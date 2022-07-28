За последние 155 дней многие осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство, - Резников

Министр обороны Алексей Резников поздравил сограждан с Днем Украинской государственности.

Глава оборонного ведомства обнародовал поздравления в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За последние 155 дней многие люди осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство. Какая это ценность. Полномасштабное вторжение российского агрессора, когда Москва посылает солдат разрушать украинские города, убивать мирных граждан, устраивает искусственный голод – мы уже это проходили, уроки изучены". Главный урок - Государственность нужно лелеять, развивать, поддерживать", - отметил Резников.

По мнению министра, этот праздник символизирует и утверждает право украинцев самостоятельно определять свою судьбу на своей земле.

Это право, по словам Резникова, не было подарено и не является актом чьей-то милости. "За него боролись на разных этапах создания государства на протяжении веков поколения наших предков. Теряли и снова боролись. Дух нации закалялся в борьбе, мы - потомки тех, кто не сломался. Сейчас - наше время держать удар", - написал министр обороны.

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Он напомнил, что обычно, говоря об Украинском государстве, мы вспоминаем несколько моментов кульминации созиданий государства: величественное государство Русь со столицей в Киеве, Казацкое государство, Украинская Народная Республика. Наконец – современная Украина.

"Но между этими вехами украинский народ не исчезал. Он прилагался к созданию других государств, целых империй. Обогащал своими талантами другие культуры, проливал свою кровь за чьи-то интересы. В этом отличие. Государство и его атрибуты, в первую очередь собственная армия, - это гарантия права Быть. Это счастье уверенно смотреть в будущее. Какое зависит от накопленных прав и собственных усилий. А не от чьих-то прихотей", - подчеркнул Резников.

Глава минобороны заверил, что отпор российской агрессии обязательно завершится нашей победой и безусловным утверждением Украинской государственности на все времена.

"Тысячи патриотов собственными жизнями уже заплатили за это. Вечная память всем борцам, павшим за Украину", - завершил свое обращение министр обороны.