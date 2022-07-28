Рада проголосовала за освобождение от наказания военнопленных РФ, которые идут на обмен

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы об урегулировании процедуры обмена военнопленных. Изменения предусматривают освобождение от наказания военнопленных, которые идут на обмен.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За законопроект проголосовали 296 народных депутатов.

В пояснительной записке сказано, что в связи с полномасштабным вторжением РФ и введением военного положения стала насущной необходимость оперативно решать вопрос об обмене обвиняемых или осужденных лиц из числа военнопленных.

Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания.

Также предусмотрены изменения в УПК – он дополняется новой статьей 201 об отмене следственным судьей по ходатайству прокурора меры пресечения подозреваемому или обвиняемому, если уполномоченный орган принял решение обменять военнопленного.

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