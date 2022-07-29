Россияне терпят неудачу в войне против Украины, поэтому Путин может изменить стратегию, - министр обороны Британии Уоллес

Российские войска в Украине терпят неудачу во многих районах, и это может заставить военное руководство РФ перейти к новому плану.

Об этом министр обороны Британии Бен Уоллес сказал в эфире Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Уоллес сказал, что Россия терпит неудачу в "многих местах" в Украине, и президент Владимир Путин может снова попытаться изменить стратегию.

"На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", - отметил министр.

Читайте: Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов