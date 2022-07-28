Турция считает, что зерновое соглашение может привести Россию и Украину к диалогу, - Кулеба
Турция считает, что подписание зерновой сделки может привести Украину и Россию к диалогу. Таким образом Анкара пытается развить успех соглашения по экспорту через Черное море.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ходе телемарафона.
"Это заключается в простом желании Турции развить успех в вопросе создания еще не заработавшего зернового коридора, хотя Украина делает все для того, чтобы он заработал. Поэтому безусловно они стремятся к переговорам, но мы не видим какого-нибудь искреннего отклика России на возобновление переговорного процесса", - подчеркнул министр.
При этом он отметил, что российская сторона не проявляет искреннее желание к возобновлению переговорного процесса.
Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что договор о "зерновых коридорах" может повысить шансы окончания войны России против Украины путем переговоров.
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Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
Хочу сказати, що не ведіться!
Чи може ви теж з "адженди" московії?.. я аргументую, але -- "только после вас.."
ви хоч в словник заглядайте, москальня (послідовники Януковоча)...
- нєт, я ваш брат старшой.
- пнх.
Такий діалог ?
Читав Білінського тритомник "Україна-Русь". Так там дуже добре показано, як османи будь-яким чином старалися не допустити незалежної української держави. Чи пророцтво засекречене яке в них є щодо цього? Що вони так дуже переживають щоб раптом ми не розбили рашу. Чи переживають за москальських туристів?
Так, переживають. Для Туреччини москальські туристи - це як для Німеччини був москальський газ. І ті, і інші свого часу прогавили шанс диверсифікуватися і занадто великою мірою вклалися в кацапів. Зараз потерпають від цього і намагаються викрутитися
а чого це ти всім намагаєшся намордник надіти?
Пішли нахй уроди
Слава Героям! На віки!!!!!!
Соціальна мережа Фейсбук повідомила про своє перше в історії щорічне зниження доходу за другий квартал, оголосивши падіння на 1 відсоток до 28,8 мільярда доларів, і передбачила, що в третьому кварталі може впасти ще більше. Загальний прибуток її материнської компанії Meta впав на 36 відсотків - до 6,7 мільярда доларів. Підрозділ Reality Labs, відповідальний за втілення мрій Марка Цукерберга про метавсесвіт, втратив 2,8 мільярда доларів за квартал. https://www.theverge.com/2022/7/27/23281294/facebook-meta-revenue-declines-for-first-time
Московия же продолжает сыпать ультиматумами всем, сидя на горле Украины, та и Европы, вход в которую Украина и защищает..
и выглядит очень неприглядно, когда кто-либо из соседей хочет тупо поиметь свою жлобскую выгоду, в тот момент, когда ты занят дракой с убийцей и вором
Если чьи-то курорты полупусты (и БАБЛО не "льется широким потоком" как раньше), то это не значит, что Украина должна поступиться своим суниверитетом и территориями!
Так кого жаба задавила, що його видалили?
Для одних вмикається, для інших - ні.
Які можуть бути переговори з терористами?
Тільки знищення ворожої сили та техніки змусить рашистів залишити наші території.