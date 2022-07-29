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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 500 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 749 танка и 3 987 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ворог,кацап,русня,орк

Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июля потери личного состава противника составляют около 40 500 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 40 500 (+270) человек ликвидировано,
  • танков - 1749 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 3987 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 900 (+6) ед,
  • РСЗО - 258 (+0) ед,
  • средства ПВО - 117 (+0) ед,
  • самолетов - 222 (+0) ед,
  • вертолетов - 190 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 870 (+16) ед,
  • специальная техника – 77 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении", - проинформировали в Генштабе.

Читайте: ВСУ отразили наступления в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки, оккупанты понесли потери и отошли, - Генштаб

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 500 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 749 танка и 3 987 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6310) ликвидация (3567)


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Топ комментарии
+12
Здыхайте, кацапские суки! Вам тут не место
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29.07.2022 09:55
+8
Хто з мечем прийде від нього і загине. Горіть в пеклі москалі
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29.07.2022 09:53
+7
СКОРО НА КААЗЛАБАДЕ БУДЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 тыщ х 200.
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29.07.2022 09:57
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Хто з мечем прийде від нього і загине. Горіть в пеклі москалі
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29.07.2022 09:53 Ответить
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29.07.2022 10:06 Ответить
Здыхайте, кацапские суки! Вам тут не место
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29.07.2022 09:55 Ответить
СКОРО НА КААЗЛАБАДЕ БУДЕТ ЮБИЛЕЙ - 50 тыщ х 200.
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29.07.2022 09:57 Ответить
До сентября нада 50к оформить, а если не будет хватать до круглой цыфры то 31 августа всегда можно будет казнить военнопленных, что бы подогнать красивую цыфру
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29.07.2022 09:59 Ответить
До сентября все 60 двухсотых кусков будет.
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29.07.2022 10:01 Ответить
40000********!
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29.07.2022 09:59 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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29.07.2022 10:01 Ответить
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29.07.2022 11:03 Ответить
Свиноруси взяли гарний темп в здиханні це радує.
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29.07.2022 10:05 Ответить
В Афгане дохляк ссР потерял за 10 лет всего 13 000...
В эту туфту верят и сегодня...
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29.07.2022 10:08 Ответить
щось не понятно з літаками і вертольотами
вроді в сводках що ворог літає бомбить наші позиції а втрат не має
стінгери закінчились чи що?
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29.07.2022 10:12 Ответить
На рахунок стінгерів, читав що їм для пострілу потрібно більше часу, і не завжди він є. Наче про бпла ними відпрацьовують.
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29.07.2022 10:34 Ответить
Вони в рідких випадках залітають за лінію фронту, б'ють з кабріювання.
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29.07.2022 10:34 Ответить
Задача путлера полностью лишить Украину доступа к Черному морю...любой ценой...и с любыми жертвами Бурятов и прочих калмыко-удмурто-якутов...
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29.07.2022 10:17 Ответить
Подивись вчорашній ефір Юрія Швеця. Про джевеліни, стінгери і т.п. Як їх хтось "притримував" в тилу, при цьому зберігав при мінусових температурах і в них зарядка на блоках живлення сіла...
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29.07.2022 10:20 Ответить
конашенкова ще подивіться.
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29.07.2022 11:03 Ответить
Як результат, більшість літальних апаратів кацапів наші збивають старими радянськими "стрілами". Почитай в інтернеті, чим останнім часом збивались летючі орки. Жодного "стінгера" не згадується.
Хоча, після отримання від Штатів сотень установок "стінгерів" динаміка мала б бути протележна.
Є така порода людей - тилові криси і ділки, які наживаються на війні...
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29.07.2022 10:26 Ответить
я теж от прочитала і це збіглося з моїми спостереженнями, що Іглами в основному збивають, а не Стінгерами. що наводить на мислі.
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29.07.2022 11:18 Ответить
Це гарне зауваження - чомусь відомство Шарапова (торгівля зброєю) по своїм мотивам
затримує західні зброю на своїх складах. Діяльність цього відомства хочуть захистити
секретністю за допомогою військового відомства. А от трофейні "Ігли" ніхто не затримує.
Іноді є відосікі як Стінгерами збивають безпілотніки Орлан 10 але таке враження що це
постановка у дусі кварталу....Шарапов це бувший подєльнік папіка дЄрмака ГРУшника.
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29.07.2022 12:16 Ответить
дЄрмак і Шарапов разом як партнери, вся зброя від Заходу проходе через Шарапова
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29.07.2022 12:18 Ответить
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29.07.2022 10:33 Ответить
Пусть горят в аду,чем дольше,тем лучше.
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29.07.2022 11:20 Ответить
Нажаль 40 000 дохлих кацапів це мало.
Чеченська війна закінчилась на цифрах 300 000 дохлих кацапів, с тих пір кацапи
платять данину Чечні.
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29.07.2022 12:12 Ответить
Завдяки цим людям Україна затягує свою Перемогу на місяці
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29.07.2022 12:20 Ответить
 
 