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Новости Агрессия России против Украины Война
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Блинкен передаст Лаврову "жесткий месседж" по поводу попыток аннексировать часть Украины, - Госдеп

блінкен

Госсекретарь Блинкен планирует передать российскому министру лаврову "жесткий месседж" о недопустимости аннексии новых территорий Украины, а также о последствиях, которые за это будут ожидать Россию.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь хотел бы передать очень жесткий месседж о нашей обеспокоенности, что Россия может силой аннексировать части суверенной территории Украины", - отметил представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что из москвы продолжают поступать очень тревожные заявления, в том числе со стороны лично министра лаврова о "расширении географии" планов РФ на территории вне оккупированного Донбасса.

Также читайте: Путин сделал Россию изгоем, - Госдеп США

"Мы считаем, что будет рационально для министра Лаврова услышать напрямую от госсекретаря Блинкена месседж, что аннексия с помощью силы станет полным нарушением Устава ООН и международного права и повлечет за собой огромную цену (для России – ред.) и последствия со стороны большей части света", – сказал представитель Госдепа.

Прайс отметил, что запланированный разговор Блинкена с российским министром – это не переговоры по Украине, а также ни в коем случае – не возвращение к "бизнесу как обычно" с Россией.

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"Это делается для Украины, которая должна встретиться (за столом переговоров – ред.) с Россией", - пояснил представитель Госдепа.

По его словам, "украинские партнеры очень четко дали понять, что они готовы и полностью осознают, что агрессия России в конце концов прекратится, и она должна быть завершена путем диалога и дипломатии".

В то же время, добавил Прайс, Россия не демонстрирует никаких признаков заинтересованности в активном и конструктивном диалоге и дипломатии.

Читайте: Руководство РФ все еще планирует аннексировать оккупированные территории Украины, - Блинкен

Блинкен Энтони (937) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+15
Блінкен передасть лаврову "жорсткий меседж"

Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
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29.07.2022 00:38
+15
это не они считают, это все эти десятилетия так себя позиционировало население Украины, и только украинский народ, который в меньшинстве, что то отстаивал вопреки всему.
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29.07.2022 00:47
+13
многие вооруженные силы отдельных стран или альянсы, в том числе и НАТО, свои профильные учения проводят циклически, и обычно это происходит раз в год, в одно и то же время. Но вот оказывается, что дней десять назад прошли явно внеплановые учения НАТО под названием Dynamic Front 22. Причем, насколько можно понять это свежий формат учений, а предыдущие мероприятия с таким же названием и содержанием проходили в конце прошлой осени.

Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png

На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s

Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.

Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
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29.07.2022 00:45
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Правила форума Совет форумчан
Європа знизить споживання російського газу не на 15%, а на 15,1%?
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29.07.2022 00:36 Ответить
Дуже смішно , що аж плакати хочеться від вашого креативу 🤔
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29.07.2022 01:27 Ответить
Ніхто у наших бідах не винен,крім нас самих,не журіться,все одно ми здолаємо цього одвічного ворога,бо як він не намагався нас знищити протягом століть,прийшов час,коли один каже-Слава Україні,а мільйони відповідають-Героям Слава!Хто про це міг думати якихось 40років тому,лише одиниці.
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29.07.2022 01:40 Ответить
Ага в наших бідах винуваті лише ми самі це те саме як дівчину згвалтували лише тому що вона була одягнена в коротку спідницю - так виходить. Це якось могло би спрацювати якби на Землі була би лише Україна і кацапстан - але це не так в світі ще понад 100 країн. Всі країни тіею чи іншою мірою заробляли гроші на співпраці з кацапстаном і всі хто хотів чув що говорили і робили кацапи - а винуваті лише ми.
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29.07.2022 05:06 Ответить
А нас Європа та США 30 років допомагала позбутися зайвого озброєння. Розповідали що всюди мир і озброєння нам не потрібно. А еліта на цьому може трохи грошей ще заробити.
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29.07.2022 08:52 Ответить
взагалі то головна наша проблема це корупція...політична і фінансова
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29.07.2022 09:50 Ответить
Ви цілували руки брехні,корупції,знищували власну армію,тепер усі навколо винні крім вас?ні панове,оце все наслідки вашого існування.
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29.07.2022 11:40 Ответить
Реєстрація: 28 липня 2022

штірліц, б^я
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29.07.2022 09:02 Ответить
Нахрін іди ,судоплатов блд
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29.07.2022 11:41 Ответить
Блінкен передасть лаврову "жорсткий меседж"

Та ну???
Невже "висловить стурбованість"???
Чи навіть пальцем насвариться???
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29.07.2022 00:38 Ответить
Держсекретар хотів би передати дуже жорсткий меседж про наше занепокоєння Джерело:
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29.07.2022 03:58 Ответить
тримай курс за караблекоритом лапотним !
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29.07.2022 08:23 Ответить
Знаковая опечатка, что посееш, то и пожнешь. .
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29.07.2022 00:38 Ответить
эти латентные идары, как и раися, нас считаю с раисяй одним нароТом. та соберитесь уже толпой и помогите дать ********. сцыкуны
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29.07.2022 00:42 Ответить
это не они считают, это все эти десятилетия так себя позиционировало население Украины, и только украинский народ, который в меньшинстве, что то отстаивал вопреки всему.
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29.07.2022 00:47 Ответить
З яких це пір серед населення України український народ у меншості?
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29.07.2022 09:57 Ответить
А 73% за антиукраїнського блазня - це "український" народ?! Щоб бути нацією, треба засвоїти певну суму культурних, історичних знань. І не лише засвоїти, а й практикувати. А я в київському метро, коли доводилося там бувати, бачив масу людей, втуплену писками у газету "Факты".
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29.07.2022 13:00 Ответить
Блінкін, замість меседжів, краще ******** ракетою по бункеру хйла. так русні буде зрозуміліше.
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29.07.2022 00:42 Ответить
Нарізану гумову полоску з ската зафіксовану на кінець ліщини ?
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29.07.2022 00:45 Ответить
Смужку .
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29.07.2022 00:51 Ответить
Якшо нам смішно це слухати, уявіть як кацапи з них ржуть...
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29.07.2022 00:45 Ответить
І кого це цікавить , як кацапи там ржуть ?
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29.07.2022 01:52 Ответить
Не звертайте увагу на обнулЬОнньiх
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29.07.2022 07:04 Ответить
многие вооруженные силы отдельных стран или альянсы, в том числе и НАТО, свои профильные учения проводят циклически, и обычно это происходит раз в год, в одно и то же время. Но вот оказывается, что дней десять назад прошли явно внеплановые учения НАТО под названием Dynamic Front 22. Причем, насколько можно понять это свежий формат учений, а предыдущие мероприятия с таким же названием и содержанием проходили в конце прошлой осени.

Если отталкиваться от традиционной периодичности такого рода учений, то можно отметить, что прошли они намного раньше, чем того можно было ожидать. И насколько видно из того, что в учениях приняли участие более 3 тыс военнослужащих из 19 стран и организованы они были командованием США по Европе и Африке, то вывод о том, что мероприятие как-то связано с Украиной, напрашивается сам собой. Ну а после того, как на глаза попадается эмблема учений, то все становится на место.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/07/Design-ohne-Titel21.png

На самом деле это - профильные, артиллерийские учения и на них, в основном, была представлена именно та техника, которая начала работать в Украине. Речь идет р разных типах гаубиц, в том числе и М777, ну куда же деться без Хаймерсов. Сейчас они стали абсолютной звездой в мире артиллерии, а на полигоне Графенвёр, где проводились натурные стрельбы, с 18 по 23 июля был полный аншлаг. Как стало известно из наших собственных источников, там шла речь о том, что уже хорошо известные артиллерийские системы неожиданно получили второе дыхание и Вооруженные Силы Украины показали, что на самом деле можно выделывать этими системами.

https://www.youtube.com/watch?v=6Rt-PuLSMEw&t=319s

Можно даже не сомневаться в том, что американские специалисты четко фиксируют все то, что делают наши военные и перенимают опыт. С них никогда корона не падала, и если есть возможность почерпнуть что-то важное и полезное, они это сделают без лишней рефлексии. А кроме того, наши военные показали, что освоение новых систем вооружений может проходить намного быстрее, чем это было принято, что крайне важно для быстрого развертывания систем в совершенно новых местах. Правда, речь здесь уже идет не только в мастерстве, трудолюбии, грамотности и прочем, но и в мотивации, с чем у многих могут быть проблемы.

Очевидно, что результаты, показанные ВСУ, и то, что было продемонстрировано на учениях Dynamic Front 22, стало толчком для многих, чтобы задуматься о приобретении такого оружия, а кто уже сделал заявки, существенно их расширил. Так что наши военные, получая оружие в дар, на самом деле, существенно отрабатывают его стоимость, поскольку уже сделали такую рекламу поставленному оружию, что никакие выставки, красивые ролики и даже показуха, не смогли бы так повлиять на рост спроса. И ведь это нам поставлен мизер, в плане номенклатуры. Но эти торжественные гимны и кантаты звучат в адрес Западного оружия, а для мордорского ВПК это скорее - траурный марш.
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29.07.2022 00:45 Ответить
Вот бы вашу тегу почитали обнуленные этой страницы... А то все, ущербные , бочку катят на наших братьев по оружию.
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29.07.2022 07:08 Ответить
а то путін без них не знає, що він порушує міжнародні закони. сцикуни срані
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29.07.2022 00:46 Ответить
Ни о чём
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29.07.2022 00:50 Ответить
"жорсткий меседж". Стоп. Десь я таке вже чув. Згадав. 2014 рік.
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29.07.2022 00:52 Ответить
Жорсткий меседж це -надглибока стурбованість найвищого рівня?Чи може щось новеньке викотять?)
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29.07.2022 01:02 Ответить
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29.07.2022 01:11 Ответить
ойц
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29.07.2022 01:12 Ответить
меньше трындеть - и больше хаймерсов .....вот конструктивная формула переговоров......
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29.07.2022 01:15 Ответить
"...про неприпустимість анексії нових територій України"

Як щодо жорсткого меседжу про неприпустимість анексії старих (16.03.2014, 22.02.2022)?

Цього разу буде жосткий чи жестачайший?
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29.07.2022 01:23 Ответить
Накинулись на Блінкена , як саранча африканська і жодного коментаря
намає зі звинуванням кремлівського обмилка !

Так тримати , кацапські боти 🤬
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29.07.2022 01:30 Ответить
жорсткий меседж це коли жорстко по пиці

а все інше до москалів не дійде,
все інше будуть вважати за слабкість
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29.07.2022 02:31 Ответить
Шо?
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29.07.2022 03:40 Ответить
Любые переговоры с парашей, что головой об стенку...
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29.07.2022 05:02 Ответить
Какое же днище! Лучше бы уже молчал. Запад в глазах свинорусых гопников вообще опустился. Они теперь только насмехаются над западными лидерами.

Вот это про меседж очень похоже на - Южный парк Мультипликационные войны, часть II (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Cartoon Wars Part II) - эпизод 1004 (№ 143) Где торрористы обещали жесткую ответку, а ответили таким же дном.
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29.07.2022 05:10 Ответить
Так ,це вже дно без кришки.
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29.07.2022 07:41 Ответить
Тобто засрашку країною-терористом блінкен не збирається визнавати? Вирішив зробити щось набагато суворіше та жахливіше. "Жорсткий меседж про занепокоєння..."🤦 😱🥴🥴🥴
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29.07.2022 06:04 Ответить
Ми за останнi 30 рокiв зi своеi военки зробили пшик... То на вашу думку , чим ми зупинили москальських комунофашистiв? А пiсля таких заяв, як ви гадаете, за допомогою чого будуть гнанi ластоногi ааленi з нашоi землi?... Забули? - Морковку iжте - пам`ять вiдновлюе.
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29.07.2022 07:01 Ответить
Гарний меседж це «томогавки», Абрамси, хімарси, літаки ф35.
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29.07.2022 06:41 Ответить
сначала во время войны выбираете клоунов , а потом вам Блинкен виноват
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29.07.2022 06:56 Ответить
Так рашисты уже анексировали и крым и дамбас. И ничего по сути за ето им небыло. ***** до жопы ваши озабоченности. Давайте нам самолеты и Тамагавки
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29.07.2022 07:15 Ответить
***** как истинному террористу так льстит что с ним хотят опять поговорить и дагаварицца. Для этого он все и начал. И будет продолжать до тех пор пока вместо переговоров ему молча не будут давать по зубам а потом посадят привселюдно на бутылку посреди двора, отчего он лишится авторитета и станет изгоем даже среди своих
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29.07.2022 07:18 Ответить
Які там меседжі? вже майже півроку незалежну країну, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї - безперервно обстрілюють ракетами. Заблокуйте їм усі платіжні системи, зв'язок, інтернет, дайте Україні крилаті ракети (яких у Штатах безліч)
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29.07.2022 08:43 Ответить
Унылому лошадю - *жесткий месседж*, а Украине - *Томагавки*.
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29.07.2022 08:50 Ответить
С каких это пор недоимперия понимает слова? Их надо бить по рукам и башке а не снимать санкции относительно сельхозпродукции,удобрений,ремонту самолетиков,банков,турбин и еще фиг знает каких - частично сняли но прецедент создан...вообще будут говорить про пленных американцах которые парашка хочет (грозится) казнить руками лугандона - московиты уже и цену назначили в виде оружейного барона бута который "отдыхает" в американской тюрьме...
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29.07.2022 09:03 Ответить
краще передати належну кількість необхідної зброї
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29.07.2022 09:41 Ответить
кращій меседж для кацапів - ракети дальньої дії.
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29.07.2022 09:43 Ответить
СССР сдох от Инфаркта в августе 1991...ни НАТО ни Америка не нападали на то дерьмо дохлое задолго до распада Шариковских болванов...Раб ZZeя сдохнет от Инсульта внезапного...
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29.07.2022 09:53 Ответить
а то что они делали до этого нарушениями не являлось?
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29.07.2022 10:37 Ответить
Надеюсь в этом случае вместо традиционных озабоченностей США передадут Украине тактические ракеты и самолеты Ф16 вкупе с дальнобойной ПВО и ПРО? Озабоченностями рашку не испугать-Рашка уже пошла вразнос
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29.07.2022 11:01 Ответить
Та не ганібіть Америку вже ще більше!!! Ніяких меседжів крім тих що "Хімарс" з м777 може надіслати рашисти не розуміють. Ще "меседжі" від F16 їм би гарно зайшли! Усе іньше дурна трата часу!
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29.07.2022 11:54 Ответить
я за жорсткий диск у сраці лаврова
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29.07.2022 12:48 Ответить
А що, як лавров насере на цей ваш "жорсткий меседж"?!
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29.07.2022 13:01 Ответить
они озаботятся ((
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29.07.2022 14:46 Ответить
Та санкцій мордору накиньте по максимуму, а Україні---зброї.
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29.07.2022 23:11 Ответить
 
 