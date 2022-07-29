Советник Конгресса США Массаро о видео кастрации украинского пленника рашистами: Отдайте Украине все, чтобы положить конец преступлениям россиян

Старший советник Конгресса США Пол Массаро прокомментировал видео, на котором русский солдат кастрирует украинского военного.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Омерзительное зло, совершенное российскими захватчиками. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей. Безграничное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества", - подчеркнул он.

Массаро отметил, что "российское зло заканчивается только победой Украины".

Напомним, в сети появилось видео, на котором российский солдат кастрирует украинского пленного воина канцелярским ножом.

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