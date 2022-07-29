Военные РФ похитили пассажирский теплоход, чтобы переправиться через Днепр возле разрушенного Антоновского моста, - полиция

В Херсоне военные РФ угнали пассажирский теплоход и с его помощью переправляются через Днепр в районе поврежденного Антоновского моста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области в Фейсбуке.

Теплоход был пришвартован на Карантинном острове.

В Херсоне военные РФ завладели пассажирским теплоходом, который был пришвартован на Карантинном острове.

Сегодня известно, что оккупационные войска используют теплоход для переправки через реку Днепр в районе поврежденного Антоновского моста", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 26 июля очевидцы сообщали, что возле Антоновского моста через Днепр слышны взрывы. Утром представители оккупационной администрации сообщили, что движение по мосту перекрыто.

В оперативном командовании "Юг" подтвердили, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому мосту в захваченном Херсоне.