Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп

Госсекретарь Блинкен планирует передать российскому министру лаврову "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать Россию.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь хотел бы передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности, что Россия может силой аннексировать части суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что из москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра лаврова о "расширении географии" планов РФ на территории вне оккупированного Донбасса.

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"Мы считаем, что будет рационально для министра Лаврова услышать напрямую от госсекретаря Блинкена месседж, что аннексия с помощью силы станет полным нарушением Устава ООН и международного права и повлечет за собой огромную цену (для России – ред.) и последствия со стороны большей части света", – сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что запланированный разговор Блинкена с российским министром – это не переговоры по Украине, а также ни в коем случае – не возвращение к "бизнесу как обычно" с Россией.

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"Это делается для Украины, которая должна встретиться (за столом переговоров – ред.) с Россией", - пояснил представитель Госдепа.

По его словам, "украинские партнеры очень четко дали понять, что они готовы и полностью осознают, что агрессия России в конце концов прекратится, и она должна быть завершена путем диалога и дипломатии".

В то же время, добавил Прайс, Россия не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в активном и конструктивном диалоге и дипломатии.

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