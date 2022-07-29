ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, российские захватчики хотят скрыть пытки и расстрелы пленных, - Генштаб
Целью обстрела колонии в оккупированной Оленовке россиянами было обвинение Украины в совершении "военных преступлений".
Об этом Генштаб сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка, Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Последствия обстрелов уточняются", - говорится в сообщении.
По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Оленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.
"Ракетные войска и артиллерия ВС Украины благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам. Вооруженные Силы Украины в полном объеме неуклонно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных побратимов", - подчеркнули в Генаштабе ВСУ.
"Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая тем самым собственные коварные действия. Следовательно, такие заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма", - подытожили в ВСУ.
Напомним, ранее рашисты обстреляли колонию в Еленовке и обвинили в этом ВСУ.
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Не видно і не чути. Так що не лише кацапи хочуть приховати свої злочини, а й *********** при українській владі.
"(он) повсюду, и с ним тем более сложно сражаться, чем большее количество людей [...] отрицает как "бесчеловечные" единственные методы, которыми он может быть обезврежен" - ці слова https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%96_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%96 Савітрі Деві , полум'яної ідеологині Езотеричного Гітлеризму і просто чудової жінки, були висловлені з дещо іншого приводу - але до кацапського біосміття теж застосовні на 1488%. Треба просто визнати факт біологічної неповноцінності та деструктивної небезпеки "русскіх" - і за правом Вищої Раси винести історичний вирок. Повне фізичне винищення. Без жалю, без винятків - усіх під жорна тотальної ліквідації. Жорстоко і холоднокровно.
Так, цей комент є усвідомленою пропагандою геноциду, але *****. Геноциду - у прямому значенні цього поняття: кацапський ген має бути вбитий.