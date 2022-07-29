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Новости Война
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Апелляционный суд изменил приговор российскому оккупанту Шишимарину: 15 лет заключения вместо пожизненного.

шишимарін

Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военному Вадиму Шишимарину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Отмечается, что пожизненное заключение заменили на 15 лет лишения свободы.

Ранее Шишимарин признан виновным в убийстве мужчины в Сумской области 28 февраля. В суде он признал вину.

Он является первым российским военным, которого осудили за преступление против гражданского. Приговором суда было пожизненное заключение.

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приговор (1223) Апелляционный суд (412) Шишимарин Вадим (9)


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Топ комментарии
+46
После новостей с пытками солдат ВСУ эта новость звучит как какая-то насмешка.
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29.07.2022 12:58
+37
Гуманісти ..., а свох згвалтованих, убитих, зарізаних українців не шкода? С уки.
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29.07.2022 12:56
+32
И это после сегодняшнего видео издевательств над украинским военопленным? Я думаю этого судью расстрелять мало так же как и этого Шишимарина!
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29.07.2022 12:58
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Как на зоне парашники окажутся- всем яйца отрезать. А потом всех их Машками сделать.
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29.07.2022 12:55 Ответить
Та не судити до утримання в нашій тюрмі. Відрізати яйця та й відправити у МОРДОР. Щоб більше придурків ,схожих на нього не плодив
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29.07.2022 13:09 Ответить
ПОСЛЕ СЕГОДНЯШНИХ НОВОСТЕЙ ПО ПЛЕННЫМ АЗОВА ПО КАСТРАЦИИ НАШИХ РЕБЯТ ***** КАКИЕ ЛЬГОТЫ И ТОЛЛЕРАНТНОСТИ ПОЖИЗНЕННОЕ СМЕНИТЬ НА РАССТРЕЛ И ТОЧКА...
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29.07.2022 13:53 Ответить
А "Незнайка на луне" почитать?
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29.07.2022 12:56 Ответить
Гуманісти ..., а свох згвалтованих, убитих, зарізаних українців не шкода? С уки.
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29.07.2022 12:56 Ответить
Починається *****... Наш суд одним словом
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29.07.2022 12:57 Ответить
И это после сегодняшнего видео издевательств над украинским военопленным? Я думаю этого судью расстрелять мало так же как и этого Шишимарина!
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29.07.2022 12:58 Ответить
После новостей с пытками солдат ВСУ эта новость звучит как какая-то насмешка.
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29.07.2022 12:58 Ответить
Терміно відновлювати військові українськи суди, без сепарних цивільних тьоток....
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29.07.2022 12:59 Ответить
афуєть!! та луче вопше відпустити, і присудити читати вірші Шевченка!! да здравствуєт апіляціонний суд, самый апіляціонний суд в мірє!! ура
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29.07.2022 12:59 Ответить
Походу это позиция "найвеличнішого" лыдера в історії...
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29.07.2022 13:00 Ответить
1 рік умовно, на більше він не "заслужив", он вєдь хароший!
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29.07.2022 13:01 Ответить
🤷
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29.07.2022 13:01 Ответить
Всіх цих чортів на плетення сіток маскувальних, а не просто сидіти.
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29.07.2022 13:03 Ответить
шо це ще за ********** акції?! після того як кацапи катують, гвалтують вбивають наших полонених та цивільне населення ми тут у ************* граємось замість того щоб привселюдно катувати перед стратою усіх кацапських підарасів
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29.07.2022 13:04 Ответить
А що ви хотіли від кацапської влади в Україні
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29.07.2022 14:32 Ответить
Прізвище цієї суддівської мразоти де знайти? Щось судді йо#ані вирішили що вони безсмертні.
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29.07.2022 13:09 Ответить
https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/ ось тут можна напхати **** тим сепара
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29.07.2022 13:15 Ответить
А кастрірували його?
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29.07.2022 13:10 Ответить
**** тим ********* суддям можна напхати тут https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/ https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/

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29.07.2022 13:14 Ответить
комментарии удаляют, пока не начнем пихать судьям лично, а не в интернетах, ничего не изменится
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29.07.2022 14:26 Ответить
На "пихать судьям лично" у нас кишка тонка. Треба було Майдан довести до кінця, а то як завжди, міняємо тільки рила біля корита.
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29.07.2022 14:36 Ответить
Что это было? После новости об издевательствах и убийствах наших пленных,это плевок в лицо нашему народу. Ты посмотри какое проявление гуманизма к врагам,какие же вы твари,будьте прокляты!
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29.07.2022 13:15 Ответить
А що, нарід, який вибрав цю владу тільки на такий "пльевок" і заслуговує
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29.07.2022 14:39 Ответить
судья аппелянт мокша? или дебил..
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29.07.2022 13:19 Ответить
Судей самих нужно судить за такой приговор
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29.07.2022 13:29 Ответить
За гранью, сюр какой-то! Родственников судей - на войну (самим уродским судьям с огромными зарплатами и пенсиями - "не положено")!
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29.07.2022 13:32 Ответить
Хорошо бы суд изменил смерть Шелепова, которого убил это шишимарин.
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29.07.2022 13:32 Ответить
шо за муйня???
всіх суддів АС на "нуль"(((
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29.07.2022 13:35 Ответить
насмішка над народом України, просто насмішка і Знущання з цілого народу. В ОБЛИЧЧЯ. навіть не приховано...зеленський показує теж саме що путін показує росіянам - терпіть терпіли...
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29.07.2022 13:38 Ответить
В Україні потрібне не повне перезавантаження владних інститутів(уже було),а знищення на 0 та демократична процедура відновлення із залученням тільки демократичних проукраїнськи налаштованих сил !
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29.07.2022 13:39 Ответить
Шишимарин, козломордый, ты не радуйся. Когда ты, мразь, выйдешь, то тебя тут же зарежут. Больно и медленно зарежут. И это будет правильно.
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29.07.2022 13:41 Ответить
Ватне гівно суддівські мляді відмазують безкоштовно, за покликом серця, проте все решта - за гроші.
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29.07.2022 13:45 Ответить
А мы не знаем, как там было. Может, предложили родственничкам кацапа "порешать" за бабки.
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29.07.2022 14:03 Ответить
Ми точно знаєм, що у побуті всі вони патякають свинособачою.
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29.07.2022 17:01 Ответить
«Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну».
Да здравствует Київський апеляційний суд, самый гуманный суд в мире!
СВОЛОТА!
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29.07.2022 14:39 Ответить
Коли вжє у українському суді буде "суд присяжних" ?
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29.07.2022 14:44 Ответить
Такими темпами скоро его отпустят под домашний арест.
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29.07.2022 14:56 Ответить
*****************.........

Ці суди себе віджили ще в 1995 році, а вони досі діють і вершать долі за гроші
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29.07.2022 17:03 Ответить
Що за фігня? Всіх суддів на передову під Бахмут!
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29.07.2022 18:30 Ответить
 
 