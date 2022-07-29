Ночью рашисты обстреляли Днепропетровщину из "Градов" и артиллерии, по Никополю выпустили более 40 реактивных снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Ночью враг ударил по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области.
Об этом в своем телеграм-канале пишет глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниечнко, передает Цензор.НЕТ.
"По Никополю российская армия попала из "Градов". Сознательно стреляли по жилому кварталу. Направили туда более 40 реактивных снарядов. Повреждены 6 частных домов и хозяйственные постройки", - подчеркнул он.
По его словам, задело линию электропередач. Несколько тысяч никопольчан частного сектора остались без света, на месте работают аварийные бригады электриков.
Предварительно люди не пострадали.
В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов. Там работают специалисты ГСЧС.
Также Резниченко подчеркнул, что в Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую громаду.
Прошло без жертв и разрушений.
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Якщо палестинці досить успішно обстрілюють Ізраїль саморобними ракетами- то для України з цим не може бути проблем.
Розказувати. що західні партнери не дозволяють - це або брехня, або тоді які це партнери?
Тем чем Украина может обстреливать терроросию,пусть лучше обстреливает тех ****** которые обстреливают Никополь.
А на данном этапе ЗСУ особо Никополем не заморачиваеться,для них он глубокий тыл,а обстреливают всю Украину и на фоне Харькова и Николаева он не заметен.
Даже по жидким комментам виден интерес к Никополю.
Свести к минимуму обстрелы можно применяя дроны камикадзе,поставленные США и БПЛА ,учитывая близость АЭС,можно было и не экономить.
Да и хоть одну ЗУшку,не говоря о чем то более серьезном, потому как кацапские беспилотники чувствуют себя вольготно,каждый день их видят и не по одному обычные горожане.
"Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали...
І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, хоч би що там брехало про такі удари російське Міністерство оборони".
Тьху.
Ну який авторитет буде у президента, якщо він просто сотрясає повітря?