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Новости Война
22 083 55

При штурме в районе Песков российские оккупанты использовали форму ВСУ, - Генштаб

рф,армія

При попытке штурма населенного пункта Пески российские оккупанты использовали форму Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Нарушая обычаи войны и с целью введения в заблуждение, при штурме в районе населенного пункта Пески российские оккупанты использовали полевую форму Вооруженных Сил Украины с белыми повязками на руках и ногах", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что попытки рашистов вести штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков успеха не имели.

Читайте также: Российские оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут из "Ураганов", трое погибших, - ОВА

Автор: 

армия РФ (19307) Генштаб ВС (6306) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+50
Це не хитрість, це воєнний злочин за міжнародним правом правил ведення війни.
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28.07.2022 21:55
+29
Таке падло знищувати і винищувати до ноги, в полон не брати.
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28.07.2022 22:01
+18
Русский Ванюшка!
Секрет превосходства украинского воина - вовсе не в его форме!
Превращение тебе не удастся. Продолжай играть на балалайке, глушить бояру и гордиться величием!
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28.07.2022 22:01
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Правила форума Совет форумчан
яка найхитрюща воєнна хитрість!
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28.07.2022 21:53 Ответить
Це не хитрість, це воєнний злочин за міжнародним правом правил ведення війни.
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28.07.2022 21:55 Ответить
використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов'язками на руках та ногах",
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28.07.2022 21:59 Ответить
Таке падло знищувати і винищувати до ноги, в полон не брати.
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28.07.2022 22:01 Ответить
але ж вони вважають це найхитрющою воєнною хитрістю
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28.07.2022 21:59 Ответить
Ніяких правил чи законів ведення війни не існує, сама війна - це вже порушення усіх існуючих законів та правил.
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29.07.2022 00:49 Ответить
ну правила и законы они обычно для того чтобы позже было проще в первую очередь самому агрессору. если бы Гитлер к примеру не использовал газовые камеры и не гнобил массово евреев вторую мировую (и ее уроки) уже через пять-десять лет забыли бы, а не поднимали бы полвека из могилы. ну а поскольку Хйлу как видим по барабану что там будет с кацапстаном когда его закопают (как в принципе и большинству кацапского населения), ну вот и результат.
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29.07.2022 01:58 Ответить
и всякие крымские войны, наполеоновские и т.п. - всем в общем-то пофигу, потому что правила века соблюдались. народ там договорился, типа, рабство это ок, войны за земли тоже, монархам власть дали прям свыше, поженились - порешали, право наследия, церковь, и т.п. типа, все на одной волне. как минимум нашу войну, имхо, будут очень долго вытягивать потому что это нападение ядерной страны, нарушение ядерного паритета, ядерный же терроризм ну и бонусом зверства и военные преступления и нарушение мировых правил и договоренностей.
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29.07.2022 02:06 Ответить
Андрій ти несеш якусь діч!

Кримінальна відповідальність за порушення цих законів поширюється не тільки на міжнародний (державний) рівень, але і на окремих осіб. Порушення законів та звичаїв війни називається воєнним злочином. Порушення законів війни та скоєння воєнних злочинів розглядаються в Міжнародному кримінальному суді, штаб-квартира якого знаходиться в Нідерландському місті Гаага.

Ps історію вчи, наприклад що таке - нюрнбергский процесс
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29.07.2022 07:24 Ответить
все это так, но это согласовали только после второй мировой и фашистских преступлений (даже не после первой! - видимо при первой преступлений не было? или таки всех все устроило?). я говорю что до того всем было норм, потому что неписанные "правила" соблюдались относительно всеми, ну и информация не распространялась так быстро. ну и относительно правил, например, то же людоедство - было кое-где широко распространено, но для развитЫх стран было неприемлемо, поэтому куча проповедников христианства, военное присутствие и т.п. или те же коммуняки, лагеря, гулаги, нквдисты, расстрелы и т.д. - спустили фактически на тормозах, потому что никто не знал и занимался исключительно своими делами.
сейчас да, есть все законы, морское право, женевские конвенции, европейский суд по правам человека, видео-документирование и т.п. но как видим эффективной реакции на нарушения (аресты суден, эмбарго, штрафы, конфискация активов, ресурсов и т.д. и т.п.) нет. ждем когда Хйло само сдохнет, фактически поставили на рф крест.
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29.07.2022 12:25 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Закони та звичаї війни
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29.07.2022 07:19 Ответить
Думминг Тупс(Анк Морпор)

@dumingtups

·

https://twitter.com/dumingtups/status/1552268791022755843 27 июл.

Борьба с жёлто-синими дорожными знаками продолжается. На этот раз Воронежская область

https://twitter.com/i/status/1552268791022755843
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28.07.2022 21:55 Ответить
Не дивно остання в світі недоімперія готова на все за для свого виживання , але не допоможе , *****! Не допоможе запамятай всі імперії канули і твоя позорна теж кане з позором
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28.07.2022 21:58 Ответить
Не бачу нічого дивного.., було б дивно, якби вони цього НЕ робили!Катам на закони війни начхати..
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28.07.2022 21:58 Ответить
Русский Ванюшка!
Секрет превосходства украинского воина - вовсе не в его форме!
Превращение тебе не удастся. Продолжай играть на балалайке, глушить бояру и гордиться величием!
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28.07.2022 22:01 Ответить
Вялічієм гівна?
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28.07.2022 22:39 Ответить
Ґавна!
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29.07.2022 07:16 Ответить
у ***** это вершина хитрости...
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28.07.2022 22:02 Ответить
До провокацій кацапських свиней вже потрібно звикнути та очікувати-бо провокації це одна з лапатних духовних скрєп...
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28.07.2022 22:03 Ответить
Одначе оце браве військо ординсько-болотне й досі воює у кросівках. Мабть, аби було зручніше драпати від наступального та праведного пориву українського війська. Зрештою, за такою ознакою можна вирахувати ворога, як за мааасковьким говорком та вимовою слова "паляниця" тощо.
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28.07.2022 22:05 Ответить
Вони кросовки одягають не тому! Просто їх взуття витримує не більше 2 місяців носіння Особливо у сиру погоду Розповзається прямо на ногах Син сусіда потрапив у окупацію, так казав, що бачив, як кацап переходив через грязюку і там залишив підошву від свого берця Підняв ногу, а "калоша" берця в грязюці залишилася!
У нас на Поліссі по селах покрали у дідів бурки і гумові чоботи (у яких вони до хліва і по воду ходили) У бурках в танках їздили (бо тепло) а в чоботях - по грязюці ходили!
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28.07.2022 22:19 Ответить
Если наша форма,то к чему белые повязки???И если идут штурмовать...то зачем одевать нашу форму???Не понятно.
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28.07.2022 22:07 Ответить
Патамушта дебилы... ***
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28.07.2022 22:10 Ответить
Всего скорее донецкие мобики, а форма с пленных т.к. своей не хватило.
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28.07.2022 23:06 Ответить
Понахватали по Донецку голодранцев (у кого нет $800 -$1000, что бы заплатить "на границе" "риспублики" с раисей и ********* от могилизации), напялили на них захваченные униформы ВСУ и как обычно, погнали на убой. А белые тряпки, что б убивали не свои, а ВСУ.
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29.07.2022 01:40 Ответить
Что убивали, "б", єто что-кто?
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29.07.2022 07:47 Ответить
Рога якими повязками не обмотаєш буде видно. Закопай москаля край дороги. Видно руки, видно ноги, видно роги ..
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28.07.2022 22:14 Ответить
а лапті так смердять, що за версту почуєш.
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28.07.2022 22:40 Ответить
А якби свиноруси не обмотались білими повязка, то як їх відрізнити від ЗСУ, бо у нас жеж ,,рубята,, на нулі шпрехають з цапами на одній мові, чомусь не українською, а саме рідною мовою кацапів, москворотість це як психологічна хвороба.
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28.07.2022 22:28 Ответить
Різниці немає, хто якою мовою, головне-нищити моськовитів.
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28.07.2022 22:42 Ответить
Де ви їбанати якарізничні тільки беретесь? Кацапи на окупованій українській землі нищять все українське, бо їм є різниця, а тобі, нікчема, немає.
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28.07.2022 22:49 Ответить
Цікаво, а митники і прикордонники, що беруть хабарі на західних кордонах України, вони роблять це в вишиванках, чи в касаваротках?
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28.07.2022 22:56 Ответить
Цікаво, а яке має відношення корупція до мови? Якарізничні уїбани завжди намагаються перевести стрілки, що хохол так цапську захищаєш, вважаєш якщо вислужишся перед кацапами, то вони тебе не завалять, а зроблять домашньою тваринкою?
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28.07.2022 23:05 Ответить
На час в1йни тимчасово закрий одне око на звичку рос1йськомовного розмовляти, як в1н звик змалечку, головне- здолати ворога. П1сля перемоги- з дорослими, а з д1тьми вже зараз необх1дно застосовувати укра1нську мову на вс1 100%.
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28.07.2022 23:08 Ответить
Biagio Tanzarella, проблема в тому, що москвороті вважають себе якимось особливими, а на решту дивляться як на неповноцінних їх навіть ракети їхніх одноплемінників не змінюють, на заході України та в Польщі повно випадків коли москвороті хочуть щоб їх обслуговували кацапською, бо бач вони не розуміють українську мову це де таке видано? Ось гарне відео на цю тему https://m.youtube.com/watch?v=0eVwt0cq2jk
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28.07.2022 23:20 Ответить
Интересно а во вторую мировую деды тоже в форму вермахта одевались ?
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28.07.2022 22:36 Ответить
"кузнєцов", наприклад, або "штєрліц"
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28.07.2022 22:54 Ответить
Так таких тварей даже в плен не берут. Режте глотки им на месте и зарывайте головой вниз чтобы их никто никогда не нашел.
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28.07.2022 22:38 Ответить
Готові самі себе перехитрити аби залишитися на окупованій території. Бий російських фашистів, щоб не встигали маскуватися під форму ЗСУ!
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28.07.2022 22:41 Ответить
Таких даже в плен не нужно брать.
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28.07.2022 22:53 Ответить
The only answer is - shoot to kill. Take no prisoners.
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28.07.2022 23:25 Ответить
Как наша форма к ним попала?
Оставили склады...
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28.07.2022 23:29 Ответить
*****, а я один комплект четвертий год донашиваю и подшиваю...
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28.07.2022 23:38 Ответить
ПУТИН ОБОКРАЛ РОССИЮ !!! ОНА НИЩАЯ !!!
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28.07.2022 23:47 Ответить
ВОР ТАК ЖИТЬ НЕ ДОЛЖЕН !!!
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28.07.2022 23:50 Ответить
А бьіть-жить вор вообще должен?
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29.07.2022 07:28 Ответить
Довоювались що вже й одягтися нема в що .. Крадуть у ЗСУ одяг ,, пц !! . Фторяя армія мля..
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28.07.2022 23:56 Ответить
а який толк з такої форми, якщо біла пов'язка повністю палить схему???

ТУПІ МОСКАЛІ!
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29.07.2022 00:20 Ответить
Чув що на Донбасі залишилась фабрика як в 2014 му відшивала нову форму для ЗСУ,
десь так, сєпари і кацапи використовують цю фабрику для своїх скрєпних акцій.
Питань багато, де вони беруть матеріал, коли в ЗСУ буде нова форма теж гарне
питання.
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29.07.2022 02:09 Ответить
пішли в "психическую атаку" як "прадеды"
https://www.youtube.com/watch?v=TahZE4RhPHk
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29.07.2022 09:21 Ответить
Фокус з перевдяганням оркам вдався в Вуглегірській ТЕС, так що нічого нового.
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29.07.2022 15:13 Ответить
 
 