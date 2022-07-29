Россияне терпят неудачу в войне против Украины, поэтому Путин может изменить стратегию, - министр обороны Британии Уоллес
Российские войска в Украине терпят неудачу во многих районах, и это может заставить военное руководство РФ перейти к новому плану.
Об этом министр обороны Британии Бен Уоллес сказал в эфире Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Уоллес сказал, что Россия терпит неудачу в "многих местах" в Украине, и президент Владимир Путин может снова попытаться изменить стратегию.
"На данный момент россияне терпят неудачи во многих местах фронта... Путинские планы A, B и C потерпели неудачу, и он может обратить внимание на план D", - отметил министр.
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Ще більше терору, ще більше звірства, ще більше не гуманної зброї.
Будуть жінок, дітей та полонених гнати попереду своїх військ.
Все як робили фашисти і ще більше.
У ***** не вистачить алфавіту щоб означити всі плани по Україні , які зазнали невдачі і будуть зазнавати її і далі .
В нього є лише один вихід - застрелитись . .
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!