Советник Конгресса США Массаро о видео кастрации украинского пленника рашистами: Отдайте Украине все, чтобы положить конец преступлениям россиян
Старший советник Конгресса США Пол Массаро прокомментировал видео, на котором русский солдат кастрирует украинского военного.
Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.
"Омерзительное зло, совершенное российскими захватчиками. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей. Безграничное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества", - подчеркнул он.
Массаро отметил, что "российское зло заканчивается только победой Украины".
Напомним, в сети появилось видео, на котором российский солдат кастрирует украинского пленного воина канцелярским ножом.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
svetozar
показать весь комментарий29.07.2022 15:13 Ответить Мне нравится 0
Анатолій Бойко #504832
показать весь комментарий29.07.2022 15:47 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Калмыки при царизме в Параше выполняли роль карателей.
Вывод - встретил калмыка- зарежь его.
тільки знищувати..усіх мацкалей