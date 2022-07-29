РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10378 посетителей онлайн
Новости Война
8 764 26

3-4 колонны техники рашистов ежедневно проходят через оккупированный Мелитополь, - мэр Федоров

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти,військарф

Жители временно оккупированного Мелитополя уже несколько дней наблюдают, как через город проходят колонны российской военной техники.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил мэр Иван Федоров.

"Это 3-4 колонны каждый день. Сегодня ночью была очередная колонна. Они идут как по центру города, так и по окрестностям, в каждой колонне - от 20 до 30 единиц техники. Это разного рода вооружения: от танков до боевых машин десанта, боевых машин пехоты. Также идет просто бронированное вооружение и пехотные войска", - рассказал глава города.

По словам Федорова, вчера на территории города замечен "Бук-М2" - зенитный ракетный комплекс, который является последней модификацией этого вооружения, и оно также следует в сторону оккупированных Херсона и Крыма.

"Войска стягиваются туда, идут они со стороны Донбасса, Мариуполя, Бердянска", - добавил мэр.

Федоров также подчеркнул, что Мелитополь является исторически логистическим центром Юга, "воротами в Крым", "и без деоккупации Мелитополя мы не можем говорить о деоккупации Крыма и Юга Украины в целом".

Также читайте: Официально около 20 мелитопольцев находятся в российском плену. Реальная цифра значительно больше, - мэр Федоров

армия РФ (19318) Мелитополь (614) оккупация (10162) Федоров Иван (468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Воно лишило без оборони увесь південь. Проїбали, панімашш.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:09
+19
Це не той Мелітополь, що Боневтік без оборони лишив?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:05
+10
Бояться що втратять Херсон і воду на Крим. Що Хаймарси дістануть і до кримського мосту.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не той Мелітополь, що Боневтік без оборони лишив?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:05 Ответить
Воно лишило без оборони увесь південь. Проїбали, панімашш.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:09 Ответить
Свеженькая консерва
показать весь комментарий
29.07.2022 12:16 Ответить
Ну почему? Боневтік - уже давно протухшая консерва.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:22 Ответить
Що, зеленого божка не поважають?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:36 Ответить
Бояться що втратять Херсон і воду на Крим. Що Хаймарси дістануть і до кримського мосту.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:06 Ответить
Лезут дурдомовцы на убой, во благо фюрерка с палаты 6.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:13 Ответить
с 2014 такие колонны под ГУМ конвой маскировали
показать весь комментарий
29.07.2022 12:18 Ответить
Поки одні завозили озброєння під виглядом гумконвоїв, інші рахували їхню кількість. Дорахувалися, счітоводы?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:42 Ответить
там багато гнали і порожняком для вивозу обладнання на рашу
показать весь комментарий
29.07.2022 15:13 Ответить
Війська стягуються туди, блин куды ? ?Чтоо за статьи ? куда идут колоны ? если в в Херсон то как ? мосты типа разрушены.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:21 Ответить
Інформацію про стан Антонівського мосту та інших ми беремо зі ЗМІ, як насправді ми не знаємо.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:47 Ответить
говорили же, там наведены понтонные переправы
показать весь комментарий
29.07.2022 13:25 Ответить
ну, Херсон вже перекритий, в Крим немає резону

ці мабуть йдуть на Запоріжжя

.
показать весь комментарий
29.07.2022 12:21 Ответить
палити іх на марші
показать весь комментарий
29.07.2022 12:25 Ответить
шматками асфальту закидати, з саморобних катапульт
показать весь комментарий
29.07.2022 12:27 Ответить
мер Садовии заправив 1000000 смузі
показать весь комментарий
29.07.2022 15:53 Ответить
то нехай проти рашиської артилерії Садовий встромить ці "смузі" собі в сраку, "подвіг Матросова" ******* !
показать весь комментарий
29.07.2022 16:19 Ответить
Окремі боти все ніяк не заспокоюються з асфальтною темою. А так да, дійсно цікаво, куди ті колони йдуть, якщо мостів нема. Чи нам брешуть, і переправа для важкої техніки, нехай навіть понтонна, працює?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:34 Ответить
Чого питаєш? Поїдь та подивися - асфальт для тебе покладений. Що, не для тебе? А що ж таке?
показать весь комментарий
29.07.2022 12:38 Ответить
А Байрактари вже закінчилися, шось про них нечуть вже давно
показать весь комментарий
29.07.2022 12:34 Ответить
Цей поц хоть розуміє що меле? Три-чотири колони щодень? Краще б мовчав ******** зільоний...
показать весь комментарий
29.07.2022 12:40 Ответить
До херсона метнулись.
Але міст уже взірваний.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:03 Ответить
А деж всюдисуще око HIMARS !
показать весь комментарий
29.07.2022 13:10 Ответить
расстояние до Мелитополя измерить религия не позволяет? У нас нет дальнобойных ракет к Хаймарсом... пока что.
показать весь комментарий
29.07.2022 13:23 Ответить
думаите -- вони ж не під Мелітопольом буксуют -- вони вже під Херсоном або Запоріжжям
показать весь комментарий
29.07.2022 15:58 Ответить
 
 