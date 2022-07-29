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ВСУ отразили наступления в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки, оккупанты понесли потери и отошли, - Генштаб

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Россияне пытались наступать в районе Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки, но понесли потери и отошли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводную информацию Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 06:00 29 июля.

Так, начались сто пятьдесят шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Боевой, численный состав и характер действий группировки противника также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем враг нанес удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области и Журавки Сумской области. Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.

На Харьковском направлении противник производил огненное поражение по артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщева, Старый Салтов и Коробочки. Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпанового.

На Краматорском направлении активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звановка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При штурме в районе Песков российские оккупанты использовали форму ВСУ, - Генштаб

На Бахмутском направлении совершает обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцева и Вершины. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар вблизи Новоандреевки.

Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселый Кут, Партизанское, Шевченково, Мирное, Широкое, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакова, Белогорки и Потемкиного.

Читайте также: Враг частично улучшил тактическое положение в направлениях Соледара и Вершины, в других районах Бахмутского направления успеха не имел, - Генштаб ВСУ

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы и технике врага.

армия РФ (19318) Генштаб ВС (6310) Авдеевка (2444)


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П'ятниця починаєтся з гарних новин
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29.07.2022 08:13 Ответить
Партия Гимарсов из четырех экипажей прибыла в Украину..кажуть наши блогеры Тарас Березовец и Роман Цимбалюк...
А якщо не чотири а десять Або більше...то РАБzzeя не витримає другої

Ї каденції Порошенка... як казала Ольга *********...
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29.07.2022 09:18 Ответить
А тим часом кацапи без зайвого шуму потихеньку оточують Авдєєвку та рухаються до Бахмуту. Тактика - розстрілювати все що перед ними із важкого озброєння поки там нічого і нікого не залишеться. Заходять вагнерівці з мінімальними втратами. Не швидко, але впевнено. У нас із важкого озброєння - тільки язики Цимбалюка, Березовця і їм подібних пустозвонів. Ну і відосіки Зєлі, звичайно...
Снаврядів пів вагона, ну й кілька Хаймерсів на величезний фронт.
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29.07.2022 09:26 Ответить
73% зелемойша..отримав... Не за язык...
Будете кушать его рейтинг...
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29.07.2022 10:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.07.2022 10:22 Ответить
 
 