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Военные РФ похитили пассажирский теплоход, чтобы переправиться через Днепр возле разрушенного Антоновского моста, - полиция

міст,антонівський

В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области в Фейсбуке.

Теплоход был пришвартован на Карантинном острове.

В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.

Сегодня известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты прокладывают понтоны вместо Антоновского моста. ФОТО

Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что возле Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.

армия РФ (19318) мост (1028) теплоход (17) Херсон (2834) Херсонская область (4789)


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Топ комментарии
+24
зброд гвалтівників, маніяків і крадіїв, то хіба це армія?
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29.07.2022 06:46
+19
https://t.me/Sharpreview/15949 Олег Шарп повідомляє : "Бавовна. Брилёвка Херсонской области - это примерно посередине между Херсоном и крымским Армянском.
Через этот посёлок проходит железная дорога из Крыма, поэтому неудивительно, что ВСУ нанесли очередной удар по логистической инфраструктуре русни именно там. Следующие прилёты будут по Чонгару (мост).
Также сообщают о бавовне в Херсоне и Новой Каховке. Ну, а о том, что полыхает сдетонировавшими боекомплектами Иловайск, вы уже знаете".
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29.07.2022 07:21
+15
касаби і його втоплять- нація ублюдків
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29.07.2022 06:47
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зброд гвалтівників, маніяків і крадіїв, то хіба це армія?
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29.07.2022 06:46 Ответить
Это дикая козломордая лаптекопытная орда, которая подлежит тотальному уничтожению.
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29.07.2022 07:38 Ответить
І зброд таких, то хіба це спецоперація?
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29.07.2022 11:17 Ответить
касаби і його втоплять- нація ублюдків
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29.07.2022 06:47 Ответить
Цікаво, а smart працює по плавучим цілям?...
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29.07.2022 07:12 Ответить
З теплоходом буде як з кришталевим "буєм" і руки поріжуть , і "буй" розіб"ють..
********** недодруга орда!
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29.07.2022 07:14 Ответить
Я думаю про інше: на пасажирський теплохід можна завантажить лише "м"ясо" Ну (обмежено) - ящики з ************ (патронами і снарядами до ствольної артилерії) та 200-літрові бочки з пальним Що вони робитимуть з важкою технікою і снарядами до РСЗО? Та й пального їм набагато більше треба буде!
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29.07.2022 09:07 Ответить
Як це "викрали"? Вночі, тихенько, щоб ніхто не бачив? Мабуть вонни його захопили, та ще, мабуть, команду в заручники взяли. Вони терористи та бандити.
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29.07.2022 07:18 Ответить
https://t.me/Sharpreview/15949 Олег Шарп повідомляє : "Бавовна. Брилёвка Херсонской области - это примерно посередине между Херсоном и крымским Армянском.
Через этот посёлок проходит железная дорога из Крыма, поэтому неудивительно, что ВСУ нанесли очередной удар по логистической инфраструктуре русни именно там. Следующие прилёты будут по Чонгару (мост).
Также сообщают о бавовне в Херсоне и Новой Каховке. Ну, а о том, что полыхает сдетонировавшими боекомплектами Иловайск, вы уже знаете".
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29.07.2022 07:21 Ответить
а эхо от бавовны аж в климово брянской области
https://twitter.com/i/status/1552870028005064704
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29.07.2022 09:51 Ответить
Цікаво що робив теплохід на окупованій території? Чому не уплив? Асвабадителей чекав?
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29.07.2022 07:21 Ответить
Ну тоді на теплоход чекає участь Антонівського моста.
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29.07.2022 07:30 Ответить
Орки вам нічого не допоможе , бо ви бидло безславне, кинуте таким же безславним виродком ****** на безпричинну смерть , немає за вами правди , Бога і честі
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29.07.2022 07:35 Ответить
Когда теплоходы и лодки закончатся, козломордые репоеды будут делать плоты из комыша, как Тур Хеердал, чтобы драпать от наших ВСУ
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29.07.2022 07:36 Ответить
Куди вони тікають? Там же на тому березі їх чечени чекають за дезертирство на пляшку посадити...
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29.07.2022 07:51 Ответить
Ю.Антонов песня: "Ах, белый теплоход, гудка тревожный бас Печалит за кормой сиянье синих глаз. Ах, белый теплоход бегущая вода Уносишь ты меня, скажи куда. А теплоход по морю плыл, бежали волны за кормою, И ветер ласковый морской, развеселясь, играл с тобою. И засмотревшись на тебя, не знаю почему...."
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29.07.2022 08:48 Ответить
Піратами вже стали. Це вони для втечі присобачать, буде як в Керчі в травні 1942 року.
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29.07.2022 08:50 Ответить
""
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29.07.2022 08:52 Ответить
а на теплоходе музыка играла?
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29.07.2022 09:48 Ответить
А як же, теплоход то кончений, назва путін введі
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29.07.2022 10:05 Ответить
ненаписано, в яку сторону переправляли, на мясо чи тікали
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29.07.2022 11:01 Ответить
 
 