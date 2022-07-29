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Новости Война
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Советник Конгресса США Массаро о видео кастрации украинского пленника рашистами: Отдайте Украине все, чтобы положить конец преступлениям россиян

рф,армія

Старший советник Конгресса США Пол Массаро прокомментировал видео, на котором русский солдат кастрирует украинского военного.

Об этом он сообщил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Омерзительное зло, совершенное российскими захватчиками. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Кастрация, убийство, изнасилование, убийство детей. Безграничное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Отдайте им все. Все, что им нужно, чтобы положить конец этому преступлению против человечества", - подчеркнул он.

Массаро отметил, что "российское зло заканчивается только победой Украины".

Напомним, в сети появилось видео, на котором российский солдат кастрирует украинского пленного воина канцелярским ножом.

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армия РФ (19318) пытки (837) США (26763) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+39
Калмыки - хуже животных.
Калмыки при царизме в Параше выполняли роль карателей.
Вывод - встретил калмыка- зарежь его.
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29.07.2022 11:23
+33
я приголомшений,що не можу нічого писати..
тільки знищувати..усіх мацкалей
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29.07.2022 11:18
+31
Якщо за одного вбитого українця знищувати 100 росіян, війна закінчиться досить швидко.
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29.07.2022 11:16
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конченые мрази кацапские!
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29.07.2022 15:13 Ответить
В Члєніна в роду теж калмики були
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29.07.2022 15:47 Ответить
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