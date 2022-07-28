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Новости Агрессия России против Украины Война
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Турция считает, что зерновое соглашение может привести Россию и Украину к диалогу, - Кулеба

кулеба

Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.

"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания еще не заработавшего зернового коридора, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам, но мы не видим какого-нибудь искреннего отклика России на возобновление переговорного процесса", - подчеркнул министр.

При этом он отметил, что российская сторона не проявляет искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.

Читайте также: Переговоры об обмене пленными между Украиной и РФ продолжаются, в других вопросах – застой, - Чавушоглу

Автор: 

переговоры (4982) Турция (3379) Чавушоглу Мевлют (124) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+42
Зернова угода може.. можливо, повинна, привести до діалогу "світ" з рашкою.. Але не Україну!
Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:13
+30
Аякже. Саме зараз діалог і потрібен. Поки макаки макшанські захопили нашу землю - саме час до діалогу. А там і Мінськ3, потім ще пару років, поки фуйло наклепа зброї - і знову будемо ловити ракети по всій тій землі що залишилась.
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28.07.2022 22:14
+19
Ідіоти,хочуть прибаюкати угодами,нахер їхні угоди.Зешльопки вже наугоджали.Тільки ЗСУ повинні здійснювати угоди.
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28.07.2022 22:15
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Правила форума Совет форумчан
Зернова угода може.. можливо, повинна, привести до діалогу "світ" з рашкою.. Але не Україну!
Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:13 Ответить
Який там щирий відгук коли переговори йдуть між шойгу і абрамовичем, а арахіс там непонятно хто за 50 млн.
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28.07.2022 22:18 Ответить
Най та Туреччина не физдить, бо досі сидить в кандидатах в ЄС через окупацію Північного Кіпру, тобто за схожі на кацапів дії. Знаєте, як називається окупована територія? "Турецька Республіка Північного Кіпру". Добре, що хоч не "народна"...
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28.07.2022 23:06 Ответить
І дійсно, те що вважає туреччина щодо України нам до самісінької дупи. Турки ніколи друзями нам не були, хіба ситуативно і на короткий час керуючись виключно власними інтересами.
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29.07.2022 00:29 Ответить
Turkey, and their "beloved" president are full of shit. Those motherfuckers have had hidden agenda all the time and must not be trusted.
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28.07.2022 22:13 Ответить
Они просто хотят денег. Вот и весь их план.
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28.07.2022 22:38 Ответить
я не знаю вас.. але ви на відміну від "італійця!, що дописує англійською, зареєстрвані трохи давніше...
Хочу сказати, що не ведіться!
Чи може ви теж з "адженди" московії?.. я аргументую, але -- "только после вас.."
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28.07.2022 22:48 Ответить
Alessandro, can you fuck off to your italia? Your new prime minister friend of adolf putin. Shutt upp, mf.
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28.07.2022 23:31 Ответить
Це Єрмак так вважає.
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28.07.2022 22:14 Ответить
Аякже. Саме зараз діалог і потрібен. Поки макаки макшанські захопили нашу землю - саме час до діалогу. А там і Мінськ3, потім ще пару років, поки фуйло наклепа зброї - і знову будемо ловити ракети по всій тій землі що залишилась.
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28.07.2022 22:14 Ответить
Ідіоти,хочуть прибаюкати угодами,нахер їхні угоди.Зешльопки вже наугоджали.Тільки ЗСУ повинні здійснювати угоди.
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28.07.2022 22:15 Ответить
не плетіть нісенітницю... зерно це соціальні угоди, до військових не мають причетності, окрім тих свинособак, що гатять по землеробам...
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28.07.2022 22:21 Ответить
голову вмикніть! мова йде не про ерно,а на тлі зерна до перемовин! а перемовини вигідні тільки Х-йлу!
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28.07.2022 22:28 Ответить
"вмикніть" ?
ви хоч в словник заглядайте, москальня (послідовники Януковоча)...
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28.07.2022 22:50 Ответить
схоже "зелені" готують підгрунтя для договорняків з кацапами...
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28.07.2022 22:19 Ответить
- ти москаль ?
- нєт, я ваш брат старшой.
- пнх.

Такий діалог ?
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28.07.2022 22:19 Ответить
кінець епохи бідності, ну нарешті
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28.07.2022 22:20 Ответить
схоже "зелені" готують підгрунтя для договорняків з кацапами....
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28.07.2022 22:20 Ответить
кінець цілої епохи
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28.07.2022 22:21 Ответить
ти мацур яйця на всяк випадок пооблизуй.. бо не факт, що вони все ще на місці..
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28.07.2022 22:24 Ответить
котику.. нах за родичами.. ти що плетеш, новородженець травневий?..
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28.07.2022 22:26 Ответить
треба запропонувати всім турецьким посадовцям, що бекають про закінчення війни шляхом переговорів, запропонувати віддати Кіпр повністю кіпріотам, а райони, де живуть переважно курди, навіть не віддати, лише дозволити широку автономію. Адже у курдів нема своєї країни.
Читав Білінського тритомник "Україна-Русь". Так там дуже добре показано, як османи будь-яким чином старалися не допустити незалежної української держави. Чи пророцтво засекречене яке в них є щодо цього? Що вони так дуже переживають щоб раптом ми не розбили рашу. Чи переживають за москальських туристів?
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28.07.2022 22:23 Ответить
Туреччина азіати і дикуни імперці такі ж як кацапи, і вони наші ізвічні такі ж вороги як і русня
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28.07.2022 22:30 Ответить
Чи переживають за москальських туристів?

Так, переживають. Для Туреччини москальські туристи - це як для Німеччини був москальський газ. І ті, і інші свого часу прогавили шанс диверсифікуватися і занадто великою мірою вклалися в кацапів. Зараз потерпають від цього і намагаються викрутитися
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29.07.2022 00:01 Ответить
Не так зернова угода, як таємна угода про розблокування бабла путлєра-абрамовича за посередництвом абрахамії!
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28.07.2022 22:25 Ответить
Арахламидия это прихвостень дерьмачины, оно лично никогда ничего не решало, не сбрасывайте ответственность Zелупы🤢
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29.07.2022 06:58 Ответить
До яких в ***** переговорів?Щоби України визнала ''тереторіалніє реалії?''Хуй їм в стакан.Переговори тільки після поразки кацапів
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28.07.2022 22:26 Ответить
диалог о чем? как они себе это представляют после всего...
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28.07.2022 22:28 Ответить
ПНХ
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28.07.2022 22:28 Ответить
Що з розхерачиною Україною будемо робити на тому "діалозі"?
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28.07.2022 22:29 Ответить
панять, прастіть, посмотрєть в очко саурона
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28.07.2022 22:31 Ответить
О чем вы с окупантами хотите поговорить? О чем переговоры????????
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28.07.2022 22:30 Ответить
а якщо расіє вияве "щире бажання", пздобол куліба буде вести щирі переговори з хйлом?
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28.07.2022 22:31 Ответить
буде, ще й як буде, а ти шо, думав він незалежна людина? він такий же йолоп як і лавров, виконує що тсарь-начальнік наказує робити
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28.07.2022 22:32 Ответить
чоловіче, думай, що ляпониш, не будь як Володимир Олександрович.. не мож так необдумано "смердіти"
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28.07.2022 22:40 Ответить
а тобі яка печаль? що думає - те каже. а час покаже і люди розсудять.
а чого це ти всім намагаєшся намордник надіти?
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28.07.2022 23:11 Ответить
Стамбул - 4 или Анкара - 8 ...
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28.07.2022 22:31 Ответить
Ви вже ***** вчора на футболі вважали
Пішли нахй уроди
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28.07.2022 22:35 Ответить
Да кто бы сомневался что турки затеяли подвижки с зерном ради того чтобы засватать нас за окупантов и уговорить на капитуляцию. Или какое вы подразумеваете окончание войны? Окончание войны будем обговаривать на развалинах кремля и после полной демилитаризации РФ и освобождении малых народов от окупации росийской империей
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28.07.2022 22:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=E_CjJUNjxas Ось вам наочно, про війну орків зі "старим дідом" (колективним заходом), доки не втрутились ЗСУ..
Слава Героям! На віки!!!!!!
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28.07.2022 22:36 Ответить
аж фейсбук присів

Соціальна мережа Фейсбук повідомила про своє перше в історії щорічне зниження доходу за другий квартал, оголосивши падіння на 1 відсоток до 28,8 мільярда доларів, і передбачила, що в третьому кварталі може впасти ще більше. Загальний прибуток її материнської компанії Meta впав на 36 відсотків - до 6,7 мільярда доларів. Підрозділ Reality Labs, відповідальний за втілення мрій Марка Цукерберга про метавсесвіт, втратив 2,8 мільярда доларів за квартал. https://www.theverge.com/2022/7/27/23281294/facebook-meta-revenue-declines-for-first-time
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28.07.2022 22:38 Ответить
возвращение к границам 2013 года может, возможно, привести к диалогу, такому-сякому, с ордой..
Московия же продолжает сыпать ультиматумами всем, сидя на горле Украины, та и Европы, вход в которую Украина и защищает..
и выглядит очень неприглядно, когда кто-либо из соседей хочет тупо поиметь свою жлобскую выгоду, в тот момент, когда ты занят дракой с убийцей и вором
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28.07.2022 22:39 Ответить
с убийцей говорить не о чем! говорить можно только с демократически выбранным правительством......, ну а до тех пор будет идти война.......
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28.07.2022 22:45 Ответить
возвращение к границам 2013 + Гаага + репарации + возврат всего награбленного и восстановление всего разрушенного + компенсации за каждого убитого гражданского - вот тогда можно и переговоры переговаривать
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28.07.2022 23:16 Ответить
Зернова угода может ехать в направлении Турции вслед за сруським военным кораблём.
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28.07.2022 22:41 Ответить
расея всегда тебя кинет, сынок!
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28.07.2022 22:42 Ответить
Ну кинет чи нет хз. Но стараться будєт, єт точно.
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28.07.2022 22:51 Ответить
С лайном розмова коротка тільки капітуляція більше ніяких розмов з орками за все що вони наробили
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28.07.2022 22:42 Ответить
Вотена! Какой диалог---началнык? Совсем дятел? А те, кто погиб, а кто без ног, без родителей остался, или детей кто потерял, дома не стало, город врагом занят у которых---им в диалог вступать? Утырок!
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28.07.2022 22:46 Ответить
Може,нахуй?
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28.07.2022 22:50 Ответить
Полная ХРЕНЬ!
Если чьи-то курорты полупустыБАБЛО не "льется широким потоком" как раньше), то это не значит, что Украина должна поступиться своим суниверитетом и территориями!
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28.07.2022 22:50 Ответить
Схід, справа тонка... Країна піднялась, шиючи джінси і шкіряні куртки на увесь пост радянській простір, потім були помідори, потім курорти... Той, хто поширював великоімперський наратив, що хтось там турок (рахуй дурак), молдаван, чукча і т.д., складаючи анекдоти, тепер їздить на поклон до того султана...., за свій рахунок будує трубопроводи, продає озброєння і зливає технології, в обмін на російських туристів (а коли що не так, то їх поб"ють і викинуть з готелю), дає роботу турецьким корабелам... Це робить одна рука, а друга-дарує Україні Байрактари... Так хто там дурік-звісно росіянин))). Туреччина може заявляти що завгодно, і робити реверанси, їх інтереси не проросійські і не проукраїнські, а ПРОТУРЕЦЬКІ, і з цього вони виходять.
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28.07.2022 22:53 Ответить
Диалог с убийцей. Люди мне в голову не приходят как такое возмодно в 2022 году.
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28.07.2022 22:54 Ответить
"зелена влада зрадників", котра іде на поводу в рашистського окупанта, котрий через турецько- оонівських своїх холуїв, навязують зернову угоду Україні .веде до замороження війни і тих територій, котрі окупував рашист на невизначений час."зелені продажні гниди" ,які можуть бути зернові,чи будь-які інші переговори з рашистським вбивцею українського народу,котрий не припиняє вбивства і не звільнено українську землю?
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28.07.2022 23:00 Ответить
Людям мій коментар (бачимо!) подобався.
Так кого жаба задавила, що його видалили?

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28.07.2022 23:04 Ответить
Паліткарєктнасть млять...
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28.07.2022 23:10 Ответить
Ге ж...
Для одних вмикається, для інших - ні.
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28.07.2022 23:21 Ответить
Меня одного в последнее время тошнит от турции и Эрдогана?
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28.07.2022 23:07 Ответить
Эти караваны и коридоры кончатся захватом Одессы.
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28.07.2022 23:10 Ответить
Может конечно. А может и ****** на воротник. Или не?))
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28.07.2022 23:11 Ответить
ага, помиримся, побратаемся, все забудем и будем дружить домами..., не знала, что у Эрдогана такое больное воображение...
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28.07.2022 23:12 Ответить
Кацапи вже готові вести діалог. Про це казала і говоряща каняка.
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28.07.2022 23:17 Ответить
усім відомо - зараз їм отой "діалог" треба, щоб сил накопичити, заліза назбирати і знову вдарити
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28.07.2022 23:19 Ответить
та нехай собі турція думає і вважає все, що їй заманеться - аби не заважала нам свою справу робити!
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28.07.2022 23:18 Ответить
У Туреччини своі є інтереси, там частина сирії на кону, будуть підігравати рф, на своіх умовах... Всіж розуміють що це привід до розмов та поступок. Росія краіна терорист, з терористами розмов не ведемо... інакше це виглядає як програш... Африка потерпе з дешевим зерном, хай купують дороге, нема ніяких проблем з зерном, є політика.
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28.07.2022 23:30 Ответить
Продает Турция Байрактары, молодцы. Гнут свою политику, твари. Может определитесь, господа диванные герои, кто Вам должен и Зачем?
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28.07.2022 23:34 Ответить
Может . Тогда вам что-то приснится .
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28.07.2022 23:40 Ответить
Всякі переговори для кацапнні означають тільки тимчасовий мир на їх умовах. За час цього "миру" вони перемелють захоплені території, мобілізують чоловіків із цих територій і через 2-3 роки нападуть на залишок України зі збільшеними силами. А Україна ослаблена. Тоді точно не вдасться устояти.
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28.07.2022 23:45 Ответить
Навіть затяжка часу на переговори грає на їх користь. Вони рухаються в сторону перемелювання захоплених територій.
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28.07.2022 23:49 Ответить
пока не дадут ответку по кацапам, диалога не будет
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28.07.2022 23:55 Ответить
Тільки нова зброя і повне знищення русні в Україні може привести до діалогу! А Туреччина це ще той "миротворець", дивіться історію!
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28.07.2022 23:57 Ответить
єто типа Украина должна отдать москалям все оккупированние территории.
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29.07.2022 00:24 Ответить
Росії зараз це потрібно. Навіщо це Україні?
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29.07.2022 00:34 Ответить
Знову наступити на ті ж граблі?
Які можуть бути переговори з терористами?
Тільки знищення ворожої сили та техніки змусить рашистів залишити наші території.
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29.07.2022 06:51 Ответить
Полная капитуляция агрессора. И полное освобождение Украинских территории. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.07.2022 07:35 Ответить
Как проходит диалог с курдами?
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29.07.2022 07:45 Ответить
Турция хозяин Черного моря по факту..ибо ей принадлежат приливы Босфор и Дарданеллы...
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29.07.2022 07:59 Ответить
Перестаньте гратись в мінск-3, та готовити люмпен до цього
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29.07.2022 09:56 Ответить
 
 