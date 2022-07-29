Апелляционный суд изменил приговор российскому оккупанту Шишимарину: 15 лет заключения вместо пожизненного.

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы.

Ранее Шишимарин признан виновным в убийстве мужчины в Сумской области 28 февраля. В суде он признал вину.

Он является первым российским военным, которого осудили за преступление против гражданского. Приговором суда было пожизненное заключение.

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