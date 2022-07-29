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Россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Покровска в Донецкой области. Есть раненые, - городской совет

покровськ

28 июля около 22:00 в Покровске произошел мощный взрыв. Российские оккупационные войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Покровском городском совете.

"Около 22 часов жители Покровска услышали мощный взрыв. По информации ГСЧС, под обстрел попал железнодорожный вокзал и близлежащая территория. В результате обстрелов в жилых домах повреждены окна, без пострадавших. Разрушение на железнодорожном вокзале: повреждены окна и двери, 70 м. высоковольтной линии электропередачи, 1,5 м. железнодорожного пути", - говорится в сообщении.

Также читайте: 14 человек получили ранения, одна женщина погибла в результате обстрела Покровска войсками РФ, - горсовет

Отмечается, что пострадали пять человек, работники железных дорог: трое отправлены каретой скорой помощи, двое отказались от госпитализации. В нежилом двухэтажном доме, расположенном у железнодорожного вокзала, повреждены окна. Взрывоопасных предметов не обнаружено, пиротехники выезжали на город с пожарной частью, были обнаружены обломки ракеты.

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Покровск (600)


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Зустрітись з ЗСУ кацапня не спроможна. Відразу обсерається.
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29.07.2022 08:45 Ответить
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29.07.2022 08:55 Ответить
Как раз там эвакуация планировалась сегодня
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29.07.2022 08:56 Ответить
Треба публікувати побільше анонсів евакуаційних заходів. З яких вокзалів, скільки потягів, на яку годину. Влада або свідомий ворог, або неадекватні дебіли.
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29.07.2022 09:00 Ответить
Ну, цими питаннями у нас займається... Правильно! Верещук.
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29.07.2022 09:08 Ответить
а як інакше людей збирати ?Нехай потяг порожнім їде ?
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29.07.2022 09:15 Ответить
Верещук расписывала все движения эвакуационных мероприятий по всей Украине задолго до самой эвакуации..с временем отправления и маршруте движения поездов и автобусов...
Когда Зе наградит эту "хероиню" Украины...?
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29.07.2022 09:10 Ответить
Дуже багато анонсів по країні, і не тільки по цьому потягу, а й по іншому, наприклад по зерну, де збирають, куди відправляють, війна жорстока, а роти влади все більше хваляться, чи не розуміють, що роблять наводку.
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29.07.2022 09:27 Ответить
Коли вже ЗСУ буде бомбити вокзали на кацапії? Чи не на часі, бо *уйло розсердиться.
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29.07.2022 09:31 Ответить
 
 