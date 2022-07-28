При штурме в районе Песков российские оккупанты использовали форму ВСУ, - Генштаб

При попытке штурма населенного пункта Пески российские оккупанты использовали форму Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что попытки рашистов вести штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков успеха не имели.

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