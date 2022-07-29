Апелляционный суд изменил приговор российскому оккупанту Шишимарину: 15 лет заключения вместо пожизненного.
Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Отмечается, что пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы.
Ранее Шишимарин признан виновным в убийстве мужчины в Сумской области 28 февраля. В суде он признал вину.
Он является первым российским военным, которого осудили за преступление против гражданского. Приговором суда было пожизненное заключение.
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+46 Мобильный крематорий
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+37 Ольга Мартынюк #458587
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всіх суддів АС на "нуль"(((
Да здравствует Київський апеляційний суд, самый гуманный суд в мире!
СВОЛОТА!
Ці суди себе віджили ще в 1995 році, а вони досі діють і вершать долі за гроші