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Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.

Об этом в своем телеграм-канале пишет глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниечнко, передает Цензор.НЕТ.

"По Никополю российская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки", - подчеркнул он.

По его словам, задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света, на месте работают аварийные бригады электриков.

Предварительно люди не пострадали.

В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС.

Также Резниченко подчеркнул, что в Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.

Прошло без жертв и разрушений.

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Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из Градов и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко 01

Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из Градов и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко 02

Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из Градов и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко 03

Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из Градов и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко 04

Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из Градов и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко 05

обстрел (27275) Резниченко Валентин (475) Никополь (1030) Днепропетровская область (3981)


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треба відтісняти бо вони пішли в рознос
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29.07.2022 08:03 Ответить
террористы-сыкуны, спрятались на аэс и за днепр
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29.07.2022 08:14 Ответить
Не повірю. що ЗСУ не може у відповідь обстрілювати територію кацапстану. Причому кордон з кацапстаном величезний - можна знайти "дірки" і обстрілювати кацапстан.
Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати. що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
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29.07.2022 08:23 Ответить
Чем это поможет Никополю? Кацапам пох на какую-то деревню или мелкий Курск.
Тем чем Украина может обстреливать терроросию,пусть лучше обстреливает тех ****** которые обстреливают Никополь.
А на данном этапе ЗСУ особо Никополем не заморачиваеться,для них он глубокий тыл,а обстреливают всю Украину и на фоне Харькова и Николаева он не заметен.
Даже по жидким комментам виден интерес к Никополю.
Свести к минимуму обстрелы можно применяя дроны камикадзе,поставленные США и БПЛА ,учитывая близость АЭС,можно было и не экономить.
Да и хоть одну ЗУшку,не говоря о чем то более серьезном, потому как кацапские беспилотники чувствуют себя вольготно,каждый день их видят и не по одному обычные горожане.
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29.07.2022 09:29 Ответить
Якщо дійсно західні партнери не дозволяють, навіщо Зеленський 27-го вранці грозився:
"Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...
І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони".
Тьху.
Ну який авторитет буде у президента, якщо він просто сотрясає повітря?
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29.07.2022 09:51 Ответить
 
 