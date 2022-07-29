В течение 28 июля уничтожено 36 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы, 1 РЛС и 4 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию оперативной обстановки на юге Украины по состоянию на 28 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне сложна, но ее развитие под контролем сил обороны.

Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба.

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В течение ночи противник нанес один авиационный и два ракетных удара.

Парой ударных вертолетов Ка-52 пытался атаковать отбитую у него Андреевку. Без наших потерь.

Среди ночи реактивной системой залпового огня "Град" обстреляны окрестности Малой Костромки. Без потерь.

Перед рассветом 12 зенитных ракет С-300 были выпущены по Николаеву по направлению Голой Пристани. Последствиями попаданий являются практически разрушенные здания двух школ, разбитый яхтклуб, склады агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Ранен один человек.

Почти в то же время с моря были произведены пуски крылатых ракет типа "Калибр", которыми атакован север страны.

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Утром по поселку Шестерня Бериславского района Херсонщины враг ударил пятнадцатью снарядами "Ураганов". Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован. Погиб один, ранены два гражданских жителя.

В течение боевого дня враг авиацией испытывал прочность наших позиций 9 раз, в том числе в районе освобожденного с.Потемкино и Ольгино. Наших потерь нет.

В полдень, предположительно двумя "Искандерами", атакован Кропивницкий. Ракеты попали в ангары авиапредприятия. 5 человек погибли. 26 раненых доставлены в медицинские учреждения.

Путем нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского нашими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки.

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Николаев к вечеру атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Попали в элеватор и турбазу. Предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены рядом стоящие здания.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4, по сосредоточению вражеской силы и техники – 3.

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения отминусовали у врага 36 рашистов, 3 танки, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническе, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

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В Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована. Сейчас там поджидают 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 16 ракет.

Вместе с тем в море остается и минная угроза. В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Совершаются ремонтные работы, человеческих потерь нет.

Пренебрегая запретом, предупреждающими информационными знаками, в районе Коблева двое мужчин погибли во время купания, подорвавшись на морской мине, дрейфующей в прибрежной зоне после шторма".

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