За последние 155 дней многие осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство, - Резников
Министр обороны Алексей Резников поздравил сограждан с Днем Украинской государственности.
Глава оборонного ведомства обнародовал поздравления в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За последние 155 дней многие люди осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство. Какая это ценность. Полномасштабное вторжение российского агрессора, когда Москва посылает солдат разрушать украинские города, убивать мирных граждан, устраивает искусственный голод – мы уже это проходили, уроки изучены". Главный урок - Государственность нужно лелеять, развивать, поддерживать", - отметил Резников.
По мнению министра, этот праздник символизирует и утверждает право украинцев самостоятельно определять свою судьбу на своей земле.
Это право, по словам Резникова, не было подарено и не является актом чьей-то милости. "За него боролись на разных этапах создания государства на протяжении веков поколения наших предков. Теряли и снова боролись. Дух нации закалялся в борьбе, мы - потомки тех, кто не сломался. Сейчас - наше время держать удар", - написал министр обороны.
Он напомнил, что обычно, говоря об Украинском государстве, мы вспоминаем несколько моментов кульминации созиданий государства: величественное государство Русь со столицей в Киеве, Казацкое государство, Украинская Народная Республика. Наконец – современная Украина.
"Но между этими вехами украинский народ не исчезал. Он прилагался к созданию других государств, целых империй. Обогащал своими талантами другие культуры, проливал свою кровь за чьи-то интересы. В этом отличие. Государство и его атрибуты, в первую очередь собственная армия, - это гарантия права Быть. Это счастье уверенно смотреть в будущее. Какое зависит от накопленных прав и собственных усилий. А не от чьих-то прихотей", - подчеркнул Резников.
Глава минобороны заверил, что отпор российской агрессии обязательно завершится нашей победой и безусловным утверждением Украинской государственности на все времена.
"Тысячи патриотов собственными жизнями уже заплатили за это. Вечная память всем борцам, павшим за Украину", - завершил свое обращение министр обороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Скорочувати милиони дер службовців, зарплатню судям, наглядовим радам, прокурорам та набу, тощо?
Може зняти 60+ тисяч з кордонів ЕС заград отряди та кинути на фронт?
Россия на границе с Украиной не сформировала ни единой ударной группировки, - Резников
https://ua.news/ru/jour12/ 20 Лютого 2022 22:04
https://ua.news/ru/ukraine/rossiya-na-granitse-s-ukrainoj-ne-sformirovala-ni-edinoj-udarnoj-gruppirovki-reznikov
Амінь
У народа Украины пока, к сожалению, нет власти своей СТРАНЕ!
Под НАРОДОМ я понимаю не НАСЕЛЕНИЕ, а настоящих ГРАЖДАН УКРАИНЫ (просьба не путать с теми у кого "есть паспорта Украины" - их наличие еще не гарантирует реального ГРАЖДАНСТВА)!
Хібащо те, що вони отримали України у безрощдільну власність і можуть з нею робити, що їм заманеться.
Більше того, війна ЗЄрмакам вигідна. Бо під час війни вони можуть гвалтувати Україну без остарху заворушень, мітингів та акцій непокори.
Ось тільки шкоду державі ці діячі нанесли справжнісіньку, яку тепер доводиться долати ціною людських життів!
Краще б обійшовся цей рєзніков без пафосних слів!
Так, усвідомили. І що треба вибирати керувати країною тих, хто працював на благо України ДО виборів, а не обіцяє працювати ПІСЛЯ....
1. он как женщина - любит ушами: газ пописят, колбаса по 2.20 и тд......
2. ему нужно все...., и сразу.......
Грхм...
А я просто поздоровляю усіх співгромадян!
Мудрий нарiд проголосовал за клоуна и популиста - получил урок в виде войны....
и здесь все справедливо....., потому, что у Эволюции нет времени нянчиться и цацкаться.....
в одной и той же ситуации Глупый человек - обижается, Умный человек - делает выводы....
сделает ли мудрий нарiд выводы? не знаю.....
хотя..., вообще не удивлюсь, если он и в следующий раз проголосует за какого ни будь очередного Зеленского....
Птица
@red_bird_2016
Срочно остановите зама Резникова - Дениса Шарапова. Этот субъект занимается подрывной деятельностью и саботажем в поставках оружия на передовую . Вместе с Ермаком тырят и продают оружие. Раскомплектовуют Джевелины, которые потом стрелять не могут, тырять прицелы
Цікаво, воно за ці 155 днів хоч пальцем ворухнуло, щоб в Україні почали свою зброю виробляти?
Чи тільки разом з боневтіком співає "дайте грошей" бо красти нема з чого?
Важно быть частью своей страны, даже если не всё в ней нравится. Потому что неопределенное положение может привести к психической неполноценности человека которую он будет пытаться компенсировать манией величия, например -"русским миром" или "Россия ни где не заканчивается" . На западе это было -"немецкий дух спасет мир" , потом - агрессивной пропагандой гомосексуализма (К.Г Юнг говорил, что так случается, когда человек не уютно чувствует себя в своём теле) , БЛМ и прочими событиями.