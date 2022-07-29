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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение 28 июля уничтожено 36 оккупантов, 3 танка, 3 гаубицы, 1 РЛС и 4 склада боеприпасов, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию оперативной обстановки на юге Украины по состоянию на 28 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Обстановка в нашей операционной зоне сложна, но ее развитие под контролем сил обороны.

Враг продолжает ведение боевых действий по занятым рубежам обороны. Скованный нашими действиями не имеет возможности для создания новых ударных группировок. Продолжается контрбатарейная борьба.

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В течение ночи противник нанес один авиационный и два ракетных удара.

Парой ударных вертолетов Ка-52 пытался атаковать отбитую у него Андреевку. Без наших потерь.

Среди ночи реактивной системой залпового огня "Град" обстреляны окрестности Малой Костромки. Без потерь.

Перед рассветом 12 зенитных ракет С-300 были выпущены по Николаеву по направлению Голой Пристани. Последствиями попаданий являются практически разрушенные здания двух школ, разбитый яхтклуб, склады агропромышленного предприятия, хозяйственные постройки. Ранен один человек.

Почти в то же время с моря были произведены пуски крылатых ракет типа "Калибр", которыми атакован север страны.

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Утром по поселку Шестерня Бериславского района Херсонщины враг ударил пятнадцатью снарядами "Ураганов". Повреждены четыре частных дома. Пожар ликвидирован. Погиб один, ранены два гражданских жителя.

В течение боевого дня враг авиацией испытывал прочность наших позиций 9 раз, в том числе в районе освобожденного с.Потемкино и Ольгино. Наших потерь нет.

В полдень, предположительно двумя "Искандерами", атакован Кропивницкий. Ракеты попали в ангары авиапредприятия. 5 человек погибли. 26 раненых доставлены в медицинские учреждения.

Путем нанесения двух огневых ударов по скоплению врага в районе Брускинского нашими силами остановлено выдвижение вражеской ротной тактической группы для проведения контратаки в направлении Белогорки.

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Николаев к вечеру атакован четырьмя реактивными снарядами из системы залпового огня "Смерч". Попали в элеватор и турбазу. Предварительно – без человеческих потерь, но существенно повреждены рядом стоящие здания.

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, из них по опорным пунктам – 4, по сосредоточению вражеской силы и техники – 3.

Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения отминусовали у врага 36 рашистов, 3 танки, 3 гаубицы "Мста-Б", радиолокационную станцию "Зоопарк-1", 4 единицы бронированной и 7 – автомобильной техники. Также в Геническе, Херсонском, Каховском и Бериславском районах уничтожены 4 склада боеприпасов.

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В Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована. Сейчас там поджидают 2 надводных ракетоносителя и 3 больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 16 ракет.

Вместе с тем в море остается и минная угроза. В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна. Совершаются ремонтные работы, человеческих потерь нет.

Пренебрегая запретом, предупреждающими информационными знаками, в районе Коблева двое мужчин погибли во время купания, подорвавшись на морской мине, дрейфующей в прибрежной зоне после шторма".

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Николаевская область (2128) Одесская область (3580) Херсонская область (4789)


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Топ комментарии
+6
Только что 2 пакета по 6 ракет отхимарсили. Мне кажется по мосту прилеты.
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29.07.2022 02:12
+5
Гарна робота , хлопці Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.07.2022 01:58
+3
Появились видео как калмык убивает нашего пленного ..Уже все каналы разных соцсетей взбудоражены жестокостью даного видео .История с Бучей будет повторяться пока мрази на нашей земле
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29.07.2022 03:30
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Гарна робота , хлопці Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.07.2022 01:58 Ответить
Только что 2 пакета по 6 ракет отхимарсили. Мне кажется по мосту прилеты.
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29.07.2022 02:12 Ответить
вата ноет о прилетах по Херсону Донецку Макеевке Илловайску
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29.07.2022 03:19 Ответить
Появились видео как калмык убивает нашего пленного ..Уже все каналы разных соцсетей взбудоражены жестокостью даного видео .История с Бучей будет повторяться пока мрази на нашей земле
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29.07.2022 03:30 Ответить
Релакс в наше время - https://m.youtube.com/watch?v=a_Wsad4RpmM
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29.07.2022 03:47 Ответить
"В нескольких телеграм-каналах появилось видео, на котором, предположительно, российские военнослужащие канцелярским ножом https://vot-tak.tv/tag/*******-prestupleniya-v-ukraine/ отрезают гениталии украинскому пленному.В частности, неполная версия видео, на которой не видно основных издевательств, была https://t.me/astrapress/9412 опубликована в каналах Insider UA и Moscow calling.На кадрах видно, как связанному человеку в военной форме канцелярским ножом отрезают мошонку. Пленный пытается сопротивляться, но его отправляют в нокаут ударом ноги по затылку.
Полная версия видеозаписи есть в распоряжении «Вот Так», однако редакция не публикует ее из этических соображений.

Человека с ножом некоторые телеграм-каналы https://t.me/astrapress/9412 идентифицировали как участника одного из сюжетов на федеральном ТВ: в нем его представили как бойца чеченского добровольческого батальона «Ахмат». Тогда российское телевидение рассказывало про «зачистку» северодонецкого завода «Азот»."
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29.07.2022 03:50 Ответить
Терпение самый большой дар украинцам от Бога. Русня провоцирует нас на жестокость и все что нужно украинцам, это использовать тактику Айкидо направляя их жестокость, против самих ватников. Фиксировать все преступления и настаивать признать русню террористами. Последствия этого принесет всю эту жестокость в каждый русский дом. Они будут умирать более мучительной смертью
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29.07.2022 04:00 Ответить
Коли ще це буде. Це тільки у особистих справах помста має бути холодною. Як на мене "око за око" саме те
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29.07.2022 06:23 Ответить
Идентифицирован военный преступник

На видео преступник отрезал гениталии пленному канцелярским ножом.

"ФИО: Арошанов Виталий Вальерьевич.
Дата рождения: 21.02.1983
Номера телефонов: 79169261270, 79779710839, 79688136227.
Email: .
Номер паспорта: 8514499211
ИНН: 081408919308
СНИЛС: 12247005916
Адрес: Россия, Респ. Калмыкия, г. Элиста, мкр. 4-й, д. 48, кв. 16"

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29.07.2022 04:37 Ответить
Цензор ми чекаємо на публікацію ..Всі просять максимально зробити репост цього катування навіть в зарубіжні мас-медіа...Чекаєм
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29.07.2022 08:51 Ответить
 
 