения стала насущной необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых или осужденных лиц из числа военнопленных.

Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.

Также предусмотрены изменения в УПК – он дополняется новой статьей 201 об отмене следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение обменять военнопленного.

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Топ комментарии
+26
Це якась хрєнь...
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28.07.2022 21:26
+23
Що за маячня ? Яке може бути звільнення від покарання російських солдат, коли всі наші полоненни солдати в Московії осуджени. Чому знова брехня ! Звільнення від покарання не одне и теж що звільнення відбування покарання !
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28.07.2022 21:46
+20
Бардак сплошной, эти твари, сколько людей поубивали, сколько издевались, насиловали, грабили, сколько городов разрушили, а вы им такую привилегию делаете. Это смахивает на то, что ради вас, они никакое наказание совершенно не понесут за их зверства в Украине, вы их просто таким образом покрываете.
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28.07.2022 22:08
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А хто з них не йде?
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28.07.2022 21:24 Ответить
Це якась хрєнь...
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28.07.2022 21:26 Ответить
Ты хоть прочитал статью, осознал хоть маленько смысл? Или как обычно, главное громко прокричать зрада, а есть повод или нет это неважно.
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28.07.2022 21:48 Ответить
Ты больное существо. Я бы таких дебилов на наших военных менял, такие дегенераты как ты у москалей за своих сойдут. Ты тварюка выйди к нашим воинам и людям, у которых в плену близкие, которые защищали такое чмо как ты, и раскажи что москалей пленных менять низзя, потому что ты тварь так решила. И посмотришь что будет.
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28.07.2022 22:04 Ответить
Может нашим воинам,которые освобождают ,своими жизнями,наши "про@баные" зесранью земли и людям ,у которых убиты родственники на оккупационных территориях к зебилам подойти? Посмотрим что будет...
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28.07.2022 22:09 Ответить
ВІн знає , що буде , тому паскудить ише тут на форумі

А у житті - тихіше води та нижче - трави
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28.07.2022 22:13 Ответить
Альфаконь ты та тварь которая после Кошевого в военкомат и вообще воевать нахер надо, вспомнил тебя. Ты мразота еще что-то будешь тут потякать про обмены военных? Ты ссыкливая мразота.
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28.07.2022 22:09 Ответить
Так, бо росіяни нам віддають полонених, не знімаючи з них фейкові обвинувачення. А потім коли їм буде треба, в Європі Інтерпол затримає їм чергового нашого атошніка
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28.07.2022 22:30 Ответить
Під час Другої Світової такої ... не було.
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28.07.2022 21:30 Ответить
Бардак сплошной, эти твари, сколько людей поубивали, сколько издевались, насиловали, грабили, сколько городов разрушили, а вы им такую привилегию делаете. Это смахивает на то, что ради вас, они никакое наказание совершенно не понесут за их зверства в Украине, вы их просто таким образом покрываете.
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28.07.2022 22:08 Ответить
А ти де був як Друга Світова була
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28.07.2022 22:22 Ответить
І скільки разів? Бо вони ж абмєняниє знов повертаються до складу кацаповійськ чинити ті ж самі злочини, за які вони мали б відбувати покарання
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28.07.2022 21:38 Ответить
Так может на таких как ты наших пленных защитников обменивать, раз свинособачих солдат нельзя? Или хер с ними, хай их москали мордуют?
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28.07.2022 21:45 Ответить
Що за маячня ? Яке може бути звільнення від покарання російських солдат, коли всі наші полоненни солдати в Московії осуджени. Чому знова брехня ! Звільнення від покарання не одне и теж що звільнення відбування покарання !
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28.07.2022 21:46 Ответить


"Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания."

Ты умеешь читать или тебе смысл неважен, главное кого-то да обосрать?
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28.07.2022 21:57 Ответить
У нас не тільки в ОП, але і в ВР зрадники! І ми думаємо одержати перемогу ?
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28.07.2022 21:49 Ответить
так там моно більшість зелені.
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28.07.2022 22:32 Ответить
Законом легалізується такий собі "уповноважений орган", який приймає рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого у вчиненні злочину для обміну як військовополоненого.
Таке рішення є підставою для подання прокурором клопотання до слідчого судді про скасування запобіжного заходу, а в разі, якщо особу засуджено, то клопотання про звільнення від відбуття покарання.
Слідчий суддя виносить відповідну ухвалу.
Таким чином, простежується ланцюжок "уповноважений орган" - прокурор - слідчий суддя, що задіюються в процедурі обміну особи, як військовополоненого.
В законі відсутні правові запобіжники від звільнення від покарання через такий механізм будь-якого кримінального злочинця, засудженого навіть на пожиттєвий строк і який відбуває покарання довгі роки. Головне щоб його включили у списки для обміну як військовополоненого, а списки ці формує той самий незрозумілий і утаємничений "уповноважений орган".
Антикорупційні запобіжники в законі відсутні, а тому всі, кому пощастить попасти у цей "уповноважений орган", через короткий час можуть стати досить таки заможними людьми.
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28.07.2022 22:03 Ответить
Короче, насилуй, пытай, убивай, а потом тебя обменяют.
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28.07.2022 22:08 Ответить
Від проценту неадекватних коментаторів стає не по собі...
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28.07.2022 22:13 Ответить
УЖАС! Если военного преступника обменяют, то поэтому придурошному закону его уже смогут потом посадить и потом!
Что за ИДИОТЫ пишут законы!?
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28.07.2022 22:13 Ответить
...НЕ смогут посадить потом (сорри, описка)!
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28.07.2022 22:22 Ответить
зелені
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28.07.2022 22:35 Ответить
Чому відразу ідіоти? Може так і було задумано.
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29.07.2022 04:41 Ответить
Навіщо це потрібно? Чим не задовольняла існуюча схема, коли покарані просили Президента про помилування і вже після цього їх обмінювали?
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28.07.2022 22:16 Ответить
Это все время.А время порой стоит жизни воинов. Да и теперь свинособачий обменный фонд остается осужденным. При повторном залете если найдутся дебилы, это уже старый срок который неотбыли + новый)
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28.07.2022 22:23 Ответить
Как бы детка вся проблема в том что безнаказанность рождает новых преступников. Вот прямо сегодня весь инет забит насилием и убийствами русни. Вот чувак отрезает половые органы нашему и теперь если поймают менять его?
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28.07.2022 22:36 Ответить
Шо за брєд, міняти можна,але якщо тварина приїде а Україну то зразу саджати
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28.07.2022 22:17 Ответить
В мережі ширять відео де нашого солдата каструють, кажуть це відбувається масово. Брати в полон вже не має сенсу, всіх на фарш свиням.
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28.07.2022 22:23 Ответить
Ну пійди здайся в полон москалям тоді, а ми скажем, що рятувати тебе не має сенсу вже
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28.07.2022 22:28 Ответить
Краще тебе віддамо, тебе каструють і посадять кацапи за нацизм на 20 років, а кацапа який вбивав катував гвалтував відгодують й відпустять чистого на всі чотири сторони.
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28.07.2022 22:36 Ответить
Для них тут повинно бути пекло, щоб вони кричали й молилися про обмін, щоб кацапня бажала їх визволити, зараз їм плювати, тут їх лікують й відгодовують.
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28.07.2022 22:38 Ответить
Спокійно, ніхто не відміняє вироки, просто цих гавриків можуть одразу обміняти на наших хлопців та дівчат, а вироки суд все одно будуть
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28.07.2022 22:25 Ответить
Пользы от этого вырока.
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28.07.2022 22:37 Ответить
Я бачу що коментатори "правознавці" напевно були у коцапів у полоні і їм там сподобалося якщо вони тут кричать що нафіг москалів міняти ? То може коментаторів поміняємо на наших полонених!
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28.07.2022 22:27 Ответить
не нафиг менять, а нафиг избавлять их от ответственности
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28.07.2022 22:36 Ответить
А где ты прочитал что их от ответственности освобождают? Их по быстрой процедуре освобождают от сидения в тюрьме что бы не было долгой волокиты, если конкретно эту падлюку менять будут, но никак не от статьи которая остается.
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28.07.2022 22:39 Ответить
и какая ответственность остается?
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28.07.2022 22:44 Ответить
Вже всі додіки ЗРАДУ оруть. Судимість знімати не будуть. будуть тільки звільняти від покарання, щоб обміняти. Це пришвидшить процес обміну.
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28.07.2022 22:30 Ответить
Та їм ПЛЮВАТИ на ту "судимість"!
Колекціонувати їх будуть та хвалитися.
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29.07.2022 00:49 Ответить
ахренеть, украинцев за любой чих прессуют, а оккупантам особый статус... это что, после обмена они чистенькие? зе вообще уху ел мля...
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28.07.2022 22:32 Ответить
на раше на пленных дела а потом гемморой с интерполом... а тут оккупантам все приыелегии
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28.07.2022 22:34 Ответить
а хоть одного осужденного украинца зеля избавил от отбывания наказания... как всегда у зе украинцы в положении хуже коцапов
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28.07.2022 22:40 Ответить
Ну так же зеля не украинец, а еврей, так что, украинцы ему до сраки, а вот русские это ДА!!!
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28.07.2022 22:45 Ответить
Шо ты вообще несешь?)) Такое ощущение что на цензор вас набирают где-то в клиннике для шизофреников.
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28.07.2022 22:58 Ответить
игор дебилык топит за всепрощение коцапов
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28.07.2022 23:03 Ответить
Ай "молодцы" в оп, свободу дают нашим убийцам, никакого наказания за это им не грозит. Все эти убийцы пойдут на обмен с "чистой" совестью и совсем тем, что награбили в Украине. Другие придут, тоже самое будут делать, убивать, грабить, насиловать, и их точно такая же участь будет ждать. Вот только тогда, они будут всё это делать в сотни-тысячи раз более наглей и в более обширных масштабах, зная, что за все эти зверства, им абсолютно нихрена не будет. Ай "молодец" клоун, ай угодил ты ху#лу.
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28.07.2022 22:41 Ответить
могли спокойно принять закон про отсрочку наказания и вали на обмен... но лишать срока это вообще... ((
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28.07.2022 22:42 Ответить
я так понимаю, что это будет зеркально происходить и с противоположной стороны. если нет, то тогда это очередной плевок на могилы жертв и погибших от рук этих преступников.
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28.07.2022 22:49 Ответить
Вони нам віддають тільки не дієздатних, вони в полоні наших калічать, морять голодом, каструють, інфікують хворобами, все щоб людина більше не взяла зброю до рук. Це як історії про згвалтованих дітей з вирваними зубами які замняли бо вони шкодили мирним переговорам і обміну з рашистами. Ми маємо справу з справжніми нацистами і якщо не буде ніякого покарання то це ніколи не закінчиться, вони будуть діяти з ще більшою жорстокістю.
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28.07.2022 22:57 Ответить
ХРЕНОВО ти "поняв"!
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29.07.2022 01:03 Ответить
А посадят тех ублюдков которые нашему хлопцу яйца отрезали ? Или толерантность разрешит их кормить и еще прививку от столбняка сделать помахая ручкой на прощанье.....
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28.07.2022 22:53 Ответить
Кацапів живими в полон не брати. Раду на передову в окопи.
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28.07.2022 22:56 Ответить
Це називається:
АМНІСТІЯ рашистських військових ЗЛОЧИНЦІВ!
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28.07.2022 23:05 Ответить
захисників маріуполя і інших героїв треба повернути додому негайно
як би не важко було звільняти засуджених гвалтівників і катів
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28.07.2022 23:07 Ответить
не правильно зробили,
якщо доведено що він вбивця то як може бути звільнений від покарання,

звинувачення має лишитися після обміну, якщо другий раз зловлять то щоб відбував повне покарання
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29.07.2022 00:08 Ответить
Да вони даже не бажають доводити що вони вбивці. У нашіх суддів не вистачає часу.
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29.07.2022 07:11 Ответить
І маріупольських не повернуть і цих відпустять...
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29.07.2022 00:55 Ответить
Ото и всё! Наших на рашке пытают и убивают, а эти "Слуги урода" оправдали убийц и насильников и отправили их с отеческим порицанием домой! ,,Вагнергейт" 2.0. В ОТСТАВКУ, ПРЕДАТЕЛИ!!!!!
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29.07.2022 01:34 Ответить
Вони не підуть. Бо "ще не вмерла Україна..."
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29.07.2022 06:18 Ответить
Удивительно но все фракции голосовали за. Против никто не голосовал даже воздержавшихся не было. Так шо опять какаяразница.
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29.07.2022 07:57 Ответить
Ну як вас чергова зе-вигадка ? Подобається? Ні? А ось Дермаку подобається. Агент ФСБ "Тимофеев" у захваті
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29.07.2022 06:16 Ответить
Ніхто з полонених росіян не був засуджений з 2015 року, тоді як усі українські полонення були засуджені у Московії. Деякі з наших полонених понад 8 років у в'язницях Московії. Це продовжується і досі мі віддаємо російських полонених на обмін без рішення українського суду. У той час як наші полоніння в Росії після обміну мають непогашений термін у Росії. Особливо це стосується доброволців. Тому й заарештовує наших добровольців за кордоном Інтерпол, як це було з Марковим.
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29.07.2022 08:36 Ответить
 
 