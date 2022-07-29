Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп
Госсекретарь Блинкен планирует передать российскому министру лаврову "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать Россию.
Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь хотел бы передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности, что Россия может силой аннексировать части суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепа.
Он подчеркнул, что из москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра лаврова о "расширении географии" планов РФ на территории вне оккупированного Донбасса.
"Мы считаем, что будет рационально для министра Лаврова услышать напрямую от госсекретаря Блинкена месседж, что аннексия с помощью силы станет полным нарушением Устава ООН и международного права и повлечет за собой огромную цену (для России – ред.) и последствия со стороны большей части света", – сказал представитель Госдепа.
Прайс отметил, что запланированный разговор Блинкена с российским министром – это не переговоры по Украине, а также ни в коем случае – не возвращение к "бизнесу как обычно" с Россией.
"Это делается для Украины, которая должна встретиться (за столом переговоров – ред.) с Россией", - пояснил представитель Госдепа.
По его словам, "украинские партнеры очень четко дали понять, что они готовы и полностью осознают, что агрессия России в конце концов прекратится, и она должна быть завершена путем диалога и дипломатии".
В то же время, добавил Прайс, Россия не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в активном и конструктивном диалоге и дипломатии.
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штірліц, б^я
Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png
На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.
https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s
Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.
Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
Як щодо жорсткого меседжу про неприпустимість анексії старих (16.03.2014, 22.02.2022)?
Цього разу буде жосткий чи жестачайший?
намає зі звинуванням кремлівського обмилка !
Так тримати , кацапські боти 🤬
а все інше до москалів не дійде,
все інше будуть вважати за слабкість
Вот это про меседж очень похоже на - Южный парк Мультипликационные войны, часть II (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Cartoon Wars Part II) - эпизод 1004 (№ 143) Где торрористы обещали жесткую ответку, а ответили таким же дном.