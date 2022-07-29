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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне терпят неудачу в войне против Украины, поэтому Путин может изменить стратегию, - министр обороны Британии Уоллес

бен,уоллес,воллес

Российские войска в Украине терпят неудачу во многих районах, и это может заставить военное руководство РФ перейти к новому плану.

Об этом министр обороны Британии Бен Уоллес сказал в эфире Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Уоллес сказал, что Россия терпит неудачу в "многих местах" в Украине, и президент Владимир Путин может снова попытаться изменить стратегию.

"На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", - отметил министр.

Читайте: Обучение военнослужащих ВСУ в Британии: Уоллес посетил украинских воинов

армия РФ (19318) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+22
Нема у ***** ніяких планів. Він діє ситуативно.
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29.07.2022 12:25
+8
не треба недооцінювати цю потвору, у них є чіткі плани які вони планували ще з часів Тузли, яка також планувалась... Якби ви знали на якому волоску ми висіли 24-28 лютого... нам дуже пощастило, що дії клоуна не так сильно вплинули як могли + тотальна корупція і неймовірна віра в себе підвела русню ще більше.
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29.07.2022 13:39
+6
A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D )) Джерело:
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
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29.07.2022 12:36
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Сказав А кажи і Б
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29.07.2022 12:23 Ответить
Ядрьона бімба.
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29.07.2022 12:26 Ответить
превентивный ядерный удар, надо только выбрать по ком...
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29.07.2022 12:29 Ответить
але після плану Д із ЯО інших варіантів вже не буде, навіть у *****
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29.07.2022 16:21 Ответить
Машовец сегодня сказал. Погуглите...
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29.07.2022 12:59 Ответить
Нема у ***** ніяких планів. Він діє ситуативно.
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29.07.2022 12:25 Ответить
не треба недооцінювати цю потвору, у них є чіткі плани які вони планували ще з часів Тузли, яка також планувалась... Якби ви знали на якому волоску ми висіли 24-28 лютого... нам дуже пощастило, що дії клоуна не так сильно вплинули як могли + тотальна корупція і неймовірна віра в себе підвела русню ще більше.
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29.07.2022 13:39 Ответить
зачем их поражения, у них бомбы не падают.
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29.07.2022 12:27 Ответить
"Новий" план:
Ще більше терору, ще більше звірства, ще більше не гуманної зброї.
Будуть жінок, дітей та полонених гнати попереду своїх військ.
Все як робили фашисти і ще більше.
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29.07.2022 12:31 Ответить
Фашисти так не робили! Тільки радянськи.
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29.07.2022 13:23 Ответить
Я теж час од часу порівнюю нинішні звірства рашистів із злочинами німецьких фашистів. Я народився майже через два десятки років після закінчення тієї війни, тому мої знання - це розповіді родичів та знайомих (батьки ту війну пройшли), книжки та лекції з історії в школі, технікумі та інституті (історію вивчали у 1986-87). Так хоту сказати, що німці, хоча й діяли більш раціонально (не було масових вбивств заради власного задоволення), але лапочками вони не були - Бабин Яр (і Голокост взагалі), Хатинь, Лідіце, Орадур. спалені українські села (по типу Хатині, але про них менше говорили, тому назв не згадаю). Можливо, через 1-2 покоління якось вдатся "замиритись" із запоребриком, як крок за кроком замирились із німцями. Але для цього запоребрик має покаятись за свої злочини та довго виплачувати репарації, як це робила Німеччина.
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29.07.2022 14:58 Ответить
Какие то они немного ***..утие, такое впечатление что они хотят лисого поправить
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29.07.2022 12:31 Ответить
У ху.ла остался только план Х.
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29.07.2022 12:35 Ответить
A, B і C зазнали невдачі, і він може звернути увагу на план D )) Джерело:
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
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29.07.2022 12:36 Ответить
Путін гадає що це він творить історію ....Це його використали щоб насрати людям та протидіяти Богу! Не розуміє, що він лише палка, якою гімно колотять...
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29.07.2022 12:47 Ответить
Во, галиматНя
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29.07.2022 13:08 Ответить
План -- план Украіну підімяти
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29.07.2022 12:49 Ответить
план Д путина, - денацифицировать себя об стену.
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29.07.2022 12:52 Ответить
Невже залишились ще тут наївні люди, які вважають, що уйло проковтне поразку? Він використає все, що в нього є, поступово підвищуючи ставки. Єдина надія на те, що воно скоро здохне. Але це так собі надія...
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29.07.2022 12:53 Ответить
І тому висновок ... треба знищувати "росіянців". Чим більше-тим краще.👍
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29.07.2022 12:58 Ответить
Темпи знищення слабуваті, на жаль ((
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29.07.2022 13:03 Ответить
Респект англійцям,але цей весь пиз#іж про плани D..Z..F..W..до самої сраки. Вибачай Воллес,але тобі ніхто нічого не розкаже про методи та способи визволення України.
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29.07.2022 12:56 Ответить
це такий тонкий натяк від англійців, що цей план їм відомий, як і попередні, і вони його також нейтралізують - читайте між рядків )
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29.07.2022 13:43 Ответить
а давайте ви Аляску з переляку віддасте,та й НАТО повернете до стану 1997 року...бо не дай боже наступить план Є...
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29.07.2022 12:58 Ответить
План З - застрелиться...
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29.07.2022 13:19 Ответить
План D - отрезать себе яйца
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29.07.2022 14:39 Ответить
Головне щоб Зеля не погодився узаконити окупацію... а ***** буде знищений разом з тими хто давав наказ окупувати Україну
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29.07.2022 14:45 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:34 Ответить
A,B,C,D... І все? Ні про що.
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30.07.2022 08:49 Ответить
 
 