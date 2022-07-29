Общие боевые потери РФ с начала войны – около 40 500 человек, 222 самолета, 190 вертолетов, 1 749 танка и 3 987 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, вторгшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 29 июля потери личного состава противника составляют около 40 500 человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.07 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 40 500 (+270) человек ликвидировано,
- танков - 1749 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 3987 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 900 (+6) ед,
- РСЗО - 258 (+0) ед,
- средства ПВО - 117 (+0) ед,
- самолетов - 222 (+0) ед,
- вертолетов - 190 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 731 (+2),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 870 (+16) ед,
- специальная техника – 77 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении", - проинформировали в Генштабе.
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+12 Ирина Иваненко #519065
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
В эту туфту верят и сегодня...
вроді в сводках що ворог літає бомбить наші позиції а втрат не має
стінгери закінчились чи що?
Хоча, після отримання від Штатів сотень установок "стінгерів" динаміка мала б бути протележна.
Є така порода людей - тилові криси і ділки, які наживаються на війні...
затримує західні зброю на своїх складах. Діяльність цього відомства хочуть захистити
секретністю за допомогою військового відомства. А от трофейні "Ігли" ніхто не затримує.
Іноді є відосікі як Стінгерами збивають безпілотніки Орлан 10 але таке враження що це
постановка у дусі кварталу....Шарапов це бувший подєльнік папіка дЄрмака ГРУшника.
Чеченська війна закінчилась на цифрах 300 000 дохлих кацапів, с тих пір кацапи
платять данину Чечні.