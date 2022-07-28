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Новости Агрессия России против Украины Война
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За последние 155 дней многие осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников поздравил сограждан с Днем Украинской государственности.

Глава оборонного ведомства обнародовал поздравления в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 155 дней многие люди осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство. Какая это ценность. Полномасштабное вторжение российского агрессора, когда Москва посылает солдат разрушать украинские города, убивать мирных граждан, устраивает искусственный голод – мы уже это проходили, уроки изучены". Главный урок - Государственность нужно лелеять, развивать, поддерживать", - отметил Резников.

По мнению министра, этот праздник символизирует и утверждает право украинцев самостоятельно определять свою судьбу на своей земле.

Это право, по словам Резникова, не было подарено и не является актом чьей-то милости. "За него боролись на разных этапах создания государства на протяжении веков поколения наших предков. Теряли и снова боролись. Дух нации закалялся в борьбе, мы - потомки тех, кто не сломался. Сейчас - наше время держать удар", - написал министр обороны.

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Он напомнил, что обычно, говоря об Украинском государстве, мы вспоминаем несколько моментов кульминации созиданий государства: величественное государство Русь со столицей в Киеве, Казацкое государство, Украинская Народная Республика. Наконец – современная Украина.

"Но между этими вехами украинский народ не исчезал. Он прилагался к созданию других государств, целых империй. Обогащал своими талантами другие культуры, проливал свою кровь за чьи-то интересы. В этом отличие. Государство и его атрибуты, в первую очередь собственная армия, - это гарантия права Быть. Это счастье уверенно смотреть в будущее. Какое зависит от накопленных прав и собственных усилий. А не от чьих-то прихотей", - подчеркнул Резников.

Глава минобороны заверил, что отпор российской агрессии обязательно завершится нашей победой и безусловным утверждением Украинской государственности на все времена.

"Тысячи патриотов собственными жизнями уже заплатили за это. Вечная память всем борцам, павшим за Украину", - завершил свое обращение министр обороны.

Автор: 

поздравление (1057) Резников Алексей (1170) День государственности (7)


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Топ комментарии
+22
интересно, а сколько людей осознало пользу от шашлыков?
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28.07.2022 22:47
+17
Дійсно так, а щоб мати свою державу потрібно мати свою міцну армію, свою мову і свою культуру і свою віру. Чи на так говорив і робив один політик? Але нарід вибрав "какую разницу" і зрозумів, що потрапив у халепу, зібрав валізу і все, що тут накопичив, та накивав п'ятками в Європу, бо зрозумів, що вибрали не те, про що чули.
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28.07.2022 22:47
+14
Це Грушевський сказав ще у 1919 році. На жаль, так воно і є досі.

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28.07.2022 22:59
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интересно, а сколько людей осознало пользу от шашлыков?
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28.07.2022 22:47 Ответить
Шаурмою зеленою не вдавись ...
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28.07.2022 23:00 Ответить
Ти б закусквав, упоротий
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28.07.2022 23:29 Ответить
ИИии на Грушевского и Банковой уже ОСОЗНАЛИ ??? ??? ???
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29.07.2022 02:07 Ответить
Це Грушевський сказав ще у 1919 році. На жаль, так воно і є досі.

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28.07.2022 22:59 Ответить
гниды и пособники террористов вы ,брехливый прохиндеи‼️Генерал Сергей Кривонос объяснил , как эти мразины готовили и сдали выход из Крыма полную капитуляцию ТРАГЕДИЮ Мариуполя и "Азова" Будьте прокляты вместе с ****** и его убийцами
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29.07.2022 07:09 Ответить
Дійсно так, а щоб мати свою державу потрібно мати свою міцну армію, свою мову і свою культуру і свою віру. Чи на так говорив і робив один політик? Але нарід вибрав "какую разницу" і зрозумів, що потрапив у халепу, зібрав валізу і все, що тут накопичив, та накивав п'ятками в Європу, бо зрозумів, що вибрали не те, про що чули.
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28.07.2022 22:47 Ответить
Не варто робити ідола з того, чиї діти виховані окупантомовними. Бо гасла виголошувати не важко. За півроку до виборів. А московські школи на домбасі після вторгнення 2014-го нікуди не зникли. Так про яку мову йде мова?!
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28.07.2022 22:59 Ответить
що, на Бамбасє залишилися російськомовні школи? Яка ж печалька. Я Вам більше скажу, по всій Україні Володя Боневтік Термосович транслює російсськомовний канал "Дом", а на його "єдиному марафоні" ведуча примусила одного посадовця перейти з української на російську, бо російська на її думку, є мовою міжнародного спілкування. Це якраз я пишу про "какая разница".
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28.07.2022 23:06 Ответить
А я пишу про тяглість олігархічної традиції нехтувати необхідністю утвердження української як державного інституту. Лайно, що перейшло в катастрофу. Я щось не чув від жодного з попередників Ze якогось "мовного послання", де говорилося б про важливість мовної стійкості і утвердження державної. Зате я чув, що "москвомовні не менші патріоти, ніж україномовні". І від Ющенка це чув, і від Пороха. А щодо Зе, то що візьмеш з ідіота і манкурта, прихід якого і був обумовлений недолугістю попередників у формуванні дієвих державних інститутів?!
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29.07.2022 10:30 Ответить
пане не дуріть нас і себе, ті хто приймав рішенння, а їх таких було тисячі, але не 6 мільянів на початку ворожого вторгнення. Це їх примусив зробити Володя Боневтік, бо не сміг укріпити і озброїти армію, а укріпляв асфальт, який допоміг ворогу за короткий час окупувати південь і сьогодні непогано вивозити крадене зерно і техніку, а також покращити свою логістику доставки зброї і військ.
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28.07.2022 23:10 Ответить
мені стало Вас школа, бо Ви мабуть невиліковний і вже ніколи не зможете прийняти правильне рішення, особливо під час виборів. Склади, а їх було чотири за пять років президенства Порошенко підірвали ворожі ДРГ, бо в нас йшла війна і якщо це не так, то чому за 4 роки не була доведена справа в суді?, Ця брехня залишилася в головах і сьогодні. Як можна комусь дорікати за 4 сколади, коли в першу добу лютого 2022 року у повітря злетіло сотня складів і всі аеропорти і це продовжується і сьогодні?
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28.07.2022 23:28 Ответить
А не стидно займати військову посаду , в якій ти розбираєшся як вовк у звіздах?
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28.07.2022 22:48 Ответить
А при Боневтіку всі там такі специ, чи можливо є великим спеціалістом бувша адвокат, а зараз заступник міністра Марял? Ні, вона гарно кидалася лайном в попередника Зелі і накидала собі на посаду. Там ще є такий один, дружбан єлдака, що сьогодні замішаний в торгівлі зброєю.
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28.07.2022 23:01 Ответить
Кодляк зачьотний, ще й глумиться над конгресом США. А висєри мілованова, ніколенко дєрьмака - зашквар.
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28.07.2022 23:44 Ответить
перепрошую - бувша адвокат Маляр. А ще Шарапов Д.О., який від єлдака торгує зброєю.
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29.07.2022 07:00 Ответить
та да, особливо це усвідомив дєрьмак.
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28.07.2022 22:48 Ответить
Судя по цензору, для многих держава - это дупа Дерьмака, которую они не устают облизывать.
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28.07.2022 22:49 Ответить
а ще багато людей зрозуміли, що держава знову має їх... як за часів профєссора
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28.07.2022 22:50 Ответить
Те що держава грабує вже відомо всім, збирайте факти, проте не довіряйте кінченій правоохоронній та содовій системам - саме вони і є ті злочинці
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28.07.2022 22:53 Ответить
Так усвідомили, може пора починати реформи, та змінювати країну з олігархічно-чиновничій до ЕС??!!
Скорочувати милиони дер службовців, зарплатню судям, наглядовим радам, прокурорам та набу, тощо?
Може зняти 60+ тисяч з кордонів ЕС заград отряди та кинути на фронт?
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28.07.2022 22:52 Ответить
А коли вам це стане вже відомо
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28.07.2022 22:57 Ответить
Керівництво держави- купа зрадників.
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28.07.2022 22:54 Ответить
Зрадники є в будь якій державі. На всіх посадах і в будь яких структурах. Для того щоб зменшити їх кількість створюють спецслужби і проводять ретельний відбір кандидатів. Дають "пряник" і "батіг". З "пряниками" у нас занадто смачно, а з "батогом" ну ніяк. От і маємо єрмаків, татарових і зєленського з кодлом і кагалом паразитів...
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29.07.2022 03:02 Ответить
Цей міністр свого шефа має на увазі?Тільки аж тепер главзебіл усвідомив?А до цього було усвідомлення чого?Мабуть набивання кишень з "асфальту","зійдемось по середині" чи "віртуозної"гри на піаніно....
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28.07.2022 22:55 Ответить
Олексій Резніков - розумний і талановитий юрист.. Іноді цього достатньо щоб не наробити глупостей..
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28.07.2022 22:55 Ответить
він закінчений дибіл👇

Россия на границе с Украиной не сформировала ни единой ударной группировки, - Резников

https://ua.news/ru/jour12/ 20 Лютого 2022 22:04
https://ua.news/ru/ukraine/rossiya-na-granitse-s-ukrainoj-ne-sformirovala-ni-edinoj-udarnoj-gruppirovki-reznikov
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28.07.2022 23:07 Ответить
Підар **************!
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29.07.2022 07:28 Ответить
Він звичайний дегенерат і пройдисвіт, як і кожний юрист "коломойського розливу".
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29.07.2022 03:06 Ответить
Зараз на часі нанести удар. Заїбало тримати.
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28.07.2022 22:56 Ответить
Резников, я ни на что пока почти не намекаю, но те, кто ежедневно киздят не по делу, своей должности вскоре лишаются. Примета такая...
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28.07.2022 22:56 Ответить
Всі коменти чудові і всі праві у своїх дописах, але хотілось би спитати для чого ще одне свято придумав наш президент - державності, адже у нас є день Консттуції, Незалежності, а сьогодні свято річниця хрещення Русі-України, а з цього виходить, що церква повинна бути в країні одна, но чомусь влада не сильно робить на цьому акцент.
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28.07.2022 22:57 Ответить
Щоб наступні покоління знали шо це зробив найвеличніший лідор всіх часів і народів.
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28.07.2022 23:03 Ответить
багато хто з малоросьні напевно зрозумів, що вибір в Україні президента космополіта "какаяразница" і таких же як він у ВР замість українців патріотів призвів до масових смертей, руйнувань та окупації.

Амінь
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28.07.2022 23:00 Ответить
Це він про кого?
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28.07.2022 23:00 Ответить
СВОЕ ГОСУДАРСТВО имеют те, у кого ест в нем ВЛАСТЬ!

У народа Украины пока, к сожалению, нет власти своей СТРАНЕ!
Под НАРОДОМ я понимаю не НАСЕЛЕНИЕ, а настоящих ГРАЖДАН УКРАИНЫ (просьба не путать с теми у кого "есть паспорта Украины" - их наличие еще не гарантирует реального ГРАЖДАНСТВА)!
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28.07.2022 23:00 Ответить
За последние 155 дней многие люди осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство и клоунов при власти, вместо зрелых и образованных политиков!
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28.07.2022 23:01 Ответить
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28.07.2022 23:06 Ответить
Показати б це воїнам на передовій, які теж увійшли в ці 73 % у 2019-му і дати їм твою адресу...
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28.07.2022 23:35 Ответить
Любишь Дерьмака?
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29.07.2022 00:45 Ответить
ЗЄ-влада ніфіга не усвідомила.
Хібащо те, що вони отримали України у безрощдільну власність і можуть з нею робити, що їм заманеться.

Більше того, війна ЗЄрмакам вигідна. Бо під час війни вони можуть гвалтувати Україну без остарху заворушень, мітингів та акцій непокори.
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28.07.2022 23:03 Ответить
великолепно! ничего не напоминает? ))
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28.07.2022 23:04 Ответить
Багато людей й до цих днів усвідомили, що таки мати справжню державу, але велика кількість людей зробила фатальну помилку, обравши кіношного преЗе!дента та депутатів від фейкової партії «Слуга народу», які потім сформували фейковий уряд!
Ось тільки шкоду державі ці діячі нанесли справжнісіньку, яку тепер доводиться долати ціною людських життів!
Краще б обійшовся цей рєзніков без пафосних слів!
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28.07.2022 23:05 Ответить
Хреново другое. Мало кто осознал истинную причину начала полномасштабного вторжения и до сих пор не желает слушать объяснения.
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28.07.2022 23:08 Ответить
Прасвєті нас всєх, пожалуйста.
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28.07.2022 23:26 Ответить
Я осознал истинную причину, но когда я ее тут озвучиваю, меня постоянно банят )))
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28.07.2022 23:41 Ответить
может нужно не такие яркие краски использовать? ; )
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28.07.2022 23:52 Ответить
Вроде не молодой уже человек, целый министр обороны, а надо учить, что у тебя есть свое Государство (не Израиль). И что не надо снимать войска перед вторжением с Крымского коридора, сдавать Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар без боя. Какие тебе еще уроки нужны? Ах да, ты прогуливал с 2014 года.
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28.07.2022 23:09 Ответить
За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу.
Так, усвідомили. І що треба вибирати керувати країною тих, хто працював на благо України ДО виборів, а не обіцяє працювати ПІСЛЯ....
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28.07.2022 23:10 Ответить
Хто там що усвідомив..Навіть в тому самому Львові повно сосок(по іншому не назвеш) які пруться з главзебіла і навіть люськи арестовича."як апатріотично говорить,яка сексі бородка".Тфю бл....Який в Україні примітивний народ,на лапшу ведеться хоч в очі...Гірше папуасів,яких за буси підкупили....
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28.07.2022 23:36 Ответить
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28.07.2022 23:42 Ответить
у мудрого нарiда две беды:
1. он как женщина - любит ушами: газ пописят, колбаса по 2.20 и тд......
2. ему нужно все...., и сразу.......
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28.07.2022 23:57 Ответить
Акакаяразніца казав буратіна.
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28.07.2022 23:10 Ответить
Чому неправильний вибір на виборах найбільший гріх, тому що він шкодить життю не тільки самого виборця , а й мільйонам інших співгромадян, які не робили цей фатальний вибір.
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28.07.2022 23:12 Ответить
(уважно прочитавши попередні коментарі):
Грхм...
А я просто поздоровляю усіх співгромадян!
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28.07.2022 23:12 Ответить
А как насчет того, который русню по саунах развлекал за срублики?
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29.07.2022 00:47 Ответить
Шоколадний патріот - це хто?
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29.07.2022 12:11 Ответить
скажу так - Карма Существует!
Мудрий нарiд проголосовал за клоуна и популиста - получил урок в виде войны....
и здесь все справедливо....., потому, что у Эволюции нет времени нянчиться и цацкаться.....
в одной и той же ситуации Глупый человек - обижается, Умный человек - делает выводы....
сделает ли мудрий нарiд выводы? не знаю.....
хотя..., вообще не удивлюсь, если он и в следующий раз проголосует за какого ни будь очередного Зеленского....
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28.07.2022 23:42 Ответить
Цензор - візьміть на замітку

Птица

@red_bird_2016

Срочно остановите зама Резникова - Дениса Шарапова. Этот субъект занимается подрывной деятельностью и саботажем в поставках оружия на передовую . Вместе с Ермаком тырят и продают оружие. Раскомплектовуют Джевелины, которые потом стрелять не могут, тырять прицелы
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28.07.2022 23:42 Ответить
друг, это всем давно уже известно......, даже ФБР!
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28.07.2022 23:50 Ответить
Де докази?
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29.07.2022 03:15 Ответить
Ти ба, яка патриотична постать.

Цікаво, воно за ці 155 днів хоч пальцем ворухнуло, щоб в Україні почали свою зброю виробляти?
Чи тільки разом з боневтіком співає "дайте грошей" бо красти нема з чого?
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28.07.2022 23:46 Ответить
хто усвідомив, ті у кого два паспорти, і яку країну вони усвідомили?
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29.07.2022 00:18 Ответить
І жодного українця у владі, а ті що там є, громадяни тільки за паспортом.
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29.07.2022 02:15 Ответить
Многие поняли, что голосовать за ма лоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата опасно для здоровья своего и близких...
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29.07.2022 06:32 Ответить
Пучєглазий, а яка твоя Держава?
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29.07.2022 07:24 Ответить
Справа міністра проста..займацця харчуванням армії...своєчасно підвозити озброення на передову та інші заходи для функціонування воєнного організму Держави...
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29.07.2022 07:51 Ответить
Пане Резніков! Займайтеся справами, а не говоріть те що і так всі знають. У вас є речник який може озвучити вашу позицію, бо на мою думку часу на якісь інтервью у вас немає, бо справ багато...
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29.07.2022 08:41 Ответить

Важно быть частью своей страны, даже если не всё в ней нравится. Потому что неопределенное положение может привести к психической неполноценности человека которую он будет пытаться компенсировать манией величия, например -"русским миром" или "Россия ни где не заканчивается" . На западе это было -"немецкий дух спасет мир" , потом - агрессивной пропагандой гомосексуализма (К.Г Юнг говорил, что так случается, когда человек не уютно чувствует себя в своём теле) , БЛМ и прочими событиями.

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29.07.2022 11:19 Ответить
 
 