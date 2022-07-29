Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Об этом в своем телеграм-канале пишет глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниечнко, передает Цензор.НЕТ.

"По Никополю российская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки", - подчеркнул он.

По его словам, задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света, на месте работают аварийные бригады электриков.

Предварительно люди не пострадали.

В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС.

Также Резниченко подчеркнул, что в Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.

Прошло без жертв и разрушений.

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