3-4 колонны техники рашистов ежедневно проходят через оккупированный Мелитополь, - мэр Федоров

Жители временно оккупированного Мелитополя уже несколько дней наблюдают, как через город проходят колонны российской военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил мэр Иван Федоров.

"Это 3-4 колонны каждый день. Сегодня ночью была очередная колонна. Они идут как по центру города, так и по окрестностям, в каждой колонне - от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также идет просто бронированное вооружение и пехотные войска", - рассказал глава города.

По словам Федорова, вчера на территории города замечен "Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс, который является последней модификацией этого вооружения, и оно также следует в сторону оккупированных Херсона и Крыма.

"Войска стягиваются туда, идут они со стороны Донбасса, Мариуполя, Бердянска", - добавил мэр.

Федоров также подчеркнул, что Мелитополь является исторически логистическим центром Юга, "воротами в Крым", "и без деоккупации Мелитополя мы не можем говорить о деоккупации Крыма и Юга Украины в целом".

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